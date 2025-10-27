মঙ্গলে বাংলায় শুরু এসআইআর, 7 ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ

মঙ্গলে বাংলায় শুরু এসআইআর, 7 ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ
বহু জল্পনার অবসান ঘটিয়ে রাজ্যে ভোটার তালিকায় বিশেষ সংশোধন বা এসআইআর প্রক্রিয়া শুরু হবে আগামিকাল ৷ রইল বিস্তারিত ৷
Published : October 27, 2025 at 6:14 PM IST
নয়াদিল্লি, 27 অক্টোবর: ছাব্বিশের বিধানসভা ভোটের আগে রাজ্যে স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন বা এসআইআর প্রক্রিয়া শুরু হচ্ছে আগামিকাল থেকেই ৷ সোমবার বিকেলে রাজধানীতে নির্ধারিত সময়ে সাংবাদিক বৈঠক করলেন মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার ৷ তাঁর সঙ্গে ছিলেন দুই কমিশনার- সুখবীর সিং সান্ধু ও বিবেক জোশী ৷
মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার এদিন জানান, 24 জুন এসআইআর প্রক্রিয়ার যে নোটিশ জারি করা হয়েছিল, তা সারা দেশের জন্য প্রযোজ্য ৷ বিহারে প্রথম পর্যায়ের এসআইআর হয়েছে ৷ তাতে 7.5 কোটি মানুষ অংশ নিয়েছে ৷ এবার দ্বিতীয় পর্যায়ের এসআইআর হবে দেশজুড়ে ৷
#SIRPhase2 Schedule #ECI #SIR pic.twitter.com/dkm1VHoVgj— Election Commission of India (@ECISVEEP) October 27, 2025
কমিশনের ঘোষণা অনুযায়ী, এই পর্যায়ে মঙ্গলবার, 28 অক্টোবর থেকে পশ্চিমবঙ্গ-সহ 12টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ভোটার তালিকায় বিশেষ সংশোধন এসআইআর প্রক্রিয়া শুরু হচ্ছে ৷ এই প্রক্রিয়ার আগে এদিন রাত 12টায় এই রাজ্যগুলির পুরনো ভোটার তালিকা ফ্রিজ করে দেওয়া হবে ৷
তিনি উল্লেখ করেন, স্বাধীনতার পর থেকে দেশে আটবার স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন বা এসআইআর হয়েছে ৷ শেষ বার হয়েছিল 2002-04 সালে ৷ এবার নবম বার এসআইআর হতে চলেছে ৷ মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার আশ্বস্ত করেন, "এসআইআর প্রক্রিয়ার উদ্দেশ্য, যোগ্য ভোটারের নাম তালিকায় অন্তর্ভুক্ত এবং অযোগ্য ভোটারদের নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়া নিশ্চিত করা ৷"
এর সঙ্গে জ্ঞানেশ কুমার উল্লেখ করেন, "কোনও ভোটার যখন একটি এনুমারেশন ফর্ম পূরণ করছেন ৷ তারপর তাঁর নাম খসড়া ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাচ্ছে ৷ তিনি যদি দু'টি এনুমারেশন ফর্মে পূরণ ও স্বাক্ষর করেন, তাহলে দ্বিতীয় বার তাঁর নাম আরেকটি তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাচ্ছে ৷ একই ভোটারের নাম দু'টি তালিকায় থাকলে তা অপরাধ বলে গণ্য করা হবে ৷"
#SIR 12 States & UTs#ECI #SIRPhase2 pic.twitter.com/JA2CnyWulz— Election Commission of India (@ECISVEEP) October 27, 2025
কোন 12টি রাজ্যে এসআইআর- পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, ছত্তিশগড়, গোয়া, গুজরাত, কেরল, লক্ষদীপ, মধ্যপ্রদেশ, পুদুচেরি, আন্দামান নিকোবর ৷
এর মধ্যে তামিলনাড়ু, পুদুচেরি, কেরল এবং পশ্চিমবঙ্গে 2026 সালে বিধানসভা নির্বাচন হবে ৷ আগামী বছর উত্তর-পূর্বের অসমেও নির্বাচন হওয়ার কথা ৷ কিন্তু এই রাজ্যের নাগরিকত্বের আইন দেশের বাকি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের থেকে আলাদা ৷ এখানে নাগরিকত্বের কাজ চলছে ৷ তাই এর ঘোষণা আলাদা করে হবে ৷
এসআইআর প্রক্রিয়ার সূচি
- এনুমারেশন ফর্ম প্রিন্টিং ও প্রয়োজন ট্রেনিং - 28 অক্টোবর - 3 নভেম্বর
- বাড়িতে গিয়ে এনুমারেশন ফর্ম দেওয়া (এনুমারেশন ফেজ) - 4 নভেম্বর থেকে 4 ডিসেম্বর
- খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ- 9 ডিসেম্বর
- তালিকা সংক্রান্ত অভিযোগ ও দাবিদাওয়া জানানো - 9 ডিসেম্বর থেকে 8 জানুয়ারি
- নোটিশ ফেজ অর্থাৎ শুনানি ও যাচাই - 9 ডিসেম্বর থেকে 31 জানুয়ারি
- চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ - 7 ফেব্রুয়ারি
এসআইআর প্রক্রিয়ার প্রস্তুতি নিয়ে ইতিমধ্যে রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকদের সঙ্গে দু'দিনের বৈঠক করেছেন নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চ ৷ পশ্চিমবঙ্গে ভোটার তালিকা সংশোধন বা এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বারবার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ৷ এই প্রসঙ্গে মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার বলেন, "সাংবিধানিক সংস্থা সংবিধান অনুসারে কাজ করবে ৷ রাজ্যগুলিও সেইভাবে কাজ করবে বলে আশা করছি ৷" তিনি আরও জানান, সংবিধান অনুযায়ী প্রত্যেক রাজ্য এই ভোটার তালিকায় বিশেষ সংশোধন প্রক্রিয়া এবং তারপর চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রস্তুতির জন্য প্রয়োজনীয় কর্মী দিতে বাধ্য ৷