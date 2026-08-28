চিনে ভূমিকম্প, ফের হড়পা বানের আশঙ্কায় কাঁপছে নেপাল ! চূড়ান্ত সতর্কতা জারি

চিনে ভূমিকম্প, ফের হড়পা বানের আশঙ্কায় কাঁপছে নেপাল ! চূড়ান্ত সতর্কতা জারি
চিনে 5.1 মাত্রার কম্পন, তার পরেই ভোটে কোশীতে তীব্র জলপ্রবাহের সতর্কতা; নুওয়াকোট-ধাদিং-চিতওয়ান-গোর্খায় হাই অ্যালার্ট
By PTI
Published : August 28, 2026 at 12:32 PM IST
কাঠমান্ডু, 28 অগস্ট: এক বিপর্যয়ের রেশ কাটতে না কাটতেই ফের আতঙ্ক । শুক্রবার চিনের সিচুয়ানে 5.1 মাত্রার ভূমিকম্প । তার পরেই তিব্বতের দিক থেকে বিপুল জল ভোটে কোশী নদীতে ঢোকার খবর । তিব্বতের দিকে ফের একটি জলাধার বা বাঁধ ভেঙে যাওয়ার খবর পাওয়ার পর ত্রিশূলী এলাকায় নতুন করে মানুষ সরানোর কাজ শুরু করেছে নেপাল প্রশাসন । নদীর জলস্তর আচমকা বেড়ে গেলে ফের ভয়াবহ হড়পা বান নেমে আসতে পারে, এই আশঙ্কায় নুওয়াকোট, ধাদিং, চিতওয়ান, গোর্খা-সহ বিস্তীর্ণ নদী অববাহিকায় সতর্কতা জারি হয়েছে । নেপাল পুলিশের বার্তা, নদীর ধার ছেড়ে দ্রুত নিরাপদ জায়গায় চলে যান ।
শুক্রবার চিনের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় সিচুয়ান প্রদেশের লংচাং শহরের কাছে 5.1 মাত্রার ভূমিকম্প হয় বলে চিনের ভূকম্পন পর্যবেক্ষণ সংস্থার তথ্য উদ্ধৃত করে রিপোর্টে জানানো হয়েছে । সেই খবরের মধ্যেই নেপালে এল আরও উদ্বেগের বার্তা- তিব্বতের দিকে জলাধার ফের ভেঙেছে বলে তথ্য এসেছে । এর ফলে উপর দিক থেকে জল নামতে শুরু করলে ভোটে কোশীর জলস্তর দ্রুত বাড়তে পারে ।
নেপাল পুলিশ তাই আর ঝুঁকি নিতে চাইছে না । নিরাপত্তাকর্মী, উদ্ধারকর্মী এবং সাধারণ মানুষকে অবিলম্বে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে । যাঁরা নদীর কাছাকাছি বা নিচু এলাকায় রয়েছেন, তাঁদের নিরাপদ জায়গায় সরে যেতে বলা হয়েছে । বিশেষ করে ত্রিশূলী নদীর তীরবর্তী এলাকাগুলিতে পরিস্থিতির উপর কড়া নজর রাখা হচ্ছে ।
ভূমিকম্প, তার পর বাঁধ ভাঙা- দু'টি খবর একই সময়ে সামনে আসায় আতঙ্ক আরও বেড়েছে । তবে, 26 অগস্টের ভয়াবহ বন্যার কারণ হিসেবে ভূমিকম্পকে সরাসরি দায়ী করা হচ্ছে না । প্রথম দিকে ভূমিকম্পের সম্ভাব্য যোগের কথা উঠলেও পরবর্তী বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে ওই কম্পনকে হিমবাহ ধস ও বরফ-পাথরের বিশাল প্রবাহের তৈরি ভূকম্পন-সংকেত বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে । অর্থাৎ আগের বিপর্যয়ের সঙ্গে শুক্রবারের সিচুয়ানের ভূমিকম্পকে এক করে দেখার কারণ নেই বলেই মত বিশেষজ্ঞদের । বিস্তারিত আসছে...