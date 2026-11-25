দিল্লির ক্যাফেতে তরুণীকে গণধর্ষণ সহকর্মীদের, মহিলা-সহ গ্রেফতার 3
Delhi Cafe Worker Rape: পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এই ঘটনায় জড়িত আরও তিনজন পলাতক রয়েছে ৷ তাদের খুঁজে বের করার চেষ্টা চলছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।
By PTI
Published : November 25, 2026 at 11:13 AM IST
নয়াদিল্লি, 25 নভেম্বর: ফের দিল্লিতে গণধর্ষণের অভিযোগ ৷ পূর্ব দিল্লির প্রীত বিহার এলাকার একটি ক্যাফেতে 25 বছর বয়সি এক তরুণীকে গণধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ ৷ ঘটনায় মহিলা-সহ ছয় জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে ৷ ইতিমধ্যেই তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে খবর। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গ্রেফতার করা তিন অভিযুক্তের মধ্যে একজন মহিলাও রয়েছেন ৷
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এই ঘটনায় জড়িত আরও তিনজন পলাতক রয়েছে ৷ তাদের খুঁজে বের করার চেষ্টা চলছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। নির্যাতিতা তরুণী এবং অভিযুক্ত ছয়জনই কারকারডুমা এলাকার একটি শপিং মলের একটি ক্যাফেতে কাজ করেন বলে জানা গিয়েছে। নিগৃহিতা তরুণীর বয়ান অনুযায়ী, সোমবার রাতে তিনি ও তাঁর সহকর্মীরা একটি পার্টির জন্য ওই ক্যাফেতে জড়ো হয়েছিলেন।
পুলিশ জানিয়েছে, রাত সাড়ে 11টা নাগাদ ক্যাফেটি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তবে পুলিশের একটি সূত্র জানিয়েছে, ওই দলের একজনের কাছে ক্যাফের চাবি থাকায় তারা সেটি ফের খুলে ভিতরে পার্টির আয়োজন করে। সেখানে সকলেই মদ্যপান করে বলে জানা গিয়েছে ৷ বেশ কয়েক ঘণ্টা সেখানে কাটানোর পর ভোর সাড়ে তিনটে নাগাদ ক্যাফে থেকে বেরিয়ে যায় সকলে। নির্যাতিতা তরুণী অভিযোগ করেছেন, ওই সময় দুই ব্যক্তি তাঁকে যৌন নির্যাতন করেন। এছাড়া, সেখানে উপস্থিত অন্য সহকর্মীরাও এই অপরাধে সহায়তা করেছে বলে তিনি অভিযোগ করেছেন।
অভিযোগ পাওয়ার পরই পুলিশ একটি মামলা দায়ের করে তিনজনকে গ্রেফতার করেছে। ঘটনার পরবর্তী তদন্ত চলছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। কয়েক সপ্তাহ আগে দিল্লি এবং সংলগ্ন এলাকায় একের পর এক ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে ৷ কখনও পার্কে পুলিশের পরিচয়ে, কখনও চলন্ত বাসে নাবালিকাদের নির্যাতন করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে 2012 সালের নির্ভয়াকাণ্ডের সঙ্গে তুলনা টানে সুপ্রিম কোর্টও। শীর্ষ আদালতের মন্তব্য, নির্ভয়াকাণ্ডের সেই যন্ত্রণার সঙ্গে এই ঘটনাগুলির তুলনা না করে পারা যায় না। এই ধরনের ঘটনাগুলি পুলিশি ব্যবস্থার ব্যর্থতাকেই তুলে ধরে বলে জানিয়েছিল আদালত।