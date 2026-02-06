সিকিমে এক রাতে এক ডজন ভূমিকম্প ! আতঙ্কিত পর্যটনমহল, উদ্বেগে পরিবেশবিদরা
মূল ভূমিকম্পের পর একের পর এক আফটারশক অনুভূত হয় সিকিমে । বৃহস্পতিবার রাত থেকে শুক্রবার সকাল পর্যন্ত ভূমিকম্প হয়েছে এক ডজন ।
Published : February 6, 2026 at 5:56 PM IST
গ্যাংটক, 6 ফেব্রুয়ারি: এক রাতে এক ডজন ভূমিকম্প ৷ তার জেরে আতঙ্কে ঘুম ছুটেছে সিকিমবাসীর ৷ বৃহস্পতিবার রাতের কম্পনে আপাতত কোনও ক্ষয়ক্ষতি না-থাকলেও, এমন বিরল ঘটনায় কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়েছে পরিবশবিদদের । আতঙ্ক দেখা দিয়েছে পর্যটকদের মধ্যে ৷
কম্পনে থরহরিকম্প সিকিম ও উত্তরবঙ্গ
রীতিমতো আতঙ্কের পরিবেশ প্রতিবেশী রাজ্য সিকিম-সহ গোটা উত্তরবঙ্গ জুড়ে । রাত থেকে দফায় দফায় ভূমিকম্প হয় পাহাড়ি রাজ্যে । ফলে উদ্বিগ্ন সিকিম প্রশাসন । বৃহস্পতিবার মাঝরাতে আচমকা ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে গোটা উত্তর পূর্ব ভারত । প্রায় 4.3 রিখটার স্কেলে ভূমিকম্প অনূভুত হয় । কেঁপে ওঠে সিকিম-সহ ভুটান এবং গোটা উত্তরবঙ্গ । এর ফলে রাতে সাধারণ মানুষের মধ্যে আতঙ্ক ছড়ায় । যদিও ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর নেই ।
তবে মূল ভূমিকম্পের পর একের পর এক আফটারশক অনুভূত হতে শুরু করে সিকিমে । তাও আবার একটা-দুটো নয় । বৃহস্পতিবার রাত থেকে শুক্রবার সকাল পর্যন্ত সিকিমে ভূমিকম্প হয়েছে এক ডজন ।
সিকিম আবহাওয়া দফতরের অধিকর্তা গোপীনাথ রাহা বলেন, "সিকিমে রাত একটার দিকে প্রথম ভূমিকম্প অনূভুত হয় । সেটিই সবথেকে বেশি তীব্র ছিল । কিন্তু শুক্রবার সকাল পর্যন্ত একে একে 12টি আফটারশক অনুভূত হয়েছে । বিষয়টি কেন্দ্রীয় আবহাওয়া মন্ত্রকে জানানো হয়েছে । আমরাও নজর রাখছি ।"
উদ্বিগ্ন পরিবেশবিদরা
এত কম সময়ের মধ্যে এতগুলো ভূমিকম্প উদ্বেগ বাড়িয়েছে পরিবেশবিদদেরও ৷ এই বিষয়ে ভূতাত্ত্বিক তথা উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. রঞ্জন রায় বলেন, "এটা নতুন নয় । এর আগেও আমরা জানিয়েছিলাম যে হিমালয় পর্বতমালা একটি নতুন পর্বতমালা । যেভাবে পাহাড় গঠনের প্রক্রিয়া চলছে তাতে আট থেকে নয় ম্যাগনিচিউডের ভূমিকম্প হওয়ার আশঙ্কা থাকছে । পাহাড়ে অনিয়ন্ত্রিত ও অবৈজ্ঞানিকভাবে ঘরবাড়ি, হোটেল, বহুতল নির্মাণ, সড়ক, সেতু নির্মাণ বন্ধ করতে হবে । এতে পাহাড়ের উপর চাপ বাড়ছে । মনে রাখতে হবে হিমালয় পর্বতমালা নবীন ও ভঙ্গুর । তাই এই পাহাড়ে উপর কোনও নির্মাণকাজ করার আগে সেই জায়গায় মাটির ধারণ ক্ষমতা ও ধসের প্রবণতার ভালো করে সমীক্ষা করে নেওয়া উচিত ।"
শিলিগুড়ি কলেজের অধ্যাপক ড. পার্থপ্রতিম রায় বলেন, "উন্নয়নের নামে অপরিকল্পিতভাবে ও সীমাহীনভাবে যেভাবে কংক্রিটের কাজ, পাহাড় কেটে টানেল, তিস্তা নদীর উপর 12টি ড্যাম থাকার পর আবার নতুন করে ড্যাম তৈরি করায় ক্রমাগত পৃথিবীর উপর চাপ সৃষ্টি হচ্ছে । এটা অবশ্যই একটা কারণ ।"
ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকা
সম্প্রতি একটি সমীক্ষার পর গোটা দেশের ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকা নিয়ে একটি সার্ভে রিপোর্ট প্রকাশ করেছিল ব্যুরো অফ ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ডস । মূলত ভূমিকম্পের ঝুঁকি এবং ভূমিকম্প প্রতিরোধী কাঠামোর নকশার মানদণ্ডর উপর (design Earthquake hazard and criteria for earthquake resistant design of structures) সপ্তম পর্যবেক্ষণের পর ওই রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়েছিল ।
ওই রিপোর্টে দার্জিলিং, কার্শিয়াং, কালিম্পং, সিকিম, কাশ্মীরের একাংশ থেকে অরুণাচল প্রদেশ হয়ে মায়ানমার পর্যন্ত অংশের সিংহভাগই অতি ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে । আর এই রিপোর্ট প্রকাশের পরই উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন পরিবেশবিদ থেকে বিজ্ঞানীরা । আর সেই উদ্বেগই একপ্রকার সত্যি হতে দেখা যাচ্ছে ।
এক ডজন ভূমিকম্পের খুঁটিনাটি
শুক্রবার রাত থেকে পরপর যে 12টি ভূমিকম্প হয়েছে, তার বিস্তারিত খতিয়ান দিয়েছে সিকিম আবহাওয়া দফতরের একটি সূত্র ৷
1. শুক্রবার রাত 1টা বেজে 9 মিনিটে হয় প্রথম ভূমিকম্প । রিখটার স্কেলের মাত্রা 4.5। পশ্চিম সিকিমের গ্যালশিং এলাকায় ভূগর্ভ থেকে 10 কিলোমিটার নীচে ভূমিকম্পের উৎপত্তি হয় । কম্পনের সেই মাত্রা ছড়িয়ে পড়ে সিকিম-সহ দার্জিলিং, কালিম্পং, শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি-সহ নেপাল, চিন ও অসমের কিছুটা অংশে । মধ্যরাতে পাহাড় ও সমতলে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয় ।
2. এরপর থেকে 11 বার ভুমিকম্পে কেঁপে উঠে সিকিম রাজ্য । রাত 1টা বেজে 15 মিনিটে সিকিমের গ্যাংটকে ভূপৃষ্ঠ থেকে 10 কিলোমিটার গভীরতায় কম্পনের সৃষ্টি হয় । রিখটার স্কেলে মাত্রা ছিল 3.1।
3. রাত 2টো বেজে 3 মিনিট । ভূমিকম্প অনুভূত হয় সিকিমের মঙ্গনে । মঙ্গনের 10 কিলোমিটার গভীরতায় ভূমিকম্পের উৎস । রিখটার স্কেলে মাত্রা ছিল 2.5।
4. রাত তখন 2টো বেজে 20। ফের কেঁপে ওঠে সিকিম । উৎস সিকিমের নামচি । নামচিতে ভূপৃষ্ঠ থেকে পাঁচ কিলোমিটার গভীরতায় কম্পনের উৎস । রিখটার স্কেলে মাত্রা ছিল 3.9।
5. রাত 2টো বেজে 43 মিনিট । পুনরায় কেঁপে ওঠে নামচি । নামচি থেকে পাঁচ কিলোমিটার গভীরে ছিল ভূমিকম্পের উৎসস্থল । রিখটার স্কেলে মাত্রা ছিল 2.4।
6. 2টো বেজে 56 মিনিটে পুনরায় কেঁপে ওঠে মঙ্গন । পাঁচ কিলোমিটার গভীরে ছিল কম্পনের উৎসস্থল । রিখটার স্কেলে মাত্রা ছিল 2.4।
7. কয়েক মিনিটের মধ্যেই অর্থাৎ 2টো বেজে 59 মিনিটে আবার মঙ্গনের কম্পন অনুভূত হয় ৷ পাঁচ কিলোমিটার গভীরতায় ছিল কম্পনের উৎস । রিখটার স্কেলে মাত্রা 2.5।
8. ভোর 3টে বেজে 11 মিনিট । রিখটার স্কেলে মাত্রা 4 । নামচির পাঁচ কিলোমিটার গভীরে এর উৎসস্থল ।
9. ভোর 3টা 36মিনিটে ফের কম্পন । রিখটার স্কেলে মাত্রা 2.8। মঙ্গনের পাঁচ কিলোমিটার গভীরে উৎস ছিল তার কেন্দ্রস্থল ।
10. ভোর 3টে 52 মিনিট । মঙ্গনের সাত কিলোমিটার গভীরে উৎস কম্পনের । রিখটার স্কেলে মাত্রা 2.7।
11. ভোর চারটে 57। আবারও মঙ্গন । পাঁচ কিলোমিটার গভীরে কম্পনের উৎস, রিখটার স্কেলে মাত্রা 2.2।
12. এরপর ভোর 5টা 29মিনিটে কম্পন । উৎসস্থল নামচির পাঁচ কিলোমিটার গভীরে । রিখটার স্কেলে মাত্রা 2.9।
উদ্বেগে পর্যটকরা
এই মুহূর্তে সিকিম পর্যটকে ঠাসা । ইতিমধ্যেই পর্যটকদের ফোন পাচ্ছেন বিভিন্ন ট্যুর অপারেটররা । হিমালয়ান হসপিটালিটি অ্যান্ড ট্যুরিজম ডেভলপমেন্ট নেটওয়ার্কের সম্পাদক সম্রাট সান্যাল জানান, "উৎকন্ঠা নিয়ে পর্যটকেরা ফোন করছে । তবে আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই । প্রতিনিয়ত সিকিম প্রশাসনের সঙ্গে কথা হচ্ছে । সিকিম প্রশাসন তৎপর রয়েছে ।"