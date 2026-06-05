ভারতে ঢুকে পড়ল ইবোলা ভাইরাস ! সুদান-উগান্ডা থেকে আসা 4 ব্যক্তি আইসোলেশনে
সেকেন্দ্রাবাদের গান্ধি হাসপাতালে ইবোলায় আক্রান্ত বলে সন্দেহভাজন ব্যক্তির সংখ্যা 3 ৷ উগান্ডা থেকে রাজস্থানে আসা এক মহিলার শরীরে ইবোলার মতো উপসর্গ দেখা গিয়েছে ৷
Published : June 5, 2026 at 6:39 PM IST
জয়পুর ও হায়দরাবাদ, 5 জুন: বাড়ছে ইবোলা ভাইরাসের প্রকোপ। এবার কি ভারতেও হানা দিল এই ভাইরাস ! দিনদশেক আগে আফ্রিকার তিন দেশ কঙ্গো, দক্ষিণ সুদান এবং উগান্ডা নিয়ে সতর্ক করেছিল কেন্দ্রীয় সরকার ৷ খুব প্রয়োজন না-থাকলে ওই সব দেশে আপাতত না যাওয়াই শ্রেয় বলে জানায় মোদি সরকার । আর শুক্রবার ভারতে ইবোলা ভাইরাসের সংক্রমণে 4 জন সন্দেহভাজন হাসপাতালে ভর্তি ৷
জানা গিয়েছে, তিন জন তেলেঙ্গানার সেকেন্দ্রাবাদের গান্ধি হাসপতালে ৷ অন্যজনকে জয়পুরের আরইউএইচএস হাসপাতালে বিশেষ আইসোলেশন ওয়ার্ডে রাখা হয়েছে ৷
কেন্দ্রের সতর্কতা
গত 24 মে কেন্দ্রের তরফে শুধু ওই তিন দেশে যেতেই নিষেধ করা হয়নি, সেখানে বসবাসকারী ভারতীয়দের বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করতে বলেছে কেন্দ্র। স্থানীয় প্রশাসনের বিধিনিষেধ মেনে চলতে বলা হয়েছে ৷ কেন্দ্রের নির্দেশিকায় বলা হয়, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সুপারিশ অনুযায়ী, খুব প্রয়োজন না-থাকলে ভারতীয়দের এই তিন দেশে যেতে নিষেধ করা হচ্ছে।
আফ্রিকায় ছড়াচ্ছে ইবোলা
আফ্রিকায় যে হারে ইবোলা ভাইরাস (Ebola Virus) ছড়াচ্ছে, তা নিয়ে জরুরি পরিস্থিতি ঘোষণা করেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। বর্তমান পরিস্থিতিকে আন্তর্জাতিক উদ্বেগ এবং জনস্বাস্থ্য়ের ক্ষেত্রে জরুরি অবস্থা বলে উল্লেখ করা হয় ৷ সেই সময়ই আন্তর্জাতিক সীমান্তে নজরদারি বাড়াতে বলা হয়। জোর দেওয়া হয়েছিল নমুনা পরীক্ষা এবং শনাক্তকরণের উপর। আর তারপরই সামনে এল ভারতে ইবোলার হানার বিষয়টি ৷
ভারতে ইবোলার প্রকোপ ?
- সেকেন্দ্রাবাদের গান্ধি হাসপাতালে ইবোলায় আক্রান্ত বলে সন্দেহভাজন ব্যক্তির সংখ্যা বেড়ে 3 । জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার শামশাবাদ বিমানবন্দর (রাজীব গান্ধি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর) আব্দুল মজিদ নামের এক ব্যক্তিকে পরীক্ষা করে গান্ধি হাসপাতালের ইবোলা আইসোলেশন ওয়ার্ডে স্থানান্তর করা হয়। আজ উপসর্গ থাকা মহম্মদ ইয়াগোচ আহমেদ নামে এক ব্যক্তিকেও গান্ধি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে ৷ চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, তাঁরা দু'জনেই সুদান থেকে এসেছেন ৷ বর্তমানে তাঁদের চিকিৎসা চলছে ৷ অন্যদিকে, ইবোলার উপসর্গযুক্ত এক ব্যক্তির সংস্পর্শে আসা আরও একজনকে গান্ধি হাসপাতালের আইসোলেশন ওয়ার্ডে চিকিৎসা করা হচ্ছে ৷
- বর্তমানে ইবোলা আইসোলেশন ওয়ার্ডে তিন জন রয়েছেন। মধ্য আফ্রিকার দেশগুলোতে ইবোলা ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ার পরিপ্রেক্ষিতে সেখান থেকে আসা যাত্রীদের শামশাবাদ বিমানবন্দরে বিশেষ স্ক্রিনিং করা হচ্ছে।
এক সপ্তাহের মধ্যে জানা যাবে রিপোর্ট- গান্ধির ইবোলা নোডাল অফিসার চিকিৎসক সুনীল কুমার বলেন, "হাঁটুর চিকিৎসার জন্য আসা মহম্মদ ইয়াগোচ আহমেদ ভীষণ জ্বরে ভুগছেন ৷ তাঁকে ইবোলা আইসোলেশন ওয়ার্ডে রাখা হয়েছে। তাঁর নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষার জন্য সিসিএমবি-তে পাঠানো হয় ৷ পরবর্তীতে এবং সেখান থেকে পুনের ন্যাশনাল ভাইরোলজি ল্যাবে পাঠানো হয়েছে ৷ তাঁর রিপোর্ট এক সপ্তাহের মধ্যে আসার সম্ভাবনা রয়েছে ৷ বর্তমানে গান্ধি হাসপাতালে একটি 20-শয্যার আইসোলেশন ওয়ার্ড গঠন করা হয়েছে ৷
রাজস্থানেও এক রোগী আইসোলেশনে
অন্যিদকে, রাজস্থানে ইবোলা ভাইরাসে আক্রান্ত এক সন্দেহজনকের গতিবিধি নজরে রাখা হয়েছে ৷ ইতিমধ্যেই স্বাস্থ্য বিভাগকে সতর্ক করা হয়েছে। উগান্ডা থেকে রাজস্থানে আসা এক বিদেশি মহিলার মধ্যে ইবোলার মতো উপসর্গ রয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে মনে করছেন চিকিৎসকরা ৷ ওই মহিলাকে জয়পুরের আরইউএইচএস হাসপাতালে ভর্তি করে একটি বিশেষ আইসোলেশন ওয়ার্ডে রাখা হয়েছে। হাসপাতাল এবং স্বাস্থ্য বিভাগ এই ঘটনাটি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে ৷ পরীক্ষার জন্য ওই মহিলার নমুনা পুনের বিশেষ পরীক্ষাগারে পাঠানো হচ্ছে ৷ ফলাফল হাতে পাওয়ার পরই স্পষ্ট হবে তিনি ইবোলা ভাইরাসে আক্রান্ত কি না। পাশাপাশি, ওই মহিলার সংস্পর্শে আসা ব্যক্তিদের নমুনাও সংগ্রহ করা হচ্ছে ৷
চিকিৎসকদের বক্তব্য
আরইউএইচএস হাসপাতালের সুপারিনটেনডেন্ট তথা চিকিৎসক অনিল গুপ্ত জানিয়েছেন, এই মুহূর্তে যে ওই মহিলার শরীরে ইবোলা ভাইরাসের সংক্রমণ হয়েছে তা নিশ্চিত নয়। ওই মহিলার মধ্যে ইবোলা ভাইরাসের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিছু উপসর্গ দেখা যাওয়ায়, সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে তাঁকে আইসোলেশনে রাখা হয়েছে এবং সমস্ত প্রয়োজনীয় চিকিৎসা প্রোটোকল অনুসরণ করা হচ্ছে ৷
অন্য এক চিকিৎসক রবি প্রকাশ শর্মা জানিয়েছেন, স্বাস্থ্য বিভাগ জয়পুর আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের মেডিক্যাল টিমের সঙ্গে সর্বক্ষণ যোগাযোগ রাখছে ৷ বিদেশ থেকে, বিশেষ করে আফ্রিকার দেশগুলি থেকে আসা যাত্রীদের উপর কড়া নজর রাখতে তাদের নির্দেশ দিয়েছে। সন্দেহজনক লক্ষণ দেখা দিলে, অবিলম্বে আইসোলেশন এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে।