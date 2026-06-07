মহার্ঘ রান্নার গ্যাস, আজ থেকেই খসবে বাড়তি টাকা
যুদ্ধের আঁচ এবার রান্নাঘরে ৷ একধাপে 29 টাকা বাড়ল ডোমেস্টিক LPG সিলিন্ডারের দাম ৷ রবি থেকে কত টাকা লাগবে সিলিন্ডারপিছু, জানুন বিস্তারিত ৷
By ANI
Published : June 7, 2026 at 6:56 AM IST
নয়াদিল্লি, 7 জুন: ফের বাড়ল গ্যাসের দাম ৷ এবার রান্নার গ্যাসের দাম বাড়ল সিলিন্ডার প্রতি 29 টাকা বাড়ানো হয়েছে । এই বর্ধিত মূল্য আজ রবিবার থেকে কার্যকর হচ্ছে ।
এলপিজি সিলিন্ডারের দামের এই সাম্প্রতিক বৃদ্ধির ফলে দিল্লিতে 14.2 কেজির গার্হস্থ্য এলপিজি সিলিন্ডারের দাম 913 টাকা থেকে বেড়ে 942 টাকা হয়েছে । এর আগে 7 মার্চ তেল কোম্পানিগুলো প্রতি সিলিন্ডারে এলপিজির দাম 60 টাকা বাড়িয়েছিল ৷ পশ্চিম এশিয়ায় সংঘাতের জেরে বিশ্বজুড়ে জ্বালানি সরবরাহ ব্যাহত হওয়া এবং আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানির দাম বেড়ে যাওয়ার কারণেই ওই মূল্যবৃদ্ধি করা হয়েছিল ।
সংশ্লিষ্ট সূত্রের মতে, ওই মূল্যবৃদ্ধির মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ বাজারে এলপিজি বিক্রির লোকসান কেবল আংশিকভাবেই পুষিয়ে নেওয়া সম্ভব হয়েছিল সূত্রগুলো জানিয়েছে, সর্বশেষ এই মূল্যবৃদ্ধির আগে রাষ্ট্রায়ত্ত তেল বিপণনকারী সংস্থাগুলোর প্রতিটি এলপিজি সিলিন্ডার বিক্রিতে প্রায় 703 টাকা লোকসান হচ্ছিল । জ্বালানির দাম সামগ্রিকভাবে বেড়ে যাওয়ার প্রেক্ষাপটেই এলপিজি-র দাম বাড়ানোর এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হল ।
এদিকে, বৃহস্পতিবার এক আন্তঃমন্ত্রণালয় ব্রিফিংয়ে পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রকের যুগ্ম সচিব সুজাতা শর্মা জানান যে, সরকার পর্যাপ্ত এলপিজি সরবরাহ নিশ্চিত করতে বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে ৷ যার মধ্যে রয়েছে অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধি এবং আমদানির ব্যবস্থা করা ।
সংবাদমাধ্যমের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, "গার্হস্থ্য রান্নার এলপিজি সিলিন্ডারের ক্ষেত্রে 'আন্ডার-রিকভারি' বা প্রকৃত খরচের তুলনায় কম মূল্য আদায়ের বিষয়টি এখনও প্রায় 700 টাকার সীমার মধ্যেই রয়েছে ।" এলপিজির চাহিদা কিছুটা কমে আসার কারণ হিসেবে তিনি একাধিক বিষয়কে উল্লেখ করেন ৷ যার মধ্যে রয়েছে বাণিজ্যিক ও শিল্প গ্রাহকদের কম ব্যবহার, উন্নত বুকিং প্রক্রিয়া এবং প্রযুক্তিনির্ভর ডেলিভারি বা সরবরাহ নিশ্চিতকরণ ব্যবস্থা ।
তিনি আরও বলেন, "চাহিদা হ্রাসের কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে বাণিজ্যিক ও শিল্পক্ষেত্রে এলপিজির ব্যবহার কমে যাওয়া ৷ দ্বিতীয়ত, বুকিংয়ের সময়সীমা বা ব্যবধানের ব্যবস্থাপনা (যেমন 25 দিন ও 45 দিনের চক্র); এবং তৃতীয়ত, ডিএসি (DAC বা ডেলিভারি অথেন্টিকেশন কোড)-এর মাধ্যমে পণ্য সরবরাহ নিশ্চিত করার বিষয়টি ।"
বিশ্ববাজারে জ্বালানির উচ্চমূল্যের চাপের মুখে রাষ্ট্রায়ত্ত জ্বালানি বিপণনকারী সংস্থাগুলো হিমশিম খাচ্ছে ৷ এরই ধারাবাহিকতায় গত তিন মাসের মধ্যে দ্বিতীয়বারের মতো গৃহস্থালির রান্নার গ্যাস বা এলপিজি-র (LPG) দাম বাড়ল ৷
মে মাসের মাঝামাঝি সময় থেকে পেট্রল ও ডিজেলের দাম সব মিলিয়ে প্রতি লিটারে 7.50 টাকা বাড়ানো হয়েছে ৷ পাশাপাশি কমপ্রেসড ন্যাচারাল গ্যাস বা সিএনজি-র (CNG) দামও প্রতি কেজিতে প্রায় 6 টাকা বেড়েছে ।
শিল্পসংশ্লিষ্ট সূত্রের তথ্যমতে, সাম্প্রতিক এই মূল্যবৃদ্ধির পরেও তেল কোম্পানিগুলো উৎপাদন ও বিপণন খরচের চেয়ে কম দামে পেট্রল ও ডিজেল বিক্রি করছে । এতে পেট্রলের ক্ষেত্রে প্রতি লিটারে প্রায় 11 টাকা এবং ডিজেলের ক্ষেত্রে প্রতি লিটারে প্রায় 33.6 টাকা লোকসান হচ্ছে ।
বিশ্ববাজারে অপরিশোধিত তেল ও জ্বালানির বাজার অস্থিতিশীল থাকায় সরকার আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানির উচ্চমূল্যের পুরো বোঝা এখন পর্যন্ত উপভোক্তাদের ওপর চাপায়নি ৷ বরং রাষ্ট্রায়ত্ত জ্বালানি বিপণনকারী সংস্থাগুলোর মাধ্যমে মূল্যবৃদ্ধির একটি অংশ নিজেরা বহন করছে ।