ভারতের GDP উর্ধ্বমুখী, পশ্চিম এশিয়ার সংকটের কথা উল্লেখ করে দাবি মোদির

ভারতের GDP উর্ধ্বমুখী, পশ্চিম এশিয়ার সংকটের কথা উল্লেখ করে দাবি মোদির
Narendra Modi on India's GDP: 'ভারত রিনিউয়েবল এনার্জি সামিট অ্যান্ড এক্সপো 2026'-এর উদ্বোধনী মঞ্চে বক্তব্য পেশ নরেন্দ্র মোদির ৷
Published : November 2, 2026 at 10:01 PM IST
নয়াদিল্লি, 2 নভেম্বর: ফের একবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দাবি করলেন, পশ্চিম এশিয়ায় চলমান সংকট সত্ত্বেও ভারতের অর্থনৈতিক বৃদ্ধি যথেষ্ঠ শক্তিশালী ৷ এমনকি আগামী 10-11 বছরে দেশে নিজস্ব ক্ষমতায় পুনর্নবিকরণ যোগ্য 500 গিগাওয়াট শক্তি উৎপাদন করবে বলেও দাবি তাঁর ৷
'ভারত রিনিউয়েবল এনার্জি সামিট অ্যান্ড এক্সপো 2026'-এর উদ্বোধনী মঞ্চে বক্তব্য রাখেন মোদি ৷ সেখানে তিনি বলেন, "দেশের জীবাশ্ম-শক্তি উৎপাদনের ক্ষমতা 300 গিগাওয়াটেরও বেশি ৷ কিন্তু, 2030 সালের মধ্যে ভারত পুনর্নবিকরণ যোগ্য শক্তি উৎপাদনের মাত্রা অতিরিক্ত 500 গিগাওয়াট বৃদ্ধি করবে ৷" পাশাপাশি তাঁর বক্তব্য, "এই টার্গেট পূরণ করা কঠিন হলেও, এটা করা হবে ৷"
প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য, "গত 10 বছরে ভারত যদি পুনর্নবিকরণ যোগ্য জ্বালানি উৎপাদনে সক্ষমতা গড়ে না-তুলত, তাহলে ভারতে জ্বালানি সংকট বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় আরও ভয়াবহ হতে পারত ৷ ফলে পশ্চিম এশিয়ায় সংকট সত্ত্বেও ভারতের অর্থনৈতিক বৃদ্ধি উপরের দিকে রয়েছে ৷"
চলতি বছরের শুরুর দিকে পশ্চিম এশিয়ার সংকট বিশ্বজুড়ে জ্বালানি সরবরাহ ব্যাহত করেছিল এবং অনেক দেশের জন্য সমস্যার সৃষ্টি করেছিল ৷ এদিন নরেন্দ্র মোদি বিনিয়োগকারীদের ভারতে বিনিয়োগ করার আহ্বান জানান ৷ ভারত পুনর্নবিকরণ যোগ্য জ্বালানি খাতে বিনিয়োগের বিশাল সুযোগ দেয় ৷ সেই সঙ্গে এখানে রাজনৈতিক ও নীতিগত স্থিতিশীলতাও রয়েছে বলে দাবি করেন তিনি ৷
নরেন্দ্র মোদি ভারত রিনিউয়েবল এনার্জি সামিট অ্যান্ড এক্সপোতে দাবি করেন, চলতি দশকের শেষের দিকে পুনর্নবিকরণ যোগ্য জ্বালানি খাতে 20 লক্ষ কোটি টাকারও বেশি বিনিয়োগের সুযোগ তৈরি হবে ভারতে ৷ মোদি আরও বলেছেন, "সৌর ও পুনর্নবিকরণ যোগ্য জ্বালানি খাতে ভারত শীর্ষ তিনটি দেশের মধ্যে রয়েছে ৷"
মোদি বলেন, "আমাদের প্রতিটি সরকারি ভবন, স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল এবং স্ট্রিট লাইটের ব্যবস্থাকে সৌরশক্তির আওতায় নিয়ে আসা হবে ৷ আমাদের একটি নিজস্ব সংরক্ষণ ব্যবস্থা প্রয়োজন এবং নতুন ব্যাটারি স্টোরেজ সক্ষমতা গড়ে তুলতে হবে ৷"
'ন্যাশনাল গ্রিন হাইড্রোজেন মিশন'-এর কথা উল্লেখ করে মোদি দাবি করেছেন, "ভারত গ্রিন হাইড্রোজেন উৎপাদনের ক্ষেত্রে এক বড় সাফল্যের লক্ষ্যে দ্রুত এগিয়ে চলেছে এবং বার্ষিক 50 লক্ষ টন উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে—'ন্যাশনাল গ্রিন হাইড্রোজেন মিশন'-এর আওতায় ৷" তিনি 'গ্রিন এনার্জি করিডর' (আন্তঃরাজ্য সঞ্চালন লাইন)-এর ওপরও আলোকপাত করেন, যা ভবিষ্যতে গড়ে ওঠা পুনর্নবিকরণ যোগ্য জ্বালানি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনে সাহায্য করবে ৷