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'দিল্লি পুলিশের মতো আচরণ করবেন না', বাড়ির নিরাপত্তায় থাকা পুলিশকর্মীকে সরানোর দাবি দিপকের

অফিসারের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের সঙ্গে খারাপ আচরণের পাশাপাশি তাঁর বাড়িতে মানুষকে ঢুকতে না দেওয়ার অভিযোগ করেছেন দিপকে।

CJP convenor Abhijeet Dipke
নিরাপত্তা দায়িত্বে থাকা পুলিশকর্মীকে সরানোর দাবি দিপকের (ফাইল ছবি)
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By PTI

Published : August 8, 2026 at 10:36 AM IST

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ছত্রপতি সম্ভাজিনগর, 8 অগস্ট: ছত্রপতি সম্ভাজিনগরে নিজের বাসভবনের নিরাপত্তায় থাকা এক পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টরের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছেন 'ককরোচ জনতা পার্টি' (সিজেপি)-র অভিজিৎ দিপকে। তাঁর দাবি, ওই পুলিশ কর্মী লোকজনকে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বাধা দিচ্ছেন ৷ দিপকে ওই পুলিশকর্মীকে দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়ার দাবিও জানিয়েছেন।

ওই অফিসারের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের সঙ্গে অশোভন আচরণের পাশাপাশি তাঁর বাড়িতে মানুষকে ঢুকতে না দেওয়ার অভিযোগ করেছেন দিপকে। হুমকির মুখে এবং বাড়িতে ভিড় সামলানোর জন্য দিপকেকে নিরাপত্তা দেওয়া হয়েছিল। তিনি আরও অভিযোগ করেন, সাদা পোশাকে থাকা সিআইডি (CID) কর্মীরা তাঁর বাসভবনের আশেপাশে ঘোরাফেরা করছেন ৷ এমনকী 'হিট স্প্রে' (Hit Spray) নামের একটি সোশাল মিডিয়া গ্রুপে সেই সংক্রান্ত তথ্যও দিচ্ছেন বলে অভিযোগ দিপকের।

শুক্রবার সোশাল মিডিয়ায় কয়েকটি ভিডিয়ো ভাইরাল হয় ৷ যেখানে দেখা যায় সিজেপি-র প্রতিষ্ঠাতা এক শীর্ষ পুলিশ আধিকারিকের সঙ্গে ফোনে কথা বলছেন ৷ কথোপকথনের সময় দিপকেকে ওই এসআই-কে বাড়ির নিরাপত্তা দল থেকে সরিয়ে দেওয়ার দাবি জানাতে শোনা যায়। ওই পুলিশ কর্মীকে তিনি বলেন, "আমি যখন লোকজনকে ভিতরে আসার কথা বলছি, তখন তাদের আসতে দিতে সমস্যা কী ? আপনারা কেন দিল্লি পুলিশের মতো আচরণ করছেন ? আজ পর্যন্ত কোনও সমস্যা হয়নি। আমি আপনাকে এই প্রথমবার দেখছি। কার সঙ্গে দেখা করব আর কার সঙ্গে করব না, তা আপনারা (পুলিশ) আমাকে বলে দেবেন ?"—ভিডিওর একটিতে সিভিল ড্রেস বা সাধারণ পোশাকে থাকা এসআই-কে একথা বলতে শোনা যায় দিপকেকে। তিনি আরও বলেন, "আপনি দয়া করে বেরিয়ে যান, আপনাকে আমার বাড়িতে চাই না ৷"

দিপকে বলেন, "এক সাংবাদিক আমাকে জানিয়েছেন, আমার বাড়ির কাছে কিছু সিআইডি-র লোককে দেখা গিয়েছে। পুলিশ যখন সাংবাদিকদের সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে, তখন জানান যে তাঁরা সিআইডি-র লোক।" তাঁর আরও দাবি, "সিআইডি-র এক কর্মীর ফোনে একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ খোলা ছিল ৷ সেটির নাম 'হিট স্প্রে' (Hit Spray)। আমাকে একজন জানিয়েছেন , তাঁরা এখান থেকেই রিপোর্ট পাঠাচ্ছিলেন ৷" যদিও এই বিষয়ে মুখ খোলেনি পুলিশ ৷ ডিসিপি পঙ্কজ অতুলকরও কোনও মন্তব্য করেননি ৷

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CJP ABHIJEET DIPKE
অভিজিৎ দিপকে
DIPKE
ককরোচ জনতা পার্টি
CJP CONVENOR ABHIJEET DIPKE

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