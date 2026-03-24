পশ্চিম এশিয়ার সংঘাত থেকে জ্বালানি সঙ্কট, মার্কিন বিদেশ সচিবের সঙ্গে কথা জয়শঙ্করের

মার্কিন বিদেশমন্ত্রক জানিয়েছে, বিদেশ সচিব রুবিও এবং বিদেশমন্ত্রী জয়শঙ্কর একসঙ্গে কাজ চালিয়ে যাওয়ার গুরুত্বের বিষয়ে একমত হয়েছেন ।

External Affairs Minister S. Jaishankar and US Secretary of State Marco Rubio
ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস. জয়শঙ্কর ও মার্কিন বিদেশসচিব মার্কো রুবিওর সাক্ষাতের মুহূর্ত (ফাইল ছবি ANI)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 24, 2026 at 3:01 PM IST

নয়াদিল্লি, 24 মার্চ: মধ্যপ্রাচ্য সংঘাতের আবহে মার্কিন বিদেশসচিব মার্কো রুবিওর সঙ্গে কথা বললেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর ৷ সোমবার সন্ধ্যায় দু'জন ফোনালাপে পশ্চিম এশিয়ার সংঘাতের ফলে বিশ্ব অর্থনীতির উপর পড়তে পারে এমন সম্ভাব্য বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করেন ৷ যেখানে জ্বালানি নিরাপত্তার বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে বলে খবর ।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইরানকে 'হরমুজ প্রণালী' পুনরায় খুলে দেওয়ার জন্য ওয়াশিংটনের বেঁধে দেওয়া সময়সীমা পাঁচ দিন বাড়িয়ে দেওয়ার কয়েক ঘণ্টা পরেই জয়শঙ্কর ও রুবিও ফোনে মধ্যপ্রাচ্য সংঘাতের প্রভাব সম্পর্কিত একাধিক বিষয়ে আলোচনা করেন বলে জানা গিয়েছে । একইসঙ্গে তিনি ইরানের জ্বালানি কেন্দ্র লক্ষ্য করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পিত সামরিক হামলা সাময়িকভাবে স্থগিত করার ঘোষণাও করেন । জয়শঙ্কর জানান যে, রুবিওর সঙ্গে তাঁর একটি বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে, যার মূল কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল পশ্চিম এশিয়ার সংঘাত ।

এক্স পোস্টে জয়শঙ্কর লেখেন, "আজ (সোমবার) সন্ধ্যায় মার্কিন বিদেশসচিব রুবিওর সঙ্গে আমার বিস্তারিত ফোনালাপ হয়েছে । আমাদের আলোচনার মূল বিষয় ছিল পশ্চিম এশিয়ার সংঘাত এবং আন্তর্জাতিক অর্থনীতির ওপর এর প্রভাব । বিশেষ করে, আমরা জ্বালানি নিরাপত্তা সংক্রান্ত উদ্বেগগুলি নিয়ে কথা বলেছি । ভবিষ্যতে একে অপরের সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রাখার বিষয়ে আমরা একমত হয়েছি ।"

মার্কিন বিদেশমন্ত্রক থেকে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে যে, পারস্পরিক অগ্রাধিকারমূলক বিষয়গুলি এগিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে একসঙ্গে কাজ চালিয়ে যাওয়ার গুরুত্বের বিষয়ে রুবিও এবং জয়শঙ্কর একমত পোষণ করেছেন । মন্ত্রকের প্রধান উপ-মুখপাত্র টমি পিগট জানান যে, এই দুই বিদেশমন্ত্রী মধ্যপ্রাচ্যের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেছেন । তিনি আরও বলেন, "মার্কিন এবং ভারতের বিদেশমন্ত্রী—উভয়েই পারস্পরিক অগ্রাধিকারগুলি এগিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে একসঙ্গে কাজ চালিয়ে যাওয়ার গুরুত্বের বিষয়ে একমত হয়েছেন ।"

এরই ধারাবাহিকতায়, জয়শঙ্কর 'গালফ কো-অপারেশন কাউন্সিল' (GCC)-এর সদস্য দেশগুলির রাষ্ট্রদূতদের সঙ্গে বৈঠক করেন এবং পশ্চিম এশিয়ার সংঘাত নিয়ে আলোচনা করেন ।

সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরশাহী (UAE), ওমান, কাতার, বাহরিন এবং কুয়েত—GCC-এর এই ছয় সদস্য রাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূতদের সঙ্গে বৈঠকের পর বিদেশমন্ত্রী জয়শঙ্কর বলেন, "পশ্চিম এশিয়ার সংঘাত নিয়ে আমরা আমাদের মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গি বিনিময় করেছি । এই অঞ্চলে বসবাসরত ভারতীয় সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁদের অব্যাহত সমর্থনের জন্য আমি তাঁদের ধন্যবাদ জানিয়েছি ।"

বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা গিয়েছে যে, চলমান সংঘাতের প্রেক্ষাপটে ভারতের জ্বালানি নিরাপত্তা সংক্রান্ত উদ্বেগগুলি এই বৈঠকের আলোচনার মূল বিষয় ছিল । ইরান কার্যত হরমুজ প্রণালী বন্ধ করে দেওয়ার পর বিশ্বজুড়ে তেল ও গ্যাসের দাম ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে ৷ উল্লেখ্য যে, বিশ্বের মোট তেল ও এলএনজি (তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস)-এর প্রায় 20 শতাংশই এই হরমুজ প্রণালী দিয়ে পরিবাহিত হয় ।

ভারতের জ্বালানি সংগ্রহের অন্যতম প্রধান উৎস হল পশ্চিম এশিয়া । জয়শঙ্কর তাঁর শ্রীলঙ্কান সমকক্ষ বিজিতা হেরাথের সঙ্গেও কথা বলেন এবং পশ্চিম এশিয়ার সংঘাতের সম্ভাব্য পরিণতি বা প্রভাব নিয়ে আলোচনা করেন । তিনি আরও বলেন, "ভারত তার 'প্রতিবেশীই প্রথম' (#NeighbourhoodFirst) এবং 'ভিশন মহাসাগর' (#VisionMAHASAGAR) নীতি বাস্তবায়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ।" আরেকটি পোস্টে জয়শঙ্কর জানান যে, তিনি তাঁর জার্মান সমকক্ষ জোহান ওয়াডেফুলের সঙ্গেও পশ্চিম এশিয়ার সংঘাত নিয়ে আলোচনা করেছেন ।

এর আগে সোশাল মিডিয়ায় ট্রাম্প জানান যে, তিনি ইরানকে হরমুজ প্রণালী (পারস্য ও ওমান উপসাগরের সংযোগকারী কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ একটি নৌপথ) পুনরায় খুলে দেওয়ার সময়সীমা বৃদ্ধি করেছেন ৷ পাশাপাশি তিনি পাঁচ দিনের জন্য ইরানের জ্বালানি স্থাপনাগুলিতে হামলা চালানো থেকে বিরত থাকবেন বলেও জানান । কোনও বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ না করেই মার্কিন প্রেসিডেন্ট আরও জানান, পশ্চিম এশিয়ার এই সংঘাতের পূর্ণাঙ্গ ও চূড়ান্ত সমাধানের লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে ।

সম্পাদকের পছন্দ

