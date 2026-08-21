জ্ঞানেশ কুমারের সরকারি সফর ও ব্যয়ের তথ্য 'ব্যক্তিগত', প্রকাশ হবে না: কমিশন

জ্ঞানেশ কুমারের সরকারি সফর ও ব্যয়ের তথ্য 'ব্যক্তিগত', প্রকাশ হবে না: কমিশন
সাকেত গোখলের প্রশ্ন, সরকারি তহবিল থেকে করা সফরের ব্যয়কে কীভাবে 'ব্যক্তিগত তথ্য' বলা যেতে পারে?
Published : August 21, 2026 at 3:42 PM IST
নয়াদিল্লি, 21 অগস্ট: মুখ্য নির্বাচন কমিশনার (CEC) জ্ঞানেশ কুমার তাঁর বর্তমান কার্যকালে যে সমস্ত সরকারি সফর করেছেন, তার বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করতে অস্বীকার করল জাতীয় নির্বাচন কমিশন (ECI) ৷ জ্ঞানেশ কুমারের সফরকালে সরকারি তহবিল থেকে হওয়া ব্যয়ের বিষয়টিও জানাতে চায়নি কমিশন ৷ এই সংক্রান্ত তথ্যকে তারা 'ব্যক্তিগত তথ্য' হিসেবে দাবি করেছে ৷
তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন সাংসদ তথা দলের মুখপাত্র সাকেত গোখলে একটি 'তথ্য জানার অধিকার' (RTI) আবেদন দাখিল করে জ্ঞানেশ কুমারের দায়িত্ব গ্রহণের দিন (19 ফেব্রুয়ারি, 2025) থেকে আবেদন দাখিলের তারিখ পর্যন্ত তাঁর সরকারি সফরের বিস্তারিত তথ্য জানতে চেয়েছিলেন । তারই প্রেক্ষিতে কমিশন এই জবাব দিয়েছে ।
চলতি বছরের 31 জুলাইয়ের জবাবে নির্বাচন কমিশন জানায় যে, গোখলের আবেদনে চাওয়া তথ্য 'ব্যক্তিগত তথ্যের আওতাভুক্ত' এবং তাই RTI আইনের অধীনে তা প্রকাশের কোনও বাধ্যবাধকতা নেই ৷ কমিশন গোখলেকে এও জানায় যে, এই জবাব পাওয়ার 30 দিনের মধ্যে তিনি 'প্রথম আপিল' (first appeal) দায়ের করতে পারেন ।
RTI আবেদনে গোখলে কী কী তথ্য চেয়েছিলেন ?
18 জুন গোখলে RTI আবেদনটি দাখিল করেছিলেন । তিনি মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের করা সরকারি সফরের মোট সংখ্যা জানতে চেয়েছিলেন এবং দেশীয় ও বিদেশ সফরের তালিকা আলাদাভাবে চেয়েছিলেন । তিনি প্রতিটি সফরের তারিখ ও সময়কাল, গন্তব্যস্থল, সফরের সরকারি উদ্দেশ্য, যাতায়াতের মাধ্যম ও শ্রেণি এবং সরকারি খরচে তাঁর সঙ্গে যাওয়া আধিকারিকদের সংখ্যা ও পদমর্যাদা-সহ সফর-ভিত্তিক বিস্তারিত তথ্য চেয়েছিলেন সাকেত গোখেল ।
এছাড়া, এই RTI কর্মী প্রতিটি সফরে হওয়া সরকারি ব্যয়ের বিস্তারিত হিসাবও চেয়েছিলেন । এর মধ্যে ছিল—ভ্রমণ ভাড়া, আবাসন ও হোটেল খরচ, দৈনিক ভাতা, স্থানীয় পরিবহণ খরচ, বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় এবং বিদেশ সফরের ক্ষেত্রে আতিথেয়তা বা আনুষঙ্গিক খরচ এবং অন্য কোনও ভাতা বা খরচের রিইমবার্সমেন্ট ।
This is the MOST BIZARRE thing you’ll read today— Saket Gokhale (@SaketGokhale) August 21, 2026
I’d asked the Election Commission to provide details of all official visits undertaken by CEC Gyanesh Kumar & the expenditure incurred from public funds.
Guess what?
ECI has refused to provide the information claiming that it… pic.twitter.com/XeivY11MSM
তিনি আবেদনে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছিলেন যে, তিনি সরকারি অর্থে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে সম্পন্ন হওয়া সরকারি সফরের তথ্যই চাইছেন ৷ কোনও ভবিষ্যৎ সফরসূচি, রিয়েল-টাইম চলাচলের বিবরণ কিংবা নিরাপত্তা, এসকর্ট বা প্রোটোকল সংক্রান্ত ব্যবস্থার তথ্য তিনি চাইছেন না ।
'সরকারি তহবিল থেকে হওয়া ব্যয় কীভাবে ব্যক্তিগত তথ্য হতে পারে ?'
নির্বাচন কমিশনের জবাবে প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে গোখলে বিষয়টিকে 'অত্যন্ত অদ্ভুত' বলে উল্লেখ করেছেন । সরকারি সফরে সরকারি তহবিল থেকে হওয়া ব্যয়কে কেন ব্যক্তিগত তথ্য হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে, তা নিয়ে তিনি প্রশ্ন তোলেন । তিনি বলেন, "সরকারি তহবিল থেকে সরকারি সফরের জন্য হওয়া ব্যয়কে কীভাবে 'ব্যক্তিগত তথ্য' বলা যেতে পারে ?"
সংসদে প্রধানমন্ত্রীর বিদেশ সফরের খরচের হিসাব প্রকাশ করার বিষয়টি উল্লেখ করে গোখলে জানতে চান, তাহলে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের সফরের বিস্তারিত তথ্যের ক্ষেত্রে বিষয়টি আলাদা কেন । তিনি প্রশ্ন করেন, "এমনকি প্রধানমন্ত্রীর বিদেশ সফরের খরচও সংসদে প্রকাশ করা হয়েছে । তাহলে জ্ঞানেশ কুমার এমন বিশেষ কে ? তাঁর সফরের জন্য জনগণের কোন ধরনের অর্থ ব্যয় করা হয়েছে যে, তা প্রকাশ করতে নির্বাচন কমিশন ভয় পাচ্ছে ?"
গোখলে আরও অভিযোগ করেন যে, জ্ঞানেশ কুমার সিইসি হিসেবে নিযুক্ত হওয়ার পর থেকে নির্বাচন কমিশন একটি 'ব্ল্যাক হোল' বা কৃষ্ণগহ্বরে পরিণত হয়েছে । তিনি নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতার অভাবের অভিযোগও আনেন । তৃণমূল কংগ্রেসের এই নেতা বলেন, "মোদি-শাহ যখন থেকে জ্ঞানেশ কুমারকে সিইসি হিসেবে নিয়োগ দিয়েছেন, তখন থেকেই নির্বাচন কমিশন একটি ব্ল্যাক হোলে পরিণত হয়েছে । একটি সাংবিধানিক সংস্থাকে মোদি-শাহ ও জ্ঞানেশ কুমারের ব্যক্তিগত সম্পত্তি বা নিজস্ব জায়গিরের মতো চালানো হচ্ছে । এসআইআর হোক বা জনগণের অর্থের ব্যবহার - নির্বাচন কমিশনের কোনও জবাবদিহিতা বা স্বচ্ছতা নেই বললেই চলে ।"
সিইসি-র সরকারি সফর নিয়ে নির্বাচন কমিশন কী লুকানোর চেষ্টা করছে, সে বিষয়েও প্রশ্ন তোলেন সাকেত গোখলে । তিনি বলেন, "জ্ঞানেশ কুমারের সফর নিয়ে নির্বাচন কমিশন ঠিক কী লুকানোর চেষ্টা করছে ? আমাদের এর উত্তর চাই ।"