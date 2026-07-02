তৃণমূলের জোড়াফুল কার ? মমতা-ঋতব্রতদের বক্তব্য জানাতে নির্দেশ কমিশনের
তৃণমূলের প্রতীক ও ফান্ডে অধিকার নিয়ে বিতর্ক পৌঁছেছে নির্বাচন কমিশনে ৷ আগামী সোমবারের মধ্যে দুই পক্ষকে দাবি ও পাল্টা দাবি জানাতে হবে কমিশনের কাছে ৷
By PTI
Published : July 2, 2026 at 9:08 PM IST
নয়াদিল্লি, 2 জুলাই: তৃণমূলের প্রতীক ও ফান্ড কার ? এনিয়ে নিজেদের দাবিদাওয়া নির্বাচন কমিশনকে জানাতে হবে আগামী 6 জুলাই সন্ধ্যার মধ্যে, নির্দেশ নির্বাচন কমিশনের ৷ বৃহস্পতিবার সকালে নয়াদিল্লিতে নির্বাচন সদনে কমিশনের ফুল বেঞ্চের সঙ্গে বৈঠক করেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর সঙ্গে থাকা 10 সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল ৷
গত 4 মে বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলে মাত্র 80টি আসনে জয়ী হয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেস ৷ এই হারের পরই ধীরে ধীরে দলে ভাঙন ধরতে শুরু করে ৷ এই ভাঙন প্রকাশ্যে আসে বিরোধী দলনেতা নির্বাচন নিয়ে ৷
গত 2 জুন উলুবেড়িয়া পূর্বের বিধায়ক ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ও এন্টালির বিধায়ক সন্দীপন সাহাকে দল-বিরোধী কাজের জন্য বহিষ্কার করে তৃণমূল কংগ্রেস ৷ এর পরদিন 3 জুন উলুবেড়িয়া পূর্বের বিধায়ক ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে 58 জন বিধায়ক বিধানসভার অধ্যক্ষ রথীন্দ্রনাথ বসুর সঙ্গে দেখা করেন ৷ তাঁরা তৃণমূল থেকে বহিষ্কৃত ঋতব্রতকে বিরোধী দলনেতার স্বীকৃতির দাবি জানান ৷ এই দাবি মেনে তাঁকেই বিধানসভার বিরোধী দলনেতা ঘোষণা করেন অধ্যক্ষ ৷
এনিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করেন শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় ৷ কিন্তু আদালত স্পিকারের এই সিদ্ধান্তে কোনও স্থগিতাদেশ দেননি ৷ এদিকে মধ্যে প্রবীণ বিধায়ক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়কে বিরোধী দলনেতা নির্বাচন করেছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুগামীরা ৷ কিন্তু তাঁকে সেই স্বীকৃতি দেননি অধ্যক্ষ রথীন্দ্রনাথ বসু ৷ স্বভাবতই এই ঘটনায় দলের মধ্যে দু'টি ভাগ হয়ে গিয়েছে ৷
1998 সালের 1 জানুয়ারি তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তিনি কংগ্রেস ছেড়ে বেরিয়ে নতুন দল গড়েন ৷ বিধানসভা নির্বাচনে হারের পর মাত্র 28 বছরে দলে ভাঙন ধরল ৷ এমনকী গত নির্বাচনে ভবানীপুর বিধানসভা আসনে শুভেন্দু অধিকারীর কাছে 15 হাজার ভোটে পরাজিত হয়েছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ ভোটগণনায় কারচুপি হয়েছে বলেও অভিযোগ করেছেন তিনি ৷ এনিয়ে হাইকোর্টে ইলেকশন পিটিশন দায়ের হয়েছে ৷
এদিকে তৃণমূল থেকে বহিষ্কৃত বিধায়ক ঋতব্রত বন্দ্য়োপাধ্যায় ও তাঁর সঙ্গে থাকা 60 জনেরও বেশি বিধায়ক নিজেদের আসল তৃণমূল বলে দাবি করেছেন ৷ গত 22 জুন রাজারহাট নিউটাউনের একটি অভিজাত হোটেলে অধিবেশন করে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের জাতীয় ওয়ার্কিং কমিটির (NCW)-র ঘোষণা করেন ঋতব্রতরা ৷ সেখানে তিনি জানান, দলের চেয়ারপার্সন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী অরূপ রায় ৷ ওই দলের অন্য সব পদাধিকারীদের নামও ঘোষণা করেন তিনি ৷ এই অনুষ্ঠানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কেউ তো ছিলেন না ৷ এমনকী তাঁদের ছবিও ছিল না ৷
বৃহস্পতিবার সকালে নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চের সঙ্গে দেখা করার পর ঋতব্রত সাংবাদিকদের বলেন, "প্রতীকের প্রশ্ন, ফান্ডের প্রশ্ন কোথা থেকে আসছে ? আমরাই তো তৃণমূল কংগ্রেস ৷ আজ তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারপার্সন আমরা সব মিলিয়ে 10 জন, আমাদের এনডব্লিউসি'র সদস্যরা, প্রাক্তন মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী-সহ আমরা সবাই নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চের সঙ্গে দেখা করেছি ৷"