চিত্রদুর্গ বাস দুর্ঘটনা: নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েও পারিনি, স্বীকারোক্তি চালকের; যাত্রীদের চোখে-মুখে আতঙ্ক

চিত্রদুর্গ বাস দুর্ঘটনা: নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েও পারিনি, স্বীকারোক্তি চালকের; যাত্রীদের চোখে-মুখে আতঙ্ক
কন্টেনার লরির গতি এতটাই দ্রুত ছিল যে তার ধাক্কাতেই বাসে আগুন ধরে যায় ৷ কোনওমতে বেঁচে ফিরে অভিজ্ঞতা জানালেন বাস চালক ও যাত্রীরা ৷
Published : December 25, 2025 at 1:41 PM IST
চিত্রদুর্গ (কর্ণাটক), 25 ডিসেম্বর: লরির সঙ্গে ধাক্কার পর জ্বলে ছাই হয়ে গিয়েছে বাস ৷ বরাতজোরে বেঁচে ফিরেছেন বেশ কয়েকজন ৷ চিত্রদুর্গের ভয়াবহ দুর্ঘটনার পর নিজেদের অভিজ্ঞতা শেয়ার করলেন বাস চালক ও যাত্রীরা ৷ বৃহস্পতিবার কর্ণাটকের এই দুর্ঘটনায় কমপক্ষে নয়জনের মৃত্যু হয়েছে ৷
গুরুতর আহত অবস্থায় চিকিৎসাধীন দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাসের চালক রফিক ৷ তিনি জানিয়েছেন যে, বিপরীত দিক থেকে আসা দ্রুতগতির ট্রাকটি দেখে তিনি বাস নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু পারেননি । তাঁর কথায়, "ট্রাকটি রাস্তার ডিভাইডারের অপর পাশ থেকে এসে ধাক্কা দেয় । এটি দ্রুত গতিতে চলছিল । আমি তখন 60-70 (কিমি/ঘণ্টা) গতি বজায় রেখেছিলাম ৷ সামনে থেকে গাড়িটি আসতে দেখেছি । তারপর আমি কেবল গাড়িটি (ট্রাক) বাসটিকে ধাক্কা দিয়েছে তা জানি, পরে কী হয়েছিল এবং কীভাবে আমাকে বের করে আনা হয়েছিল তা আমি জানি না ৷"
তিনি আরও বলেন, "বিপরীত দিক থেকে আসা গাড়িটি দেখে আমি বাসটি নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করি । আমার বাসটি এমনকি আমাদের পাশে থাকা অন্য গাড়িটিকেও স্পর্শ করে ৷ আমি জানি না এটি কোন গাড়ি ছিল । কিন্তু, চেয়েও নিয়ন্ত্রণ করতে পারিনি ।"
দুর্ঘটনায় আহত বাসের ক্লিনার মোহাম্মদ সাদিক জানান, ট্রাকের ধাক্কার পর তিনি বাস থেকে ছিটকে পড়েন । তাঁর কথায়, "বিপরীত দিক থেকে আসা ট্রাকটি সরাসরি ডিজেল ট্যাঙ্কে ধাক্কা দেয় । দুর্ঘটনার সময় আমি বাসের সামনের সিটে ঘুমাচ্ছিলাম ৷ দুর্ঘটনার ধাক্কায় আমি ছিটকে পড়ে যাই এবং বাসের কাচ ভেঙে যায় ৷"
ভয়াবহ দুর্ঘটনা থেকে বেঁচে এক যাত্রী বলেন,"বাস দুর্ঘটনার সময় আমরা সবাই ঘুমিয়ে ছিলাম । তারপর আমি, আমার স্ত্রী এবং ছেলে বাসের জানালা দিয়ে লাফিয়ে পড়ে আমাদের জীবন বাঁচাই ৷ আমি কিছু লোককে বাঁচানোর চেষ্টা করি । সেই সময় বাসের সামনের দরজাটি বন্ধ ছিল । তবে, আমি তালা খোলার চেষ্টা করি । কিন্তু পারিনি । বাসের পিছনের বেশিরভাগ লোকই জীবন্ত পুড়ে গিয়েছে । সামনের দিকে যারা ছিল তারা বেঁচে গিয়েছে । আমি এখন নিরাপদ । আমি টুমকুর হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছি । আমাকে বেঙ্গালুরুর একটি বেসরকারি হাসপাতালে যেতে হবে ৷"
বাসে থাকা এবং বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আরেক যাত্রী হেমরাজের কথায়, "আমি বেঙ্গালুরু থেকে গোকর্ণগামী এই এসি স্লিপার বাসে ভ্রমণ করছিলাম । হঠাৎ বিপরীত দিক থেকে একটি লরি এসে বাসটিকে ধাক্কা দেয় । সঙ্গে সঙ্গে বাসটিতে আগুন ধরে যায় । কিছুক্ষণের মধ্যেই লরি এবং বাস উভয়ই পুড়ে ছাই হয়ে যায় । আমরা কোনওভাবে বাস থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হই ।"