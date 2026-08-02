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নেশামুক্ত ভারত গড়ার ডাক মোদির, যুবদের জন্য 100 সপ্তাহের দেশজোড়া অভিযান

মোদি বলেন, এই অভিযানটি শুধু যুবকদের জন্য নয়, বরং তাদের পরিবার, সমাজ এবং সমগ্র দেশের জন্যও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ।

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নেশামুক্ত ভারত গড়ার ডাক মোদির (চিত্র: পিটিআই)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 2, 2026 at 2:15 PM IST

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নয়াদিল্লি, 2 অগস্ট: যুবসমাজের মধ্যে মাদকাসক্তি নির্মূলের লক্ষ্যে 'বিকশিত ভারত সংকল্প অভিযানের জন্য নেশামুক্ত যুব' (Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan)-এর সূচনা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ তাঁর কথায়, উন্নত ভারত গড়ার লক্ষ্য অর্জনে দেশের যুবসমাজকে মানসিক ও শারীরিকভাবে সুস্থ থাকতে হবে এবং এর জন্য তাদের সব ধরনের মাদকাসক্তি থেকে দূরে থাকতে হবে । রবিবার মোদি বলেন, এই অভিযানটি শুধু যুবকদের জন্য নয়, বরং তাদের পরিবার, সমাজ এবং সমগ্র দেশের জন্যও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ।

সরকারি পরীক্ষা ব্যবস্থায় সংস্কারের দাবিতে শিক্ষার্থীদের ব্যাপক বিক্ষোভ-আন্দোলনের আবহেই রবিবার ভার্চুয়ালি এই অভিযানের সূচনা করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি । এই অনুষ্ঠানে বিপুল সংখ্যক তরুণ-তরুণী উপস্থিত ছিলেন, যাঁরা নিজেদের 'জেন-জ়ি' (Gen-Z)-এর প্রতিনিধি হিসেবে পরিচয় দিয়েছেন ।

'মাই ভারত' (MY Bharat) স্বেচ্ছাসেবক, 'মাই ভারত' জাতীয় সেবা প্রকল্পের স্বেচ্ছাসেবক, যুব ক্লাব, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, এনজিও, শিল্প সংগঠনের যুব শাখা এবং 125টিরও বেশি সহযোগী আধ্যাত্মিক সংগঠন এই কর্মসূচিতে ভার্চুয়ালি অংশগ্রহণ করে । এই উদ্যোগের লক্ষ্য হল, যুবসমাজকে মাদকাসক্তি থেকে দূরে থাকতে অনুপ্রাণিত করা এবং তাদের নিজ নিজ এলাকায় ইতিবাচক সামাজিক পরিবর্তনের দূত হিসেবে গড়ে উঠতে উৎসাহিত করা ।

এক সরকারি বিবৃতিতে জানানো হয়েছে যে, এই সূচনার মধ্যে দিয়ে মাদকাসক্তির বিরুদ্ধে 100 সপ্তাহব্যাপী দেশজুড়ে 'জন-অংশীদারিত্ব' (Jan Bhagidari) অভিযানের সূচনা হল । এই অভিযানের আওতায় মাদক-মুক্ত সমাজ গঠনে সচেতনতা বৃদ্ধি ও জন-অংশীদারিত্বকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে প্রতি রবিবার দেশজুড়ে বিভিন্ন কার্যক্রম আয়োজন করা হবে ।

ভিডিয়ো কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে এই অভিযানের সূচনা করার সময় মোদি সকল নাগরিক, বিশেষ করে যুবসমাজকে এই আন্দোলনে অংশগ্রহণের জন্য আহ্বান জানান । কার্যক্রমগুলোর মধ্যে থাকবে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, ওয়াকথন (পদযাত্রা), ধ্যান পর্ব, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সচেতনতা অভিযান, পথনাটক, আলোচনা সভা, শিল্পকলা প্রতিযোগিতা এবং সামাজিক সম্পৃক্ততা বিষয়ক কর্মসূচি ।

মাদকাসক্তির বিরুদ্ধে একটি সম্মিলিত আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, যুব সংগঠন, সুশীল সমাজের গোষ্ঠী, শিল্প সংস্থা এবং আধ্যাত্মিক সংগঠনগুলোকে একটি সাধারণ মঞ্চে একত্রিত করে সামাজিক অংশগ্রহণকে আরও জোরদার করার প্রয়াস নিয়েছে এই উদ্যোগ । অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় ক্রীড়া ও যুব বিষয়ক মন্ত্রী মনসুখ মাণ্ডব্য জানান, মোদির 'মাদক-মুক্ত ভারত' (Nasha Mukt Bharat) গড়ার স্বপ্নের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই 2020 সালে 'মাদক-মুক্ত ভারত অভিযান' শুরু হয়েছিল ।

TAGGED:

PM LAUNCHES 100 WEEK JAN BHAGIDARI
VIKSIT BHARAT
নেশামুক্ত যুব
নরেন্দ্র মোদি
NASHA MUKT YUVA ABHIYAN

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