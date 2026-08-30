কয়েন থেকে নেইল কাটার, কিশোরের পেটে আস্ত 'লোহার দোকান' ! অস্ত্রোপচারে বের হল 43টি ধাতব বস্তু

কয়েন থেকে নেইল কাটার, কিশোরের পেটে আস্ত 'লোহার দোকান' ! অস্ত্রোপচারে বের হল 43টি ধাতব বস্তু
23টি কয়েন-সহ মোট 43টি ধাতব বস্তু ওই কিশোরের পেট থেকে বের করেন চিকিৎসকরা ৷ আপাতত ওই 16 বছরের ছেলেটি সুস্থ রয়েছে ৷
Published : August 30, 2026 at 5:30 PM IST
তিরুভান্নামালাই (তামিলনাড়ু), 30 অগস্ট: পেট থেকে একে একে বেরল পাঁচ ও দশ টাকার 23টি রুপোর কয়েন, 1টি মাদুলি, 1টি নেইল কাটার, 2টি চেন, 3টি পেরেক-সহ 15টি হেয়ার পিন। অস্ত্রোপচারের পর তামিলনাড়ুর তিরুভান্নামালাইয়ের চিকিৎসকরা অবাক হয়ে যান ৷ 16 বছরের ওই নাবালক তীব্র পেট ব্যথা ও বমির সমস্যায় ভুগছিল। চিকিৎসার জন্য তার মা থানদারামপাট্টু রোডে একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে আসেন ৷
চিকিৎসক সুন্দরপান্ডিয়ান জানান, পরিবারটির আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করে তাঁরা বিনামূল্যে অস্ত্রোপচার করেন ৷ আপাতত কিশোর স্থিতিশীল ৷ চিকিৎসক বলেন, "ছেলেটিকে এখানে যখন নিয়ে আসা হয়, তখন তার পেটে ব্যথা ও বমি হচ্ছিল ৷ তিরুবান্নামালাইয়ের কাছে আয়্যামপালায়াম গ্রামের ওই কিশোরের যাবতীয় শারীরিক পরীক্ষা করার পর পেটের স্ক্যান করতে বলি। সেই অনুযায়ী স্ক্যান ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়। রিপোর্ট সন্দেহজনক ছিল ৷ দেখি, ধারালো ও ধাতব বস্তু রয়েছে ছেলেটির পেটে ৷ হাসপাতালের চিকিৎসকরা মিলে অস্ত্রোপচারের সিদ্ধান্ত নিই ৷"
হাসপাতাল সূত্রে জানা যায়, রোগীর পেট ব্যথা বাড়তে থাকায় চিকিৎসক অবিলম্বে অস্ত্রোপচার করা হয় গত পরশু (শুক্রবার) মাঝরাতে ৷ অ্যানেস্থেসিওলজিস্ট (অজ্ঞান করার চিকিৎসক) ডেকে আনা হয় এবং কিশোরের অস্ত্রোপচার সম্পন্ন হয়। চিকিৎসকরা নিরাপদে ওই কিশোরের পেট থেকে 23টি কয়েন-সহ মোট 43টি ধাতব বস্তু বের করেন ৷ চিকিৎসকরা জানান, তার মধ্যে ছিল পাঁচ ও দশ টাকার 23টি রুপোর কয়েন, 1টি মাদুলি, 1টি নেইল কাটার, 2টি চেন, 3টি পেরেক-সহ 15টি হেয়ার পিন ৷ এরপর চিকিৎসক কিশোরের মায়ের কাছে এবিষয়ে জানতে চান। তখন মা জানান, ছেলেটি প্রায়ই নেইল কাটার ও চেনের মতো বিভিন্ন জিনিস হারিয়ে ফেলত। তাই চিকিৎসকের ধারণা, ছেলেটি হয়তো সেগুলি খেয়ে (গিলে) ফেলত ৷
চিকিৎসকের দল আরও জানায়, পেটে ধারালো বস্তু থাকায় সেগুলো আরও কোনও ক্ষতি করার আগেই অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে বের করা হয়েছে ৷ রোগী এখন বিপদমুক্ত ৷ চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে থাকার পর রবিবার হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে কিশোরকে ৷