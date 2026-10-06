কোনও দল বৈঠকের সময় চায়নি ! ইন্ডি জোটের হাইভোল্টেজ বিক্ষোভের মাঝেই পাল্টা কমিশনের

কোনও দল বৈঠকের সময় চায়নি ! ইন্ডি জোটের হাইভোল্টেজ বিক্ষোভের মাঝেই পাল্টা কমিশনের
ECI on opposition protest: এদিন 'ইন্ডি' জোটের সংসদ ভবন এলাকা থেকে নির্বাচন কমিশনের সদর দফতর পর্যন্ত বিক্ষোভ মিছিলকে কেন্দ্র করে ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরি হয়।
By PTI
Published : October 6, 2026 at 7:35 PM IST
নয়াদিল্লি, 6 অক্টোবর: 'ইন্ডি' জোটের বিক্ষোভের মাঝেই নির্বাচন কমিশনের তরফে পাল্টা দাবি ৷ মঙ্গলবার নির্বাচন কমিশন সাফ জানিয়ে দিয়েছে, কোনও রাজনৈতিক দলের তরফ থেকেই বৈঠকের জন্য কোনও অনুরোধ আসেনি কমিশনের কাছে ৷ এরপরও অবশ্য লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি এবং অন্যান্যরা নির্বাচন কমিশনারদের সঙ্গে সাক্ষাতের দাবিতে কমিশনের দফতরের কাছে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন।
দিনের শুরুতে 'ইন্ডি' জোটের সংসদ ভবন এলাকা থেকে নির্বাচন কমিশনের সদর দফতর পর্যন্ত বিক্ষোভ মিছিলকে কেন্দ্র করে ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরি হয়। কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি ও প্রিয়াঙ্কা গান্ধি বঢরা-সহ বেশ কয়েকজন বিরোধী নেতা নির্বাচন কমিশনের দফতরে পৌঁছনোর উদ্দেশে আকাশবাণী ভবন চত্বরে জোর করে প্রবেশ করেন। সেই সময়ই পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তিতে জড়িয়ে পড়েন বিরোধীদলের নেতা-নেত্রীরা ৷
রাহুল গান্ধি-সহ 'ইন্ডিয়া' শিবিরের নেতারা দাবি করেন, তাঁদের সঙ্গে কমিশনের প্রতিনিধিরা বৈঠক করতে চান না ৷ তবে বিরোধীরা আদৌ কমিশনের বৈঠকের কোনও অনুরোধ করেছিলেন কি না—এমন প্রশ্নের জবাবে কমিশনের আধিকারিকরা জানান, মঙ্গলবার কোনও রাজনৈতিক দলের কাছ থেকেই বৈঠকের জন্য কোনও অনুরোধ আসেনি। বিরোধী শিবিরের এই রাজপথের বিক্ষোভে রাহুল গান্ধি ছিলেন আকর্ষণের কেন্দ্রে ৷ তাঁর অবস্থানের জেরে পার্লামেন্ট স্ট্রিটে কার্যত অচলাবস্থা তৈরি হয়। এক পর্যায়ে উপস্থিত জনতার উৎসাহে তিনি ইস্পাতের তৈরি বহু-স্তরের ব্যারিকেডের উপর উঠে দাঁড়ান ৷ সেখানেই জাতীয় পতাকা নাড়তে থাকেন। এরপর পুলিশের নিরাপত্তা বলয় এড়িয়ে তিনি আকাশবাণী ভবনের চত্বরেও ঢুকে পড়েন।
সন্ধ্যা পর্যন্ত রাহুলরা আকাশবাণী ভবন চত্বরেই অবস্থান করেন ৷ পুলিশের সঙ্গে এক প্রকার সংঘাতপূর্ণ পরিস্থিতিতেও অনড় থাকতে দেখা যায় তাঁদের ৷ অন্যদিকে, বিক্ষোভকারীদের নির্বাচন কমিশনের দফতরে পৌঁছনো আটকাতে পুলিশ দৃঢ় অবস্থান বজায় রাখে। মিছিল আটকে দেওয়ার পর সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব এবং তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডেরেক ও'ব্রায়েন-সহ বিরোধী শিবিরের বেশ কয়েকজন নেতাকে আটক করা হয়।
এর আগে, মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের পদত্যাগের দাবিতে মিছিল চলাকালীন পার্লামেন্ট স্ট্রিটে আকাশবাণী ভবন ও নীতি আয়োগের দফতরের সামনে নিরাপত্তা কর্মীরা রাহুল গান্ধি, প্রিয়াঙ্কা গান্ধি এবং অন্যান্য সাংসদদের আটকে দিয়েছিলেন। গত 25 সেপ্টেম্বর 'ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস'-এ প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনের পর থেকে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে রাজনীতিবিদ ও নাগরিক সমাজের কর্মীদের ধারাবাহিক বিক্ষোভ চলছে ৷ ওই প্রতিবেদনে এসআইআর (SIR) প্রক্রিয়ায় অনিয়ম এবং নির্বাচন কমিশনারদের মধ্যে মতপার্থক্যের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছিল। এই মিছিলটি ছিল সেই বিক্ষোভ কর্মসূচিরই সর্বশেষ সংযোজন ৷