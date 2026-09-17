ঘাসফুল হাতছাড়া মমতার ! উপনির্বাচনে ঋতব্রতরাও নির্দল
EC On TMC symbol: মাত্র 28 বছরেই শুকিয়ে গেল ঘাসফুল! আপাতত ভোটে লড়তে পারবেন না কোনও তৃণমূল প্রার্থী ।
মাত্র 28 বছরেই শুকিয়ে গেল ঘাসফুল (ইটিভি ভারত)
Published : September 17, 2026 at 11:23 PM IST
নয়াদিল্লি, 17 সেপ্টেম্বর: রাজ্যের দুই উপনির্বাচনে থাকছেন না কোনও ঘাসফুল প্রার্থী । 'আসল তৃণমূল'-কে এই লড়াই আগেই নির্বাচন কমিশনের দরবারে পৌঁছেছিল । এবার কমিশনের তরফে জানিয়ে দেওয়া হল নন্দীগ্রাম আর রেজিনগর বিধানসভার উপনির্বাচনে তৃণমূলের দুই শিবিরের কেউই দলীয় প্রতীক ঘাসফুল ব্য়বহার করতে পারবে না । অর্থাৎ প্রতীকটি 'ফ্রিজ'করে দিয়েছে দেশে নির্বাচন আয়োজনের নিয়ামক সংস্থা ।
বিস্তারিত আসছে...