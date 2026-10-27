SIR সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমেই, সুপ্রিম কোর্টে হলফনামা কমিশনের
EC To Supreme Court: নির্বাচন কমিশনের দাবি, এসআইআর নিয়ে তিনটি নির্দেশিকা জারি করা হয়েছিল সর্বসম্মতিক্রমে । পাশাপাশি ফর্ম 6 নিয়েও বড় দাবি করে কমিশন ।
Published : October 27, 2026 at 1:22 AM IST
নয়াদিল্লি, 27 অক্টোবর: ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়া সংক্রান্ত সমস্ত সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে নিয়েছে নির্বাচন কমিশন। সুপ্রিম কোর্টে হলফনামা দিয়ে এমনটাই জানালেন কমিশনের ডেপুটি নির্বাচন কমিশনার ভানু প্রকাশ।
তিনি জানান, মুখ্য নির্বাচন কমিশনার এবং দুই নির্বাচন কমিশনার সর্বসম্মতিক্রমে এসআইআর সংক্রান্ত সমস্ত সিদ্ধান্তগুলি নিয়েছিলেন। কমিশনের কোনও সিদ্ধান্ত নিয়ে ভিন্ন মত পোষণ করার মতো কোনও ঘটনা ঘটেনি । মঙ্গলবার এই মামলার পরবর্তী শুনানি হওয়ার কথা ।
মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের নেওয়া একাধিক সিদ্ধান্তের আইনি বৈধতা এবং কমিশনের কর্মপদ্ধতি নিয়ে দায়ের হওয়া মামলায় হলফনামা দিয়ে সোমবার এমনটাই জানিয়েছে কমিশন। এর আগে কমিশনের বক্তব্য জানতে চেয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট । কমিশনের তরফে দায়ের করা হলফনামায় বলা হয়েছে 2025 সালের 24 জুন এবং 27 অক্টোবর ও 2026 সালের 14 মে এসআইআর সংক্রান্ত তিনটি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল । প্রতিটি সিদ্ধান্তই নেওয়া হয়েছে সর্বসম্মতিক্রমে।
হলফনামার একটি অংশে বলা হয়েছে, “এসআইআর নিয়ে তিনটি নির্দেশিকা জারি করা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নির্বাচন কমিশনের সর্বসম্মতভাবে নিয়েছে। এই সিদ্ধান্তগুলি সংবিধানের 324 নম্বর অনুচ্ছেদ এবং 2023 সালের ‘চিফ ইলেকশন কমিশনার অ্যান্ড আদার ইলেকশন কমিশনারস (অ্যাপয়েন্টমেন্ট, কন্ডিশনস অফ সার্ভিস অ্যান্ড টার্ম অফ অফিস) অ্যাক্ট-এর 18 নম্বর ধারা অনুযায়ী নেওয়া হয়েছে।”
আরও দাবি করা হয়েছে, কমিশনের তিন শীর্ষকর্তার মধ্যে সমন্বয়ের অভাব সংক্রান্ত যে অভিযোগ করা হচ্ছে তা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। শুধু তাই নয়, দুই কমিশনারের সঙ্গে ক্যাবিনেট সচিবের মধ্যে হওয়া তথ্যের আদান-প্রদান নিয়েও যা বলা হচ্ছে সেটিও সঠিক নয় ।
সম্প্রতি একটি সর্বভারতীয় দৈনিকে প্রকাশিত প্রতিবেদনে দাবি করা হয় নির্বাচন কমিশনের তিন শীর্ষ কর্তার মধ্যে গত 10 মাসে 14 বার মতবিরোধ হয়েছে । বাকি দুই কমিশনারের বক্তব্যকে গুরুত্ব না দিয়ে মুখ্য় নির্বাচন কমিশনার নিজের ইচ্ছা মতো সিদ্ধান্ত নিয়েছেন । হলফনামা দিয়ে এমন দাবি খারিজ করল কমিশন ।
ফর্ম 6 নিয়ে বড় দাবি কমিশনের
এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়ে নতুন করে বিতর্ক শুরু হওয়ার পর থেকে আরও একবার ফর্ম 6 নিয়ে তরজা শুরু হয়েছে । এমনই প্রেক্ষাপটে কমিশনের তরফে জানিয়ে দেওয়া হল তারা ফর্ম 6 সংশোধন করেনি । শুধু তাই নয়, এই সংশোধনের অধিকার শুধু কেন্দ্রীয় সরকারের আছে বলেও দাবি করা হয় ।