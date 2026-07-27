সিজেপি থেকে ই-20 জনতা পার্টি, 100 শতাংশ বিশুদ্ধ পেট্রল চেয়ে শুরু নয়া আন্দোলন

সিজেপি থেকে ই-20 জনতা পার্টি, 100 শতাংশ বিশুদ্ধ পেট্রল চেয়ে শুরু নয়া আন্দোলন
সিজেপির আন্দোলনের কাছে হার মেনেছে মোদি সরকার ৷ এবার একশো শতাংশ বিশুদ্ধ পেট্রল চেয়ে শুরু হল নয়া আন্দোলন ৷
Published : July 27, 2026 at 11:27 AM IST
নয়াদিল্লি, 27 জুলাই : এক আন্দোলনের 'সাফল্য' খুলে দিল অন্য আন্দোলনের পথ ৷ পড়ুয়া থেকে শুরু করে শিক্ষকরা যখন স্বচ্ছ ও দুর্নীতি মুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থার স্বপ্ন দেখছেন তখনই পেট্রলকে ইথানল মুক্ত করার দাবি জোরালো হল ৷ সিজেপির কায়দায় দিনের আলো দেখল ই-20 জনতা পার্টি ৷ সরকারের উপর চাপ বাড়াতে অনলাইনে শুরু হয়েছে ব্যাপক প্রচার ৷
নিট পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের জেরে শেষমেশ পদত্যাগ করতে হয়েছে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানকে ৷ মোদি সরকারের গত 12 বছরে এমন ঘটনা আগে কখনও ঘটেনি ৷ কেন্দ্রীয় সরকার যেভাবে ছাত্রদের দাবি মেনে নিয়েছে তা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল ৷ এমতাবস্থায় আন্দোলন করে সরকারের উপর চাপ আরও বাড়াতে চায় ই-20 জনতা পার্টি ৷ তারা চায় উপভোক্তাদের একশো শতাংশ বিশুদ্ধ পেট্রল দেওয়া হোক, যা হবে সম্পূর্ণ ইথানল মুক্ত ৷ নতুন তৈরি এক্স হ্যান্ডেলে নিজেদের সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য় দিয়েছে ই-20 জনতা পার্টি ৷
🚨 STOP EXPERIMENTING ON OUR CARS! INDIA DEMANDS CHOICE OF FUEL!— E20 JANTA PARTY (@E20Party) July 26, 2026
Our vehicles are NOT test machines. We bought them with our hard-earned money after paying taxes years in advance.
We are a middle-class majority country, and fuel efficiency + vehicle performance directly impacts… pic.twitter.com/6wI0vquOCP
তাতে লেখা হয়েছে, তারা উপভোক্তাদের অধিকারকে অগ্রাধিকার দিয়ে দেশের নাগরিকদের সঙ্গে নিয়ে একটি প্রচার অভিযান শুরু করেছে ৷ তারা চায় দেশের তৈল নীতী তৈরি হবে স্বচ্ছতার ভিত্তিতে ৷ একজন উপভোক্তা কোন তেল কিনছেন সে ব্যাপারে তাঁর কাছে সম্পূর্ণ তথ্য থাকবে ৷ শুধু তাই নয়, তিনি কী কিনতে চান সেই সিদ্ধান্তকে সম্পূর্ণ সম্মানও দিতে হবে ৷
বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, এমন বক্তব্যের নির্দিষ্ট কারণ আছে ৷ ভারত সরকারের নীতি অনুযায়ী এখন দেশে যে পেট্রল পাওয়া যায় তার মধ্যে ইথানল থাকে ৷ কিন্তু শুদ্ধ পেট্রল মানে ইথানল মিশ্রিত নয় এমন পেট্রল পাওয়া যায় না ৷ আর তাই ক্রেতারা ইথানল মেশানো পেট্রল কিনতে বাধ্য হন ৷ এখানে তাঁর নিজস্ব ইচ্ছা মর্যাদা পায় না ৷ এই ব্যবস্থার পরিবর্তন চায় ই-20 জনতা পার্টি ৷ এখান থেকেই বিতর্কের শুরু ৷
পেট্রলে ইথানল মেশানো নিয়ে গত বেশ কয়েক বছর ধরে বিতর্ক চলছে ৷ কেন্দ্রীয় সরকার সুপ্রিম কোর্টে জানিয়েছে পরীক্ষামূলক কায়দায় এই ব্যবস্থা চালু হয়েছে ৷ তবে বিতর্কের মূল বিষয় আলাদা ৷ এই ইথানল মিশ্রিত পেট্রল গাড়ির ক্ষতি করে বলে দাবি বিশেষজ্ঞদের একাংশের ৷ কিন্তু প্রথমে এ কথা মানতে রাজি হয়নি কেন্দ্র ৷ পরে স্বীকার করা হয় ৷ অন্যদিকে, এই পেট্রলে মাইলেজও কম হয় বলে দাবি উপভোক্তাদের একটা বড় অংশের ৷ এরকমই নানা বিতর্কের আবহে ই-20 জনতা পার্টি তৈরি করে আরও একটি সরকার বিরোধী আন্দোলনের সলতে পাকানো শুরু হল ৷ এই আন্দোলন সিজেপির আন্দোলনের মতো প্রভাব ফেলতে পারে কি না সেটাই এখন দেখার ৷