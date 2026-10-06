উত্তরাখণ্ডে ভূমিকম্প, কেঁপে উঠল দিল্লি-সহ এনসিআর
Uttarakhand Earthquake: রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল 4.9 । দিল্লি থেকে শুরু করে উত্তর ভারতের আরও কয়েকটি জায়গায় কম্পন অনুভূত হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।
Published : October 6, 2026 at 11:21 PM IST
দেরাদুন, 6 অক্টোবর : ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল উত্তরাখণ্ডের চামোলি । মঙ্গলবার রাতে এই কম্পন অনুভূত হয় । রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল 4.9 । দিল্লি থেকে শুরু করে উত্তর ভারতের আরও কয়েকটি জায়গায় কম্পন অনুভূত হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।
ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজির তরফে এক্স হ্যান্ডেলে করা একটি পোস্টে লেখা হয়েছে, "রাত 10টা 23 মিনিটে চামোলি এলাকায় ভূমিকম্প হয় । উৎসস্থল মাটি থেকে 13 কিলোমিটার গভীরে ।" প্রশাসনের একটি সূত্র ইটিভি ভারতকে জানিয়েছে, উত্তরাখণ্ডের অরি, রুদ্রপ্রয়াগ এবং চামোলি- এই তিন জেলায় কম্পনের প্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়েছে । আশপাশে অন্য ক়য়েকটি জেলায় তুলনায় কম প্রভাব পড়েছে । আতঙ্কে বহু মানুষ বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসেন। আফটার শকের আতঙ্কে অনেকে গভীর রাত পর্যন্ত বাড়ি ফেরেননি ।
তবে এখনও পর্যন্ত ক্ষয়ক্ষতি সংক্রান্ত কোনও নির্দিষ্ট খবর পাওয়া যায়নি । কারও প্রাণ গিয়েছে কি না সে ব্যাপারেও বিস্তারিত খবর মেলেনি। বিভিন্ন জায়গা থেকে খোঁজখবর নেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে । শিমলা, কুরুক্ষেত্র, নয়ডা, চণ্ডীগড় এবং দিল্লিতেও কম্পন অনুভূত হয়েছে ।
এমনিতেই চারদিকে পাহাড়ে ঘেরা রাজ্য উত্তরাখণ্ড ভূমিকম্প প্রবণ । ব্যুরো অফ ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ডসের দেওয়া তথ্য় বলছে ভূমিকম্পের দিক থেকে রাজ্য়টি এখন জোন 6-এর অন্তর্গত । আগে জোন 4 এবং 5-এ অবস্থান করলেও 2025 থেকে অবস্থা বদলে যায় ।
সম্প্রতি হড়পা বানে বিধ্বস্ত নেপালেও ভূমিকম্প হয়। রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল 5.3। ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল মুস্তাং জেলার লোমানথাং এলাকা। রাজধানী কাঠমান্ডু থেকে এই এলাকা দূরত্ব কমবেশি 375 কিমি। উত্তর এবং মধ্য পশ্চিম নেপাল যেখানে হড়পা বান হানা দিয়েছিল সেখান থেকে এই এলাকা দূরত্ব 250 কিলোমিটারের কিছুটা বেশি।
তারও আগে অগস্ট মাসে ভয়াবহ ভূমিকম্প ইন্দোনেশিয়ায় ৷ ফ্লোরেস দ্বীপের উপকূলে ভূমিকম্প আঘাত হানে। বেশ কয়েকবার আফটার শক অনুভূত হয়। কম্পনের তীব্রতায় বেশ কিছু বাড়ি ভেঙে পড়ে। ধসে গিয়েছে বহু আবাসন ৷ বেশ কয়েকটি এলাকায় তীব্র কম্পন অনুভূত হওয়ায় আতঙ্কিত বহু বাসিন্দা নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য রাস্তায় বেরিয়ে পড়েন ৷ প্রাথমিকভাবে প্রশাসনের তরফে জানানো হয় 38 জনের মৃত্যু হয়েছে ৷ পরে সেই সংখ্যা আরও বাড়ে ।