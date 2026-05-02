মাওবাদীমুক্ত ভারতে আইইডি বিস্ফোরণে মৃত্যু 3 জওয়ানের, আহত এক

মাওবাদীমুক্ত ভারতে আইইডি বিস্ফোরণে মৃত্যু 3 জওয়ানের, আহত এক
মাওবাদী অধ্যুষিত এলাকায় আইডি নিষ্ক্রিয় করার প্রক্রিয়ার সময় হঠাৎ বিস্ফোরণ ৷ ঘটনাস্থলে প্রাণ হারালেন 3 জন ৷
Published : May 2, 2026 at 4:29 PM IST|
Updated : May 2, 2026 at 4:48 PM IST
কাঙ্কের, 2 মে: মাইন বিস্ফোরণে মৃত্যু হল তিন জওয়ানের ৷ আহত হয়েছেন এক জওয়ান ৷ ছত্তিশগড়ের কাঙ্কের ও নারায়ণপুর জেলার সীমানা সংলগ্ন এলাকায় মাইন সরানোর অভিযানের সময় আইইডি (IED) বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে ৷ এই বিস্ফোরণের ফলে ডিস্ট্রিক্ট রিজার্ভ গার্ড (ডিআরজি)-এর তিন জন সদস্য শহিদ হয়েছেন ৷
পুলিশ সূত্রে খবর, ছোটবেথিয়া থানার অধীনে একটি জঙ্গলে এই বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে ৷ মাওবাদীদের পুঁতে রাখা আইইডি শনাক্ত করে তা নিষ্ক্রিয় করছিল ডিআরজি-র একটি দল ৷ এই মাইন অপারেশনের সময় মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি ঘটে ৷
বস্তারের আইজি পি সুন্দররাজ জানিয়েছেন, কাঙ্কেরে আইইডি বিস্ফোরণে তিন জন ডিআরজি জওয়ানের মৃত্যু হয়েছে ৷ একজন আহত হয়েছেন ৷ মৃতদের মধ্যে একজন ইন্সপেক্টর ৷ গত 31 মার্চ দেশ মাওবাদীমুক্ত বলে ঘোষণা করেছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক ৷ এরপর এটা মাওবাদী কার্যকলাপের সঙ্গে জড়িত প্রথম বিস্ফোরণ ৷
কাঙ্কেরের পুলিশ সুপার (SP) নিখিল রাখেচা জানিয়েছেন, ডিআরজি জওয়ানরা কাঙ্কের জেলার ছোটবেথিয়া থানার অন্তর্গত কোরোস্কোদা এলাকায় তল্লাশি চালাচ্ছিল ৷ মাইন শনাক্ত করে সেগুলি নিষ্ক্রিয় করার অভিযানে গিয়েছিল ৷ এই এলাকাটি নারায়ণপুর ও কাঙ্কের জেলার সীমানা বরাবর অবস্থিত ৷ মাইন নিষ্ক্রিয় প্রক্রিয়া চলাকালীন হঠাৎ একটি আইইডি বিস্ফোরণ হয় ৷ এর ফলে কাঙ্কের ডিআরজি-র তিন জনের ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় ৷ অন্য এক আহত জওয়ানকে উন্নত চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে ৷ এই আইইডিগুলি মাওবাদীরা মাটির তলায় পুঁতে রেখেছিল ৷
ইন্সপেক্টর সুখারাম ভাট্টি, কনস্টেবল কৃষ্ণা কোমরা এবং কনস্টেবল সঞ্জয় গাধপালে ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান ৷ আহত হয়েছেন এক কনস্টেবল পরমানন্দ কোমরা ৷ তাঁর চিকিৎসা চলছে বলে খবর ৷ বস্তার রেঞ্জের আইজিপি সুন্দররাজ পত্তিলিঙ্গম জানিয়েছেন, যে সব মাওবাদীরা আত্মসমর্পণ করেছে, তাদের কাছ থেকে পাওয়া এবং বিগত কয়েক মাস ধরে গোয়েন্দা সূত্রের খবর অনুযায়ী বস্তার রেঞ্জের কাঙ্কের-সহ সাতটি জেলায় কয়েকশো আইইডি শনাক্তকরণ এবং সেগুলি নিষ্ক্রিয় করার কাজ চলছিল ৷
তিনি বলেন, "আজকের এই ঘটনাটি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ৷ কাঙ্কের জেলার পুলিশের দলটি আইইডি নিষ্ক্রিয় করার কাজ করছিল ৷ সেই সময় বিস্ফোরণ ঘটে ৷ এটি নিছকই দুর্ঘটনা ৷ এর ফলে তিন জনের মৃত্যু হয়েছে এবং একজন গুরুতর আহত হয়েছেন ৷"