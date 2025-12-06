পুতিনের পাতে পড়ল বেগুন আচারি-নলেন গুড়ের সন্দেশ
রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু আয়োজিত নৈশভোজের অংশ ছিল হলুদ ডাল তড়কা, তরকারি, লাচ্ছা পরটা এবং ম্যাগাজ নান-সহ বিভিন্ন ধরনের রুটি।
By PTI
Published : December 6, 2025 at 1:17 PM IST
নয়াদিল্লি, 6 ডিসেম্বর: রাষ্ট্রপতি ভবনে শুক্রবার নৈশভোজ সেরে রাশিয়া ফিরলেন প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। তার আগে তাঁর সম্মানে নিরামিষ খাবারের এলাহি আয়োজন করেছিলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদি মুর্মু। রুশ প্রেসিডেন্টের পাতে পড়েছিল ঝোল মোমো থেকে শুরু করে জাফরানি পোলাও এবং বেগুন আচারির মতো সুস্বাদু পদ ৷ আলাদা করে নজর কেড়েছিল বাংলার অতিপরিচিত নলেন গুড়ের সন্দেশ ৷
পুতিনের জন্য যে মেনু স্থির করা হয়েছিল, তাতে ছিল কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারীর সাংস্কৃতিক ছোঁয়া। তালিকায় প্রথমেই ছিল দক্ষিণী স্যুপ মুরুঙ্গেলাই চারু। এরপরই আসে কাশ্মীরি পদ গুচ্চি দুন চেটিন (কাশ্মীরের আখরোটের চাটনি দিয়ে তৈরি মাশরুম), কালে চানে কে শিকামপুরী (নিরামিষ কাবাব) এবং ঝাল চাটনির সঙ্গে নিরামিষ ঝোল মোমো। ছিল পনির রোল থেকে শুরু করে আরও কয়েকটি আলাদা ধরনের কাবাব। এদিনের নৈশভোজে রুশ প্রেসিডেন্টের সঙ্গেই ছিলেন সে দেশ থেকে আসা প্রতিনিধিদলের সদস্যরা ৷ উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং কেন্দ্রীয় প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিকরা।
রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু আয়োজিত রাষ্ট্রীয় ভোজসভার অংশ ছিল হলুদ ডাল তড়কা, তরকারি, লাচ্ছা পরটা এবং বিভিন্ন ধরনের রুটি। রাজধানীর শীতের ঠান্ডার কথা মাথায় রেখে ছিল বাদামের হালুয়া ৷ আর রাশিয়ার প্রেসিডেন্টের জন্য ছিল বাংলার নলেন গুড়ের সন্দেশ এবং দক্ষিণ ভারতীয় খাবার 'মুরাক্কু'।
পুতিনের সম্মানে রাষ্ট্রপতি ভবনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়। ভারতীয় সঙ্গীতের পাশাপাশি সেখানে ছিল রাশিয়ান মেলোডি। শাহরুখ খানের "ফির ভি দিল হ্যায় হিন্দুস্তানি" চলচ্চিত্রের একটি গানও পরিবেশন করে নৌ-বাহিনীর ব্যান্ড ৷ রাশিয়ার লোক সুর কলিঙ্কার পাশাপাশি 'অমৃতবর্ষিনী' এবং 'নলিনকান্তি' রাগও পরিবেশিত হয় অনুষ্ঠানে।
'দ্য নাটক্র্যাকার স্যুট' পরিবেশনের মাধ্যমে রাশিয়ান সুরকার পিওত্র ইলিচ চাইকোভস্কির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয় এদিন। বৃহস্পতিবার রাতে পুতিনকে স্বাগত জানাতে প্রোটোকল ভেঙে নিজেই বিমানবন্দরে চলে গিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। বন্ধু রাষ্ট্রনেতাকে জড়িয়ে ধরেছিলেন। শুক্রবার রাতে দিল্লি থেকে পুতিনকে মস্কোয় ফেরার বিমানে তুলে দিয়েছেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর।
শুক্রবার রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু বলেন, "ভারত ও রাশিয়ার যৌথ অংশীদারিত্বের ভিত্তি হল শান্তি, স্থিতিশীলতা এবং পারস্পরিক আর্থ-সামাজিক ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতি।" একই সঙ্গে রাষ্ট্রপতি জানান, সেদিক থেকে রুশ প্রেসিডেন্টের এই সফর একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক ৷
আমেরিকার শুল্ক চাপের আবহে 'অর্থনৈতিক সহযোগিতার চুক্তি' ভারত-রাশিয়ার, যৌথ বিবৃতি পুতিন-মোদির