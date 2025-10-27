ETV Bharat / bharat

মঙ্গলে বাংলায় শুরু এসআইআর, 7 ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ

বহু জল্পনার অবসান ঘটিয়ে রাজ্যে ভোটার তালিকায় বিশেষ সংশোধন বা এসআইআর প্রক্রিয়া শুরু হবে আগামিকাল ৷ রইল বিস্তারিত ৷

SIR in West Bengal
নির্বাচন কমিশনের সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার (ছবি: পিটিআই)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 27, 2025 at 6:14 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নয়াদিল্লি, 27 অক্টোবর: ছাব্বিশের বিধানসভা ভোটের আগে রাজ্যে স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন বা এসআইআর প্রক্রিয়া শুরু হচ্ছে আগামিকাল থেকেই ৷ সোমবার বিকেলে রাজধানীতে নির্ধারিত সময়ে সাংবাদিক বৈঠক করলেন মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার ৷ তাঁর সঙ্গে ছিলেন দুই কমিশনার- সুখবীর সিং সান্ধু ও বিবেক জোশী ৷

মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার এদিন জানান, 24 জুন এসআইআর প্রক্রিয়ার যে নোটিশ জারি করা হয়েছিল, তা সারা দেশের জন্য প্রযোজ্য ৷ বিহারে প্রথম পর্যায়ের এসআইআর হয়েছে ৷ তাতে 7.5 কোটি মানুষ অংশ নিয়েছে ৷ এবার দ্বিতীয় পর্যায়ের এসআইআর হবে দেশজুড়ে ৷

কমিশনের ঘোষণা অনুযায়ী, এই পর্যায়ে মঙ্গলবার, 28 অক্টোবর থেকে পশ্চিমবঙ্গ-সহ 12টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ভোটার তালিকায় বিশেষ সংশোধন এসআইআর প্রক্রিয়া শুরু হচ্ছে ৷ এই প্রক্রিয়ার আগে এদিন রাত 12টায় এই রাজ্যগুলির পুরনো ভোটার তালিকা ফ্রিজ করে দেওয়া হবে ৷

তিনি উল্লেখ করেন, স্বাধীনতার পর থেকে দেশে আটবার স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন বা এসআইআর হয়েছে ৷ শেষ বার হয়েছিল 2002-04 সালে ৷ এবার নবম বার এসআইআর হতে চলেছে ৷ মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার আশ্বস্ত করেন, "এসআইআর প্রক্রিয়ার উদ্দেশ্য, যোগ্য ভোটারের নাম তালিকায় অন্তর্ভুক্ত এবং অযোগ্য ভোটারদের নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়া নিশ্চিত করা ৷"

এর সঙ্গে জ্ঞানেশ কুমার উল্লেখ করেন, "কোনও ভোটার যখন একটি এনুমারেশন ফর্ম পূরণ করছেন ৷ তারপর তাঁর নাম খসড়া ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাচ্ছে ৷ তিনি যদি দু'টি এনুমারেশন ফর্মে পূরণ ও স্বাক্ষর করেন, তাহলে দ্বিতীয় বার তাঁর নাম আরেকটি তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাচ্ছে ৷ একই ভোটারের নাম দু'টি তালিকায় থাকলে তা অপরাধ বলে গণ্য করা হবে ৷"

কোন 12টি রাজ্যে এসআইআর- পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, ছত্তিশগড়, গোয়া, গুজরাত, কেরল, লক্ষদীপ, মধ্যপ্রদেশ, পুদুচেরি, আন্দামান নিকোবর ৷

এর মধ্যে তামিলনাড়ু, পুদুচেরি, কেরল এবং পশ্চিমবঙ্গে 2026 সালে বিধানসভা নির্বাচন হবে ৷ আগামী বছর উত্তর-পূর্বের অসমেও নির্বাচন হওয়ার কথা ৷ কিন্তু এই রাজ্যের নাগরিকত্বের আইন দেশের বাকি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের থেকে আলাদা ৷ এখানে নাগরিকত্বের কাজ চলছে ৷ তাই এর ঘোষণা আলাদা করে হবে ৷

এসআইআর প্রক্রিয়ার সূচি

  • এনুমারেশন ফর্ম প্রিন্টিং ও প্রয়োজন ট্রেনিং - 28 অক্টোবর - 3 নভেম্বর
  • বাড়িতে গিয়ে এনুমারেশন ফর্ম দেওয়া (এনুমারেশন ফেজ) - 4 নভেম্বর থেকে 4 ডিসেম্বর
  • খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ- 9 ডিসেম্বর
  • তালিকা সংক্রান্ত অভিযোগ ও দাবিদাওয়া জানানো - 9 ডিসেম্বর থেকে 8 জানুয়ারি
  • নোটিশ ফেজ অর্থাৎ শুনানি ও যাচাই - 9 ডিসেম্বর থেকে 31 জানুয়ারি
  • চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ - 7 ফেব্রুয়ারি

এসআইআর প্রক্রিয়ার প্রস্তুতি নিয়ে ইতিমধ্যে রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকদের সঙ্গে দু'দিনের বৈঠক করেছেন নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চ ৷ পশ্চিমবঙ্গে ভোটার তালিকা সংশোধন বা এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বারবার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ৷ এই প্রসঙ্গে মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার বলেন, "সাংবিধানিক সংস্থা সংবিধান অনুসারে কাজ করবে ৷ রাজ্যগুলিও সেইভাবে কাজ করবে বলে আশা করছি ৷" তিনি আরও জানান, সংবিধান অনুযায়ী প্রত্যেক রাজ্য এই ভোটার তালিকায় বিশেষ সংশোধন প্রক্রিয়া এবং তারপর চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রস্তুতির জন্য প্রয়োজনীয় কর্মী দিতে বাধ্য ৷

TAGGED:

ECI SRI PRESSER
SPECIAL INTENSIVE REVISION
পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর
ভোটার তালিকা সংশোধন এসআইআর
SIR IN INDIA

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

কেশর চাষে নজির উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের, বদলে যাবে পাহাড়ের আর্থিক পরিকাঠামো

অজয় নদই ছিল 'নো ম্যানস ল্যান্ড', ফের মার্কিন মর্টার উদ্ধার নিয়ে প্রাক্তন বায়ুসেনা অফিসার

বিহারের উন্নয়ন নিয়ে ভাবনাচিন্তার খোরাক মিলবে পটনার ব্যস্ততম মেরিন ড্রাইভে

ভিস্তিওয়ালা: কলকাতার ওলিগলিতে লুপ্তপ্রায় পেশা ও পেশাদারদের কথা

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.