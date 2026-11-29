যুবসমাজের আকাঙ্ক্ষার পথে মাদক এক বড় চ্যালেঞ্জ, 'মন কি বাত'-এ সচেতনতার বার্তা প্রধানমন্ত্রীর
PM Modi on Drugs Major Challenge: মাদকাসক্তির সমস্যা সম্পর্কে সচেতনতা ছড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রচেষ্টার প্রশংসাও করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদি।
Published : November 29, 2026 at 1:13 PM IST
নয়াদিল্লি, 29 নভেম্বর: মাদক ও মাদকাসক্তি দেশের যুবসমাজের আকাঙ্ক্ষা পূরণের পথে একটি বড় চ্যালেঞ্জ। রবিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি 'মন কি বাত'-এ জানান, এই সমস্যা সম্পর্কে সচেতনতা ছড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে সমাজের নেওয়া বিভিন্ন প্রচেষ্টার প্রশংসাও করেছেন। তিনি বলেন, "একটি দেশের জন্য এটি অত্যন্ত জরুরি যে, তার যুবসমাজ যেন মাদক ও মাদকাসক্তি থেকে দূরে থাকে।"
রেডিয়ো অনুষ্ঠান 'মন কি বাত'-এর 140তম পর্বে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেন, "আমি প্রথমেই কথা বলতে চাই, মাদক বা মাদকাসক্তি নিয়ে। আজ বিশ্বজুড়ে ভারতের যুবশক্তির মেধা নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হচ্ছে। আমাদের তরুণরা বড় বড় স্বপ্ন দেখছে এবং তা বাস্তবায়নের জন্য কঠোর পরিশ্রমও করছে। কিন্তু মাদক ও মাদকাসক্তি তাদের এই আকাঙ্ক্ষা পূরণের পথে একটি বড় অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।"
প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, "আমি আনন্দিত যে, বর্তমানে দেশে এই বিষয়ে সচেতনতা বাড়ছে। 'নেশা মুক্ত যুব অভিযান'-ও পুরোদমে চলছে। এমন অনেক অনুপ্রেরণাদায়ক উদাহরণ সামনে এসেছে, যেখানে তরুণরা তাদের প্রবল ইচ্ছাশক্তির জোরে মাদকাসক্তি কাটিয়ে উঠেছে। তারা কঠিন লড়াই চালিয়ে এই অবস্থা থেকে বেরিয়ে এসেছে এবং নিজেদের জীবনকে এক নতুন দিশা দিয়েছে।"
প্রধানমন্ত্রী এমন এক তরুণের সঙ্গে কথোপকথনের কথাও তুলে ধরেন, যে নিজে মাদকাসক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। ওই তরুণ প্রধানমন্ত্রী মোদির কাছে তাঁর অভিজ্ঞতার কথাও জানান। সে জানান, দিল্লির সদর বাজার এলাকায় স্কুলে পড়ার সময় সে কীভাবে মাদকের নেশায় জড়িয়ে পড়েছিল। ওই তরুণ বলেন, "আমি বই কেনা, স্কুলের ফি বা পিকনিকের নাম করে বাড়ি থেকে টাকা নিতাম, কিন্তু সেই টাকা আমি মাদকের পিছনে খরচ করতাম।"
সে আরও বলেন, "ছোটবেলায় বাবার মৃত্যুর পর থেকে আমি আমার দাদু-ঠাকুমার কাছে বড় হয়েছি। কিন্তু সেখানেই আমি মাদকের নেশায় জড়িয়ে পড়ি। তাঁরা আমার উপর অনেক আশা রেখেছিলেন, কিন্তু মাদকের কারণে তার কিছুই সম্ভব হয়নি। এরপর আমার মা এবং তারপর আমার ঠাকুমারও মৃত্যু হয়। এটি আমার জন্য ছিল এক বড় আঘাত, কারণ তখন আমাকে দেখাশোনা করার মতো আর কেউ ছিল না। আমি রাস্তায় রাস্তায় দিন কাটিয়েছি, খাওয়ার মতো কিছুই ছিল না। তখন বিভিন্ন ধর্মীয় বা সামাজিক অনুষ্ঠানে আয়োজিত 'ভাণ্ডারা' বা 'লঙ্গর'-এর উপর নির্ভর করে বেঁচে থাকতাম। মাদকের কারণে আমি জীবনের সবচেয়ে ভয়াবহ সময়গুলি দেখেছি।"
ওই তরুণের কথায়, "মনে হচ্ছিল যেন মৃত্যু আমার দিকে এগিয়ে আসছে আর আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চাইছে। কিন্তু আমি তা হতে দিইনি ৷" ওই যুবক এদিন জানান যে, এসবের পর তিনি একটি পুনর্বাসন কেন্দ্রে (রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার) ভর্তি হয়েছিলেন, কিন্তু চিকিৎসার পরেও তিনি ফের মাদকের পথেই ফিরে গিয়েছিলেন। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তিনি এই আসক্তি কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হন।
পরে প্রধানমন্ত্রী মোদি বললেন, "মাদককে পরাজিত করার জন্য তোমাকে অভিনন্দন জানাই। আশা করি, তুমি আর কখনওই মাদকের পথে ফিরে যাবে না। এই সংকল্প নাও এবং যার সঙ্গেই দেখা হবে, তাকেই শেখাও যে এই পথটি ভুল।"
তিনি আরও বলেন, "তুমি প্রমাণ করেছ যে, প্রবল ইচ্ছাশক্তি থাকলে কোনও লক্ষ্যই অসম্ভব নয়। তোমার কথা অনেক তরুণ-তরুণীকে শক্তি জোগাবে। পরিবার ও দেশের জন্য এটি অত্যন্ত জরুরি যে, যুবসমাজ যেন মাদক থেকে দূরে থাকে।"