আগামী সপ্তাহেই দেশজুড়ে SIR শুরুর ভাবনা কমিশনের

যেসব রাজ্যে স্থানীয় বা লোকালবডি নির্বাচন হচ্ছে বা হওয়ার কথা রয়েছে সেখানে নির্বাচন কমিশন ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ করবে না বলেও জানা গিয়েছে ৷

EC SIR all India
দেশজুড়ে SIR শুরু করার কথা ভাবছে কমিশন (ফাইল ছবি)
By PTI

Published : October 25, 2025 at 6:51 PM IST

2 Min Read
নয়াদিল্লি, 25 অক্টোবর: আগামী সপ্তাহে দেশজুড়ে SIR (এসআইআর) শুরু করার কথা ভাবছে নির্বাচন কমিশন ৷ 10 থেকে 15টি রাজ্য-সহ ভোটার তালিকার প্রথম প্যান-ইন্ডিয়া স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন (এসআইআর) শুরু হতে পারে ৷ এর মধ্যে আগামী বছর নির্বাচন হতে চলেছে এমন রাজ্যগুলিও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে বলে শনিবার কমিশনের আধিকারিকরা জানিয়েছেন ৷

অসম, তামিলনাড়ু, পুদুচেরি, কেরল এবং পশ্চিমবঙ্গে 2026 সালে বিধানসভা নির্বাচন হবে ৷ সেই রাজ্যগুলিতে ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ প্রথমে শুরু হবে বলেও কমিশনের কর্তারা জানাচ্ছেন। নির্বাচন কমিশনের এক আধিকারিকের কথায়, "কমিশন আগামী সপ্তাহের মাঝামাঝি সময়ে এসআইআরের প্রথম ধাপ ঘোষণা করতে পারে ৷ যেখানে 10 থেকে 15টি রাজ্য অন্তর্ভুক্ত থাকবে।"

যেসব রাজ্যে স্থানীয় নির্বাচন হচ্ছে বা হওয়ার কথা রয়েছে সেখানে নির্বাচন কমিশন ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ করবে না বলেও জানা যাচ্ছে ৷ কারণ হিসাবে তাদের ব্যাখ্য়া, তৃণমূল স্তরের নির্বাচনী ব্যবস্থায় ব্যস্ত থাকার দরুণ এসআইআর-এর উপর মনোযোগ নাও দিতে পারেন স্থানীয় আধিকারিকরা ৷ কমিশন জানিয়েছে, এই রাজ্যগুলিতে এসআইআর পরবর্তী ধাপগুলিতে অনুষ্ঠিত হবে। বিহারে ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে ৷ সে রাজ্যে গত 30 সেপ্টেম্বর প্রায় 7.42 কোটি নাম-সহ চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করেছে কমিশন।

বিহারে দুটি ধাপে বিধানসভা ভোটগ্রহণ হবে ৷ 6 নভেম্বর এবং 11 নভেম্বর ভোট গ্রহণ এবং গণনা 14 নভেম্বর হবে। কমিশন ইতিমধ্যেই রাজ্যগুলির মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকদের সঙ্গে দুই দফায় বৈঠক করেছে ৷ যাতে এসআইআরের রোল-আউট এবং রোড-ম্যাপ দৃঢ় করা যায়। বেশ কয়েকজন সিইও ইতিমধ্যেই তাদের ওয়েবসাইটে তাদের শেষ এসআইআরের পরে প্রকাশিত ভোটার তালিকা প্রকাশ করে দিয়েছেন। দিল্লি সিইও'র ওয়েবসাইটে 2008 সালের ভোটার তালিকা দেওয়া হয়েছে ৷ রাজধানীতে সর্বশেষ ভোটার তালিকা সংশোধন করা হয়েছিল সে বছরই ৷

তেমনই, উত্তরাখণ্ডে শেষ এসআইআর 2006 সালে হয়েছিল এবং সেই বছরের ভোটার তালিকা এখন রাজ্য সিইও'র ওয়েবসাইটে রয়েছে। রাজ্যগুলিতে শেষ এসআইআর কাট-অফ তারিখ হিসেবে কাজ করবে, ঠিক যেমন 2003 সালের বিহারের ভোটার তালিকা নির্বাচন কমিশন সংশোধন করেছিল। বেশিরভাগ রাজ্যেই 2002 থেকে 2004 সালের মধ্যে ভোটার তালিকার শেষ SIR হয়েছিল।

অধিকাংশ রাজ্য সরকার তাদের নিজেদের রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে অনুষ্ঠিত সর্বশেষ SIR অনুসারে বর্তমান ভোটারদের সাথে ভোটারদের ম্যাপিং প্রায় সম্পন্ন করেছে ৷ SIR-এর প্রাথমিক লক্ষ্য হল বিদেশী অবৈধ অভিবাসীদের জন্মস্থান পরীক্ষা করে তাদের নির্মূল করা। বাংলাদেশ এবং মায়ানমার-সহ বিভিন্ন রাজ্যে অবৈধ অভিবাসীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের প্রেক্ষাপটে এই পদক্ষেপটি তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে হচ্ছে।

