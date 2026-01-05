পড়শি রাজ্যে 5.1 মাত্রার ভূমিকম্প, ঘর ছেড়ে বাইরে মানুষজন; কাঁপল বাংলাও
ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণ তীরে অবস্থিত মরিগাঁও জেলা ভূ-কম্পনের উৎপত্তিস্থল ৷ সোমবার ভোর 4.17 মিনিটে কেঁপে ওঠে উত্তর-পূর্বের রাজ্যটি ৷ কম্পন অনুভূত হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের বেশকিছু এলাকায় ৷
Published : January 5, 2026 at 7:51 AM IST
গুয়াহাটি, 5 জানুয়ারি: ঘড়ির কাঁটা তখন সবে ভোর 4টে পার করেছে ৷ তারপরই কাঁপল অসমের মাটি ৷ ততক্ষণে আর বুঝতে বাকি নেই এ নির্ঘাত ভূমিকম্প ৷ ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজির তথ্য অনুযায়ী, ভূমিকম্পের কেন্দ্র রাজ্যের মরিগাঁও জেলা । রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা 5.1 । অসম ছাড়াও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বেশ কয়েকটি রাজ্যেও ভূমিকম্পের তীব্রতা অনুভূত হয়েছে । কম্পন টের পাওয়া গিয়েছে পশ্চিমবঙ্গের বেশকিছু এলাকায় ৷ ভোর রাতে এমন কম্পনে আতঙ্কিত অসমের মানুষ ।
অনেকেই ঘুম ভেঙে বাড়িঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসেন । তাৎক্ষণিকভাবে কারও আহত বা কোনও কিছুর ক্ষয়ক্ষতির খবর সামনে আসেনি, বলে জানিয়েছেন অসম প্রশাসনের আধিকারিকরা ৷ ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজির রিপোর্টে বলা হয়েছে, ব্রহ্মপুত্র নদের দক্ষিণ তীরে মরিগাঁও জেলায় ভোর 4.17 মিনিটে ভূমিকম্পটি 50 কিলোমিটার গভীরে আঘাত হানে ৷ ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল ছিল মধ্য অসমের 26.37 উত্তর অক্ষাংশ এবং 92.29ই দ্রাঘিমাংশ ।
এর জেরে মরিগাঁওয়ের পার্শ্ববর্তী এলাকার কামরূপ মেট্রোপলিটন, নগাঁও, পূর্ব কার্বি আংলং, পশ্চিম কার্বি আংলং, হোজাই, ডিমা হাসাও, গোলাঘাট, জোরহাটেও কম্পন টের পান এলাকাবাসীরা ৷ ভূ-কম্পনে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন শিবসাগর, চরাইদেও, কাছাড়, করিমগঞ্জ, হাইলাকান্দি, ধুবরি, দক্ষিণ সালমারা-মানকাচর এবং গোয়ালপাড়া জেলার মানুষও ৷ ব্রহ্মপুত্রের উত্তর তীরে দারাং, তামুলপুর, সোনিতপুর, কামরূপ, বিশ্বনাথ, উদালগুড়ি, নলবাড়ি, বাজালি, বরপেটা, বক্সা, চিরাং, কোকরাঝাড়, বোঙ্গাইগাঁও এবং লখিমপুরেও কম্পনের জেরে ঘুমন্ত মানুষজন ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে আসেন ৷
যে সময়ে ভূমিকম্প হয়, তখনও ভোরের আলো ফোটেনি । অধিকাংশই ঘুমোচ্ছিলেন । অনেকের ঘুম ভেঙেছে কম্পনে । আতঙ্কে তাঁরা ঘর ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়ে আসেন । অসমের ভূমিকম্পের রেশ পড়েছে পার্শ্ববর্তী রাজ্যেও ৷ তালিকায় রয়েছে, মধ্য-পশ্চিম অরুণাচল প্রদেশ, সমগ্র মেঘালয় এবং নাগাল্যান্ড, মণিপুর, মিজোরাম, ত্রিপুরা এবং পশ্চিমবঙ্গের বেশ কিছু এলাকা ৷ মধ্য-পূর্ব ভুটান, চিন ও বাংলাদেশের কিছু অংশও কেঁপে উঠেছে, বলে জানা গিয়েছে ৷ অসমের ইতিহাসে বহু ভয়াবহ ভূমিকম্পের ঘটনা রয়েছে । উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বেশকিছু এলাকা দেশের অন্যতম ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকা ও উচ্চ সিসমিক জোনে পড়ে ৷
প্রশাসন এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগ পরিস্থিতির উপর নজর রাখছে। যে কোনও জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য অসমের বিভিন্ন এলাকা থেকে ক্রমাগত তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে । বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকায় বসবাসকারী মানুষের সবসময় সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত এবং নিরাপত্তা সংক্রান্ত যাবতীয় নির্দেশাবলী মেনে চলা উচিত । এনসিএস-এর পরিসংখ্যান বলছে, সোমবার ভোর 3.33 মিনিটে ত্রিপুরাতেও মৃদু কম্পন হয়েছে। রিখটার স্কেলে তার মাত্রা ছিল 3.9।