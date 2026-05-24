'আমেরিকা শুধু মিত্র নয়, কৌশলী বন্ধু', রুবিয়োর সঙ্গে বৈঠকের পর জয়শঙ্কর

'আমেরিকা শুধু মিত্র নয়, কৌশলী বন্ধু', রুবিয়োর সঙ্গে বৈঠকের পর জয়শঙ্কর
আমেরিকার বিদেশ সচিব মার্কো রুবিয়োর সঙ্গে বৈঠক করলেন বিদেশ মন্ত্রী এস জয়শঙ্কর ৷ বৈঠকে ভারত-আমেরিকার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা হয়েছে ৷
By ANI
Published : May 24, 2026 at 4:41 PM IST
নয়াদিল্লি, 24 মে: দুই দেশের শীর্ষস্তরীয় বৈঠকে বিশ্বের চ্যালেঞ্জিং ভূ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের মধ্যে ভারত ও আমেরিকার স্বার্থের গভীর অভিন্নতাকে জোরালোভাবে তুলে ধরেছে ৷ রবিবার সকালে বিদেশ মন্ত্রী এস জয়শঙ্কর ও বিদেশ সচিব মার্কো রুবিয়োর মধ্যে উচ্চস্তরীয় বৈঠক হয় ৷ এরপর দু'জনে যৌথ সাংবাদিক বৈঠক করেন ৷ মার্কো রুবিয়োর এটাই প্রথম ভারত সফর ৷ গতকাল সকালে তিনি কলকাতায় আসেন ৷ সেখান থেকে দুপুরে দিল্লি পৌঁছন ৷
আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিদেশ সচিবকে রাজধানীতে স্বাগত জানান বিদেশ মন্ত্রী এস জয়শঙ্কর ৷ তিনি জোর দিয়ে জানান, দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আন্তর্জাতিক সহযোগিতার একটি শক্তিশালী কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে ৷
জয়শঙ্কর বলেন, "আমাদের মধ্যে কম্প্রিহেনসিভ গ্লোবাল স্ট্র্যাটেজিক পার্টনাশিপ রয়েছে ৷ সাধারণ ভাষায় এর অর্থ, সহযোগিতার ক্ষেত্রের প্রসারণ এবং এমন একটা সম্পর্ক যা বিশ্বের অন্য অঞ্চলগুলিকেও প্রভাবিত করে ৷"
তিনি উল্লেখ করেন, বিশ্বজুড়ে অস্থিরতা চলছে ৷ এর মধ্যেও নয়াদিল্লি ও ওয়াশিংটন একে অপরের সঙ্গে অভিন্ন স্বার্থগুলি উন্মুক্ত ও সদর্থক আলোচনার দিক খুলে দেবে ৷ একই সুরে মার্কো রুবিয়ো বলেন, "আমেরিকা ও ভারত শুধু মিত্র নয়, কৌশলী বন্ধু এবং এটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ৷"
ভারত সম্পর্কে মার্কিন বিদেশ সচিব বলেন, "ভারতের সঙ্গে আমেরিকার সম্পর্ক মজবুত, ইজরায়েল, ইরান এবং উপসাগরীয় দেশগুলির সম্পর্কও ভালো ৷ বিশ্বে এমন দেশ খুব কমই আছে ৷ আমাদের প্রকৃত স্বার্থ সেখানেই ৷ আমাদের কাছে এই সব সম্পর্কগুলি বজায় রাখা, কীভাবে আমাদের সাম্য রক্ষা করা যায়, আমাদের স্বার্থগুলি নিয়ে এগিয়ে যাওয়াটাই চ্যালেঞ্জ ৷"
তিনি আরও বলেন, "আমরা অবশ্যই শান্তি ও স্থিরতা চাই ৷ আমাদের কাছে এলাকার উন্নয়ন, ভালো হওয়াটা গুরুত্বপূর্ণ ৷ আমরা চাই শক্তিসম্পদের মূল্য হ্রাস পাক ৷ কারণ আমরা এই শক্তিসম্পদের অত্যন্ত বড় আমদানিকারক দেশ ৷ আমাদের এলাকা থেকেই আসে ৷ আমরা ওই এলাকার মধ্যে দিয়ে সমুদ্রপথে নিরাপদ ও বাধাধীন বাণিজ্যকে সমর্থন করি ৷ সেখানে বাজারগুলি উন্মুক্ত হোক ৷"
আমেরিকার সঙ্গে ভারতের চুক্তি প্রসঙ্গে মার্কো রুবিয়ো বলেন, "আমরা আশাবাদী, আমাদের বাণিজ্যক প্রতিনিধিরা এখানে আসবেন খুব শীঘ্রই ৷ ভারতের প্রতিনিধিরাও আমেরিকায় গিয়েছেন ৷ আমরা অনেকটাই এগিয়েছি ৷ আমেরিকা ও ভারতের মধ্যে একটি বাণিজ্য়িক চুক্তি হবে, যা দু'পক্ষের জন্য সুবিধেজনক ও দীর্ঘস্থায়ী হবে ৷"
আগামী 26 মে নয়াদিল্লিতে কোয়াড গোষ্ঠীর বিদেশ মন্ত্রীদের বৈঠক আছে ৷ বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের নেতৃত্বে এই বৈঠকে যোগ দেবেন মার্কো রুবিয়ো ৷ এছাড়া অস্ট্রেলিয়ার বিদেশমন্ত্রী পেনি ইয়ং এবং জাপানের বিদেশ মন্ত্রী তোশিমিতসু মোতেগি ৷