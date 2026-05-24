'আমেরিকার ভিসা নীতি ভারত-কেন্দ্রিক নয়, সারা বিশ্বের জন্য', স্পষ্ট করলেন রুবিয়ো

'আমেরিকার ভিসা নীতি ভারত-কেন্দ্রিক নয়, সারা বিশ্বের জন্য', স্পষ্ট করলেন রুবিয়ো
মার্কিন বিদেশ সচিব মার্কো রুবিয়োর কাছে ভিসা নীতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন বিদেশ মন্ত্রী জয়শঙ্কর ৷ এই নীতি বিশ্বব্যাপী, জানিয়েছেন ট্রাম্প প্রশাসনের প্রতিনিধি ৷
By PTI
Published : May 24, 2026 at 5:33 PM IST
নয়াদিল্লি, 24 মে: ট্রাম্প আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর থেকে অভিবাসন নীতি নিয়ে কড়া অবস্থান নিয়েছেন ৷ মার্কিন ভিসা পেতে কালঘাম ছুটছে আবেদনকারীদের ৷ আমেরিকার বিদেশ সচিব মার্কো রুবিয়োর কাছে ভারতীয়দের এই উদ্বেগের কথা তুলে ধরলেন বিদেশ মন্ত্রী এস জয়শঙ্কর ৷
রবিবার সকালে দু'জনের উচ্চস্তরীয় বৈঠক হয় এবং বৈঠক শেষে যৌথ সাংবাদিক বৈঠক করে ভারত ও আমেরিকা ৷ সেখানে রুবিয়ো জোর দিয়ে জানান, আমেরিকায় বসবাসকারী ভারতীয়রা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ৷ ভারতীয় কোম্পাগুলি আমেরিকায় 20 বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করেছে ৷ তাই এই অংশীদারি সম্পর্ক চলবে এবং আরও প্রসারিত হবে ৷
বিদেশ মন্ত্রী এস জয়শঙ্কর বলেন, "মানুষে-মানুষে বন্ধনই ভারত আমেরিকা সম্পর্কের কেন্দ্রে রয়েছে ৷ যাঁরা আমেরিকায় যাওয়ার যোগ্য, তাঁরা সংশ্লিষ্ট ভিসা পেতে গিয়ে বিভিন্ন সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে ৷ আমি এই বিষয়টি সেক্রেটারি রুবিয়োকে জানিয়েছি ৷ আমরা যখন অবৈধ ও অনিয়মিত যাতায়াতের সঙ্গে সহযোগিতা করছি ৷ তখন আমাদেরও একটা প্রত্যাশা থাকে যে, এর ফলে বৈধ যাতায়াতের ক্ষেত্রে কোনও বাধা তৈরি হবে না ৷ সর্বোপরি এটা আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য, প্রযুক্তি এবং গবেষণার সহযোগিতার জন্য অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ৷"
আমেরিকার H1B ভিসা নীতিতে একটি বিশাল অংশের ভারতীয়রা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ৷ ট্রাম্প প্রশাসনের গ্রিন কার্ড পাওয়ার নয়া নীতি নিয়েও উদ্বেগ তৈরি হয়েছে ৷ কারণ, নিজের দেশে ফিরে এই আবেদন করতে বলা হয়েছে ৷ আমেরিকায় ভারতীয়রা যে বিদ্বেষের সম্মুখীন হয়, সেই বিষয়ে মার্কো রুবিয়োকে প্রশ্ন করেন সাংবাদিকরা ৷ তিনি এই অভিযোগ সম্পূর্ণ উড়িয়ে দেন ৷ তিনি বলেন, "আমি এই বিষয়গুলিকে গুরুত্ব দিয়ে বিচার করব ৷ আমি নিশ্চিত, কিছু মানুষ অনলাইন বা অন্য কোথাও কোনও মন্তব্য করেছেন ৷ কারণ বিশ্বে সব দেশেই কিছু না কিছু অপদার্থ মানুষ বাস করে ৷"
J1, F1, এবং H-1B ভিসা প্রসঙ্গে রুবিয়ো বলেন, "এই যে পরিবর্তনগুলি ঘটছে, তা ভারতেকে নির্দিষ্ট করে নয় ৷ এগুলি আন্তর্জাতিক ৷ সারা বিশ্বে কার্যকর হচ্ছে ৷" তিনি জোর দিয়ে জানান, অভিবাসন নীতির সঙ্গে দেশের জাতীয় অখণ্ডতার বিষয়টিও জড়িত ৷ প্রত্যেক দেশের নিজের জাতীয় স্বার্থকে মাথায় রেখে নীতি প্রণয়ন করা উচিত ৷
এই ভিসা ব্যবস্থাপনা নিয়ে মার্কিন বিদেশ সচিবের কথা, "এখন আমেরিকার এই অভিবাসন ব্যবস্থাপনায় যে বদলগুলি ঘটছে অথবা আধুনিক করে তোলা হচ্ছে, তা শুধু ভারতের জন্য নয়, এটা সমগ্র বিশ্বের জন্য ৷ আমরা আধুনিকতার সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি ৷"