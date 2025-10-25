AI ছবি-ভিডিয়োতে কড়া কমিশন, রাজনৈতিক দলগুলিকে একগুচ্ছ নির্দেশ

AI ছবি-ভিডিয়োতে কড়া কমিশন, রাজনৈতিক দলগুলিকে একগুচ্ছ নির্দেশ
এআই ছবি, অডিয়ো বা ভিডিয়োর ক্ষেত্রে 'কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দ্বারা নির্মিত' এমন স্পষ্ট লেবেল থাকতে হবে। দিতে হবে প্রস্তুতকারকের নামও ৷
Published : October 25, 2025 at 4:44 PM IST
নয়াদিল্লি, 25 অক্টোবর: বিহার বিধানসভা নির্বাচনের আগে AI নিয়ে কড়া নির্বাচন কমিশন ৷ নির্বাচন কমিশন শুক্রবার সাফ জানিয়ে দিয়েছে, রাজনৈতিক দলগুলির সোশাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে কৃত্রিমভাবে তৈরি বা এআই ছবি, অডিয়ো, ভিডিয়ো, ভুল বা বিকৃত তথ্য থাকলে তা দ্রুত সরাতে হবে ৷ এমন কোনও তথ্য বা রিপোর্ট করার তিন ঘণ্টার মধ্যে সরিয়ে ফেলতে হবে বলে জানিয়েছে কমিশন ৷
রাজনৈতিক প্রচারে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI)-ভিত্তিক বিষয়গুলির অপব্যবহারের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশন রাজনৈতিক দলগুলির উদ্দেশে একটি অ্যাডভাইজারি জারি করেছে ৷ সেখানে বলা হয়েছে, এই ধরণের সামগ্রী সত্যের অপলাপ হওয়ার জেরে নির্বাচনে গুরুতর প্রবাব ফেলতে পারে। রাজনৈতিক দলগুলিকে নিশ্চিত করতেও বলা হয়েছে, প্রচারের উদ্দেশে ব্যবহৃত বা প্রচারিত কোনও এআই ছবি, অডিয়ো বা ভিডিয়োর ক্ষেত্রে 'কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দ্বারা নির্মিত' বা 'কৃত্রিম সামগ্রী'-এর মতো সুস্পষ্ট লেবেল থাকতে হবে।
এই লেবেল অবশ্যই ছবি, ভিডিয়ো বা অডিয়োর কমপক্ষে 10 শতাংশ কভার করতে হবে ৷ ভিডিয়ো সামগ্রীর ক্ষেত্রে লেবেলটি স্ক্রিনের উপরের অংশে থাকতে হবে। রাজনৈতিক দলগুলিকে নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, যাচাইয়ের জন্য সমস্ত AI প্রচার উপকরণের অভ্যন্তরীণ রেকর্ড, যার মধ্যে নির্মাতার বিবরণ এবং টাইমস্ট্যাম্প থাকবে তা সংরক্ষণ করতে হবে। রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীরা AI ব্যবহার করে ভুল তথ্য ছড়াচ্ছে বলে অভিযোগের প্রেক্ষিতে এই একগুচ্ছ নির্দেশিকা জারি করেছে কমিশন ৷ 2024 সালের মে এবং এই বছরের জানুয়ারিতে নির্দেশিকা জারি করার পর, নির্বাচন কর্তৃপক্ষ একটি পরামর্শ জারি করেছে যা মূলত তার পূর্ববর্তী নির্দেশাবলীরই পুনরাবৃত্তি।
কমিশনের পরামর্শে বলা হয়েছে, AI ব্যবহার করে নির্বাচনে সংবেদনশীল বার্তা তৈরি করা রাজনৈতিক নেতাদের নির্বাচনী ক্ষেত্রকে দূষিত করছে। রাজনৈতিক দলের সভাপতি, চেয়ারপার্সন এবং সাধারণ সম্পাদকদের উদ্দেশে একটি বার্তায় কমিশন জানিয়েছে, কৃত্রিমভাবে তৈরি তথ্যপ্রকাশ এবং ছড়িয়ে দেওয়া গভীর উদ্বেগের বিষয় হয়ে চাঁড়াচ্ছে ৷ এর মোকাবিলাও চ্যালেঞ্জের কারণ, সত্যের আড়ালে মিথ্যা ছড়িয়ে দেওয়া হয়। 6 এবং 11 নভেম্বর বিহারে ভোটগ্রহণের আগে সংবিধানের 324 অনুচ্ছেদের অধীনে ক্ষমতা ব্যবহার করে নির্বাচন কমিশন এই পরামর্শ জারি করেছে ।
কমিশন জানিয়েছে, এই জাতীয় প্রতিটি AI বিষয়বস্তু মেটাডেটা বা তার সাথে থাকা ক্যাপশনে এটি কে তৈরি করতে সেই নাম স্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে হবে। জোরের সঙ্গে কমিশন বলেছে, "এমন কোনও বিষয়বস্তু প্রকাশ বা ফরোয়ার্ড করা যাবে না যা বেআইনি এবং কোনও ব্যক্তির পরিচয়, চেহারা বা কণ্ঠস্বরকে ভুলভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে তার সম্মতি ছাড়া ৷ কোনওভাবেই যাতে ভোটারদের বিভ্রান্ত বা প্রতারিত করা না হয় ৷"
বিহার বিধানসভা নির্বাচন 6 এবং 11 নভেম্বর দুটি ধাপে অনুষ্ঠিত হবে। 243 আসনের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল 14 নভেম্বর ঘোষণা করা হবে।