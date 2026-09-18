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SIR: ট্রাইব্যুনালে এখনও ঝুলে 37 লক্ষের বেশি আবেদন, সুপ্রিম কোর্টে নির্বাচন কমিশন

EC on Bengal SIR: কংগ্রেসের প্রসেনজিৎ বসুর দায়ের করা মামলায় নির্বাচন কমিশনের কাছে হলফনামা চেয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট ৷ সেই হলফনামায় এই তথ্য দিয়েছে কমিশন ৷

EC on Bengal SIR
(বাঁদিক) সুপ্রিম কোর্ট৷ (ডানদিক) নির্বাচন কমিশন (ইটিভি ভারত)
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By PTI

Published : September 18, 2026 at 3:40 PM IST

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নয়াদিল্লি, 18 সেপ্টেম্বর: পশ্চিমবঙ্গে ভোটার তালিকার স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন বা এসআইআর প্রক্রিয়ায় বাদ পড়ে যাঁরা ট্রাইব্যুনালে আবেদন করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে 37 লক্ষেরও বেশি আবেদন এখনও অমীমাংসিত অবস্থায় রয়েছে । সুপ্রিম কোর্টে হলফনামা দিয়ে এই কথাই জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন ৷ শীর্ষ আদালতকে তারা আরও জানিয়েছে, এই পর্যন্ত দায়ের করা 38.20 লক্ষ আবেদনের মধ্যে ট্রাইব্যুনালগুলি মাত্র 1.02 লক্ষ আবেদনের নিষ্পত্তি করেছে ।

যে মামলার প্রেক্ষিতে সুপ্রিম কোর্টে এই হলফনামা দিয়েছে নির্বাচন কমিশন, সেটি দায়ের করেন পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের এসআইআর কমিটির চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ বসু ৷ এসআইআর প্রক্রিয়া চলাকালীন যেসব ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল, তাদের দায়ের করা দাবি ও আপত্তির তথ্য বিধানসভা কেন্দ্র-ভিত্তিক আকারে প্রকাশের আর্জি জানিয়ে ওই মামলা করা হয়েছিল ৷

প্রসেনজিৎ বোস তাঁর আবেদনে উল্লেখ করেছিলেন, পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর প্রক্রিয়ার তথ্য সংগ্রহের পর্যায়ে 58 লক্ষেরও বেশি ভোটারকে তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল । তিনি আরও জানান, দাবি ও আপত্তি জানানোর পর্যায়ে ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্তির জন্য 9.64 লক্ষ (ফর্ম 6 ও 6এ) এবং নাম বাদ দেওয়ার জন্য 99 হাজার-এরও বেশি আবেদন জমা পড়লেও, 28 ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় মাত্র 1.82 লক্ষ নতুন নাম যুক্ত হয়েছে ।

শীর্ষ আদালতের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী ও বিচারপতি ভি মোহনাকে নিয়ে গঠিত বেঞ্চ সেই মামলার শুনানি করে ৷ সেখানে বেঞ্চ নির্বাচন কমিশনের কাছে জবাব তলব করে । আদালত নির্বাচন কমিশনকে নির্দেশ দেয় ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়া বা অন্তর্ভুক্তির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ট্রাইব্যুনালে দায়ের করা আপিলগুলির বর্তমান অবস্থা এবং সেগুলো নিষ্পত্তির বিষয়ে তথ্য জমা দিতে ।

মামলাগুলির সুনির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে নিষ্পত্তি করা প্রয়োজন, এই বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে আদালত নির্বাচন কমিশনকে নির্দেশ দিয়েছিল এটা ব্যাখ্যা করতে যে, ঝুলে থাকা আপিল নিষ্পত্তির প্রক্রিয়াটি আরও সুসংহত করতে কী পদক্ষেপ করা হচ্ছে এবং এর জন্য অতিরিক্ত ট্রাইব্যুনাল প্রয়োজন কি না ।

সেই নির্দেশ মতো সুপ্রিম কোর্টে হলফনামা জমা দিয়েছে নির্বাচন কমিশন ৷ সেখানে তারা জানিয়েছে, এসআইআর সংক্রান্ত আদেশের বিরুদ্ধে মোট 38 লক্ষ 20 হাজার 683টি আপিল দায়ের করা হয়েছিল । এর মধ্যে 1 লক্ষ 2 হাজার 231টি আপিল নিষ্পত্তি করা হয়েছে এবং 37 লক্ষ 18 হাজার 452টি আপিল এখনও অমীমাংসিত অবস্থায় । তবে, তালিকা থেকে নাম বাদ পড়ার কারণে দায়ের করা আপিল এবং ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্তির বিরুদ্ধে দায়ের করা আপিলের কোনও পৃথক পরিসংখ্যান এই হলফনামায় দেওয়া হয়নি ।

আদালতে জমা দেওয়া নির্বাচন কমিশনের তথ্যে দেখা যায়, খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের দিন অর্থাৎ 17 ডিসেম্বর, 2025 থেকে 7 অগস্ট, 2026-এর মধ্যে ‘ফর্ম 6’-এর মাধ্যমে 34 লাখ 13 হাজার আবেদন জমা পড়েছিল । উল্লেখ্য, ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত করার জন্য ‘ফর্ম 6’ হল বিধিবদ্ধ আবেদনপত্র । ফলে এই সংখ্যার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে প্রথমবারের মতো নিবন্ধনের জন্য আবেদনকারী ব্যক্তি এবং খসড়া-পর্যায়ের সংশোধনের সময় যাদের নাম তালিকা থেকে বাদ পড়েছিল, এমন ভোটারদের আবেদন ।

প্রসঙ্গত, গত 24 এপ্রিল শীর্ষ আদালত আপিল ট্রাইব্যুনালগুলিকে নির্দেশ দেয় যে এসআইআর-এর পর ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়ার প্রেক্ষিতে যারা জরুরি শুনানির আবেদন জানিয়েছেন, তাদের বিষয়টি যেন অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে শোনা হয় ।

প্রায় 60 লক্ষ দাবি ও আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য পশ্চিমবঙ্গ এবং প্রতিবেশী ওড়িশা ও ঝাড়খণ্ড থেকে প্রায় 700 বিচারবিভাগীয় আধিকারিককে নিযুক্ত করা হয়েছিল । পরে, শীর্ষ আদালতের নির্দেশে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি আপিলগুলির নিষ্পত্তির জন্য হাইকোর্ট প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি ও বিচারপতিদের নেতৃত্বে 19টি ট্রাইব্যুনাল গঠন করেন ।

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