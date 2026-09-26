ভারতে চিকিৎসক, চিনে রোগী ; লাইভ টেলিরোবোটিক সার্জারিতে ইতিহাস হিমাচলের চিকিৎসকের !
live telerobotic surgery: অস্ত্রোপচারের ভিস্য়ুয়াল এবং সার্জনের হাতের নড়াচড়া আন্তর্জাতিক দূরত্ব পেরিয়ে কতটা নির্ভুল ও দ্রুতগতিতে আদান-প্রদান সম্ভব, তা যাচাই করাই ছিল সার্জারির উদ্দেশ্য ৷
Published : September 26, 2026 at 1:02 PM IST
সিরমৌর, 26 সেপ্টেম্বর: রোগী রয়েছেন চিনের চেংডু প্রদেশে ৷ আর চিকিৎসক উত্তরপ্রদেশের গাজিয়াবাদের হাসপাতালে ৷ 5000 কিলোমিটারের এই দীর্ঘ দূরত্ব পার না করেই প্রযুক্তি ও দক্ষতার সমন্বয়ে সফলভাবে চিনের সেই রোগীর লাইভ টেলিরোবোটিক সার্জারি করলেন রোবোটিক সার্জন বিবেক বিন্দল ৷
হিমাচল প্রদেশের নাহানের বাসিন্দা ও প্রখ্যাত রোবোটিক সার্জন বিবেক চিকিৎসা ক্ষেত্রে এমনই অনন্য নজির স্থাপন করেছেন। ভারতে বসে চিনে থাকা এক রোগীর প্রি-ক্লিনিকাল লাইভ টেলিরোবোটিক সার্জারি করেছেন তিনি। গাজিয়াবাদে বৈশালীর ম্যাক্স সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল থেকে এই সার্জারি করা হয়েছে ৷ ম্য়াক্স হাসপাতাল, বৈশালীর মিনিমাল অ্যাক্সেস, বেরিয়াট্রিক এবং রোবোটিক সার্জারি বিভাগের প্রধান ও প্রিন্সিপাল ডিরেক্টর বিবেক ‘বর্নস’ (BORNS) রোবোটিক সিস্টেমের সহযোগিতায় এই অস্ত্রোপচার করেন।
ঘটনাটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ৷ কারণ, টেলিরোবোটিক সার্জারির ক্ষেত্রে শল্যচিকিৎসক এবং রোগী একই স্থানে উপস্থিত থাকেন না। সার্জন একটি নির্দিষ্ট স্থান থেকে অত্যাধুনিক রোবোটিক কনসোল নিয়ন্ত্রণ করেন, আর রোগীর পাশে থাকা রোবোটিক সার্জিকাল ব্যবস্থাটি অস্ত্রোপচার করে। সেখানেও থাকে আর একটি সার্জিকাল টিম ৷ অস্ত্রোপচারের জায়গা থেকে সরাসরি দৃশ্যমান তথ্য (ভিস্য়ুয়াল ফিডব্যাক) ক্রমাগত সার্জনের কাছে পৌঁছতে থাকে, এর ফলে তিনিই রিয়েল টাইমে পুরো প্রক্রিয়াটি নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন।
ভারতে শল্যচিকিৎসক, চিনে রোগী
টেলিরোবোটিক সার্জারির পুরো প্রক্রিয়াটি মূলত প্রাযুক্তিক নৈপুণ্য়, খুবই সামান্য় সময়ের বিলম্ব (অর্থাৎ ডাক্তারের নির্দেশ রোবোটিক কনসোল পর্যন্ত পৌঁছতে যতটুকু সময় লাগে), নিরাপদ ডেটা আদান-প্রদান ও রিয়েল-টাইম যোগাযোগের উপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল।
সার্জনের হাতের নিখুঁত নড়াচড়া রোবোটিক সিস্টেমে সঞ্চালিত হয় এবং অস্ত্রোপচারের জায়গায় থাকা রোবোটিক যন্ত্র সেই অনুযায়ী কাজ করে। অস্ত্রোপচার-সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ দৃশ্যমান তথ্য এবং সার্জনের হাতের নড়াচড়া আন্তর্জাতিক দূরত্ব পেরিয়ে কতটা নির্ভুল ও দ্রুতগতিতে আদান-প্রদান করা সম্ভব, তা যাচাই করাই ছিল এই সার্জারির উদ্দেশ্য ৷ পাশাপাশি দেখা হয়েছে, জটিল অস্ত্রোপচারের ক্ষেত্রে দূরবর্তী স্থান থেকে চিকিৎসা-প্রক্রিয়া পরিচালনা (রিমোট ইন্টারভেনশন) কীভাবে সম্ভব।
প্রি-ক্লিনিক্যাল টেলিসার্জারিতে অ্য়ানিমাল মডেলের উপর গল ব্লাডার অপসারণ, পেটের অস্ত্রোপচার, জরায়ু অপসারণ (হিস্টেরেক্টমি) এবং কিডনি-সংক্রান্ত অস্ত্রোপচারে করা হয়েছে । এই সার্জারির মাধ্য়মে বোঝা গিয়েছে, ভারতে থাকা একজন শল্যচিকিৎসক প্রায় 5 হাজার কিলোমিটার দূরে অন্য কোনও দেশে থাকা একটি রোবোটিক সার্জিক্যাল সিস্টেম নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম। অত্যাধুনিক রোবোটিক প্রযুক্তি এবং উচ্চগতির সংযোগ ব্যবস্থার (হাই-স্পিড কানেক্টিভিটি) মাধ্যমেই এটি সম্ভব হয়েছে।
রোবোটিক সার্জারিতে অবদান
বিবেক রোবোটিক সার্জারিতে বিশেষজ্ঞ। জটিল অস্ত্রোপচার এবং অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে অর্জিত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তিনি চিকিৎসা জগতে নিজের বিশেষ পরিচিতি ও সুনাম গড়ে তুলেছেন।
হিমাচল প্রদেশের সোলানের মাটি থেকে চিকিৎসা ক্ষেত্রে তাঁর যাত্রা শুরু হয় ৷ বিন্দলের এই সাফল্য হিমাচলের মানুষের কাছে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ভবিষ্যতে প্রত্যন্ত অঞ্চলের রোগীদের কাছে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে ‘টেলিরোবোটিক সার্জারি’ নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করেছে ৷ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক অন্য জায়গায় থাকা রোগীর চিকিৎসা করতে পারছেন, এই পারদর্শিতা চিকিৎসা ক্ষেত্রে প্রযুক্তির ক্রমবর্ধমান ব্যবহারের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।
ম্যাক্স হেলথকেয়ার-এর হসপিটাল অপারেশনস-এর ডিরেক্টর এবং চিফ অপারেটিং অফিসার (এনসিআর অঞ্চল 3) গৌরব আগরওয়াল জানিয়েছেন যে, ভারত ও চিনের মধ্য়ে আন্তঃসীমান্ত লাইভ টেলি-সার্জারি সফলভাবে করা হয়েছে ৷ এর ফলে চিকিৎসা ক্ষেত্রে সেটি প্রয়োগের আগে এই প্রযুক্তির কার্যকারিতা ও কারিগরি সক্ষমতা যাচাই অনেকটাই সম্ভব হয়েছে ৷
ভবিষ্যতে চিকিৎসাক্ষেত্রে এর ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় সকল আইনি অনুমোদন, চিকিৎসা-সংক্রান্ত প্রোটোকল এবং রোগীর নিরাপত্তার দিকটি মেনে চলা বাধ্যতামূলক হবে। সব অনুমোদন সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট বেসরকারি হাসপাতালটি তাদের নিজস্ব নেটওয়ার্কজুড়ে টেলি-সার্জারির সম্ভাবনা খতিয়ে দেখার পরিকল্পনা করছে।
চিকিৎসক বিবেকের বাবা এবং রাজ্য বিজেপির সভাপতি রাজীব বিন্দল তাঁর সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টে এই সাফল্যের খবরটি শেয়ার করেছেন। তিনিও এই লাইভ টেলিরোবোটিক সার্জারিকে চিকিৎসা ক্ষেত্রে মাইলফলক বলে আখ্য়া দিয়েছেন।