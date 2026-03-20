নীল ড্রাম নিয়ে ফেসবুক পোস্ট স্ত্রী'র, ভয়ে প্রেমিকের হাতে বউকে তুলে দিল যুবক

নীল ড্রাম নিয়ে ফেসবুক পোস্ট স্ত্রী'র, ভয়ে প্রেমিকের হাতে বউকে তুলে দিল যুবক
দম্পতির একটি ছ'মাসের সন্তান আছে ৷ তবে ঘটনার পর যুবকের দাবি, এই সিদ্ধান্তে অন্তত তিনি প্রাণে বেঁচে গেলেন আর সংসারে অশান্তিও হবে না ৷
Published : March 20, 2026 at 10:17 AM IST
বুলন্দশহর, 20 মার্চ: নীল ড্রামের ভয়ে স্ত্রীকে প্রেমিকের হাতে তুলে দিল স্বামী ! এমনই চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটেছে বুলন্দশহর জেলার কোতোয়ালি দেহাত এলাকায় ৷ পুলিশ সূত্রে খবর, এক যুবক তাঁর স্ত্রীর হাত থেকে নিজের জীবন বাঁচাতে এই পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হয়েছে ৷
পুলিশকে ওই যুবক জানিয়েছেন, তাঁর স্ত্রীর একজন প্রেমিক আছে ৷ স্ত্রী প্রেমিকের সঙ্গেই থাকতে চায় । এ পর্যন্ত ঠিক থাকলেও সম্প্রতি ওই যুবকের দাবি, তাঁর স্ত্রী ফেসবুকে নীল ড্রাম সংক্রান্ত ঘটে যাওয়া একাধিক ঘটনা নিয়ে একটি পোস্ট করে ৷ আর তাতেই আতঙ্কিত হয়ে পড়েন যুবক । স্ত্রীর বিরুদ্ধে হুমকি দেওয়ার অভিযোগও করেন তিনি । বিষয়টি মহিলা সেলে পৌঁছলে দুই পক্ষের মধ্যে আলোচনার পর স্বামী তাঁর স্ত্রীকে প্রেমিকের হাতে তুলে দেন । আর এই ঘটনায় ফের একবার শিরোনামে উঠে এসেছে নীল ড্রাম ।
স্বামীকে খুন করে নীল ড্রামে ভরে রাখার ঘটনা নিয়ে সম্প্রতি চরম শোরগোল পড়ে গিয়েছিল দেশে ৷ এরপরও একাধিক খুনের মামলাতেও উঠে এসেছে নীল ড্রামের তত্ত্ব ৷ সেই নীল ড্রামের আতঙ্কেই এবার স্ত্রীকে ছেড়ে দিলেন এক যুবক ৷ মহিলা সেলের ইনচার্জ বোবেশ ধীমান জানান, কোতোয়ালি দেহাত এলাকার দৌলতগড় গ্রামের বাসিন্দা রাজকুমার পুলিশের কাছে অভিযোগ করেন যে, তাঁর স্ত্রীর অন্য এক পুরুষের সঙ্গে সম্পর্কে রয়েছে ৷ এমনকী সে প্রেমিকের সঙ্গেই থাকতে চায় । প্রায় সাত বছর আগে এই দম্পতির বিয়ে হয় ৷ তাদের ছয় মাসের এক সন্তানও আছে । বিয়ের পর থেকেই তাদের মধ্যে বিবাদ চলছিল । যুবকের অভিযোগ, তাঁর স্ত্রী প্রায়ই ঝগড়া করতেন ৷ রাগের মাথায় শ্বশুরবাড়ি ছেড়েও একাধিকবার চলে গিয়েছেন ৷
এতে স্বামী, স্ত্রীর মধ্যে বিবাদ আরও বেড়ে যায় । রাজকুমার পুলিশকে জানান যে, তাঁর স্ত্রী ফেসবুকে 'নীল ড্রাম' নিয়ে একটি গল্প পোস্ট করেছিলেন । এই পোস্টের জেরেই তাঁর মনে ভয় হয় ৷ এরপরই তিনি পুলিশের কাছে গিয়ে অভিযোগ দায়ের করেন । মামলাটি মহিলা সেলে পৌঁছনোর পর, দুই পক্ষের মধ্যে একটি সমঝোতায় পৌঁছনোর চেষ্টা করে পুলিশ ৷ তবে, শুনানির সময় ওই মহিলা তাঁর প্রেমিকের সঙ্গে চলে যাওয়ার ব্যাপারে অনড় থাকেন । একাধিকবার আলোচনার পর, স্বামী তাঁর স্ত্রীকে প্রেমিকের সঙ্গে চলে যাওয়ার অনুমতি দেন । তাঁর দাবি, এই সিদ্ধান্তের ফলে তাঁর জীবন অন্তত বেঁচে যাবে ৷ পরিবারে শান্তিও বজায় থাকবে ।
পুলিশ আধিকারিকদের মতে, যেহেতু উভয় পক্ষই পারস্পরিক বিচ্ছেদে সম্মত হয়েছে, তাই কোনও আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি এ ক্ষেত্রে । তবে বিষয়টি এলাকায় আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে ৷