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দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদের নির্বাচন: সভাপতি-সম্পাদক পদে এগিয়ে এবিভিপি; কারচুপির অভিযোগ তুলল এনএসইউআই

DUSU Election Results 2026: সভাপতি, সহ-সভাপতি, সম্পাদক এবং যুগ্ম সম্পাদক পদে ভোট গণনা চলছে । আপাতত সামান্য় ব্যবধানে এগিয়ে এবিভিপি ।

Police personnel keep a vigil outside 'Faculty of Law' during the Delhi University Students Union (DUSU) Elections
দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের নির্বাচনে পুলিশি প্রহরা (পিটিআই)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 19, 2026 at 3:36 PM IST

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নয়াদিল্লি, 19 সেপ্টেম্বর: দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের নির্বাচনের গণনা চলছে ৷ মনে করা হচ্ছে, শনিবারই চারটি পদ সভাপতি, সহ-সভাপতি, সম্পাদক এবং যুগ্ম সম্পাদক পদে কে নির্বাচিত হয়েছেন, তা জানা যাবে ৷

সম্প্রতি ছাত্রদের মেস ভেঙে একাধিক মৃত্যু থেকে বাসে এক নাবালিকাকে গণধর্ষণের ঘটনায় উত্তপ্ত রাজধানী দিল্লি ৷ এই আবহে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের এই নির্বাচনের ফলাফল তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহলের একাংশ ৷

এদিকে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ভোটগণনায় কারচুপি ও পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ করার অভিযোগ তুলে সরব হয়েছে কংগ্রেসের ছাত্র সংগঠন এনএসইউআই ৷

(From the left) ABVP DUSU candidates Yash Dabas (for President), Ishu Maurya (Vice President), Riya Chhawdi (Secretary) and Lakshay Raj (Joint Secretary) Singh release the election manifesto
(বাঁদিক থেকে) এবিভিপি'র যশ দাবাস (সভাপতি পদপ্রার্থী), ইশু মৌর্য (সহ-সভাপতি), রিয়া ছাওড়ি (সম্পাদক) এবং লক্ষ রাজ সিং (যুগ্ম-সম্পাদক) (ছবি: এএনআই)

সোশাল মিডিয়ায় এক্স হ্যান্ডেলে এনএসইউআই-এর তরফে আরএসএস ছাত্রসংগঠন এবিভিপি-কে সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগ করা হয়েছে ৷ ছাত্র সংগঠনটি ভিডিয়ো বার্তায় জানিয়েছে, "দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবিভিপিক জেতাতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে ৷ অবিরাম কারচুপি চলছে । ভোটগণনাকে প্রভাবিত করা হচ্ছে ৷ সভাপতি পদের দৌড়ে দীর্ঘ সময় ধরে এগিয়ে ছিলেন এনএসইউআই প্রার্থী বিজয় শঙ্কর মিনা ৷ ভোটগণনার গতি ক্রমশ কমিয়ে তাঁকে পিছনে ফেলে রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে ৷ ছাত্রদের মতামত নিয়ে এই ধরনের প্রতারণা মেনে নেওয়া হবে না ৷"

চারটি পদের গণনা চলছে: 17 রাউন্ড

17 রাউন্ড গণনা শেষেও সভাপতি ও সম্পাদক পদে এগিয়ে রয়েছে রাষ্ট্রসঙ্ঘের ছাত্র সংগঠন এবিভিপি ৷

  • দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের সভাপতি পদের নির্বাচনে এগিয়ে রয়েছেন এবিভিপি'র যশ দাবাসই ৷ তিনি পেয়েছেন 20 হাজার 151 ভোট ৷ দ্বিতীয় স্থানে কংগ্রেসের ছাত্র পরিষদ এনএসইউআই-এর বিজয় শঙ্কর মিনা পেয়েছেন 19 হাজার 651টি ভোট ৷
  • সহ-সভাপতির দৌড়ে 26 হাজার 341 টি ভোট পেয়ে এগিয়ে নির্দল প্রার্থী দীপাংশু শোকিন ৷ এবিভিপি'র ইশু মৌর্য পেয়েছেন 13 হাজার 655 এবং এনএসইউআই'র ভীর ছাতরাথের ঝুলিতে পড়েছে মাত্র 3 হাজার 698 ভোট পেয়ে পিছিয়ে পড়েছেন ৷
  • সম্পাদক পদের প্রার্থী এবিভিপি'র রিয়া ছাওড়ি 17 হাজার 279 ভোট পেয়ে এগিয়ে রয়েছেন ৷ তাঁর পরেই 12 হাজার 838 ভোট পেয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন নম্রতা চৌধরী ৷
  • যুগ্ম সম্পাদক পদে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই চলছে ৷ 13 হাজার 346 টি ভোট পেয়ে প্রথম স্থানে এসেছেন এসসিএস-এর বিশেষ যাদব ৷ দ্বিতীয় স্থানে আছেন এবিভিপি'র লক্ষয় রাজ সিং পেয়েছেন 13 হাজার 342 ভোট ৷ এনএসইউআই-এর গোপাল চৌধরী 11,912 ভোট পেয়ে তৃতীয় স্থানে ৷

এদিন সকাল 8টার সময় দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের নর্থ ক্যাম্পাসের বিশ্ববিদ্যালয়ের স্পোর্টস স্টেডিয়ামের মাল্টিপারপস হল-এ ভোটগণনা শুরু হয় ৷ গতকাল দিল্লি বিশ্ববিদ্য়ালয়ের ছাত্র সংসদের (DUSU)-র ভোট হয় দু'দফায় বিশ্ববিদ্যালয়ের 52টি ভোটকেন্দ্রে ৷ ভোট পড়েছে 40.46 শতাংশ, যা গত তিন বছরে সর্বোচ্চ ৷ গত বছর 39.5 শতাংশ ভোট পড়েছিল ৷ প্রথম দফার ভোট হয়েছিল সকাল 8.30টা থেকে দুপুর 1টা পর্যন্ত ৷ দ্বিতীয় দফার ভোট হয় বিকেল 3টে থেকে সন্ধ্যা সাড়ে 7টা পর্যন্ত ৷

ছাত্র সংসদের নির্বাচনের জন্য মোট 1 হাজারটি ইভিএম আনা হয়েছিল ৷ এর মধ্যে 960টি ভোটের কাজে ব্যবহার করা হয়েছে ৷ 40টি সংরক্ষণ করে রাখা আছে ৷ অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ (এবিভিপি), ন্যাশনাল স্টুডেন্ট'স ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া (এনএসইউআই) এবং অল ইন্ডিয়া স্টুডেন্ট'স অ্যাসোসিয়েশন (এআইএসএ) এবং স্টনডেন্টস' ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া (এসএফআই) দল-সহ মোট 20 জন প্রার্থী এই ভোটে অংশ নিয়েছেন ৷

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DUSU ELECTION RESULTS 2026
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DELHI UNIVERSITY POLL RESULT 2026
দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদ
DUSU ELECTION RESULTS 2026

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