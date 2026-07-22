'ভিডিয়ো দেখতে চাই না, সময় নষ্ট করবেন না'; সিজেপি আন্দোলনে পুলিশি অত্যাচার নিয়ে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত

'ভিডিয়ো দেখতে চাই না, সময় নষ্ট করবেন না'; সিজেপি আন্দোলনে পুলিশি অত্যাচার নিয়ে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত
20 জুন দিল্লিতে ককরোচ জনতা পার্টির আন্দোলনে পুলিশের লাঠিচার্জ নিয়ে জরুরিভিত্তিতে মামলা শুনতে চাইলেন না দেশের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত ৷
By PTI
Published : July 22, 2026 at 3:07 PM IST
নয়াদিল্লি, 22 জুলাই: আন্দোলনকারী পড়ুয়াদের উপর পুলিশের লাঠিচার্জ, টিয়ার গ্যাসের শেল ফাটানো, পাথর ছোড়ার অভিযোগ নিয়ে জরুরি ভিত্তিতে মামলা শোনার সময় নেই দেশের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের ৷
গত 20 জুলাই নিট প্রশ্নপত্র ফাঁসের দায় নিয়ে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফার দাবিতে ককরোচ জনতা পার্টির নেতৃত্বে সংসদ চলো অভিযান হয় ৷ এই অভিযানের অনুমতি পুলিশ দেয়নি ৷ তাও শিক্ষামন্ত্রীর ইস্তফার দাবিতে অনড় বিক্ষুব্ধ পড়ুয়ারা সংসদের উদ্দেশে মিছিল করে ৷ এই মিছিল আটকাতে পুলিশ তরুণ পড়ুয়াদের উপর লাঠিচার্জ করা থেকে টিয়ার গ্যাসের শেল ছোড়া এমনকী পাথর ছোড়ে বলে অভিযোগ ৷
বুধবার পুলিশের এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে জরুরি ভিত্তিতে মামলা দায়েরের আবেদন করা হয় ৷ কিন্তু দেশের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতির জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি ভি মোহনার বেঞ্চ মামলাকারীকে সরাসরি জানিয়ে দেন, "আমাদের সময় নষ্ট করবেন না ৷"
মামলাকারী পক্ষের আইনজীবী তখন বলেন, "আমার কাছে পুলিশের নৃশংস অত্যাচারের ভিডিয়ো রয়েছে ৷ পড়ুয়ারা এখনও আন্দোলন করছে ৷ যদি কাল এই মামলাটি তালিকাভুক্ত করা যায় ৷" তিনি 20 জুন পড়ুয়াদের উপর পুলিশি অত্যাচারের বর্ণনা তুলে ধরেন বেঞ্চের কাছে ৷ কিন্তু দেশের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত মামলাকারীর অনুরোধ খারিজ করে দেন ৷ তিনি পরিষ্কার জানিয়ে দেন, মামলার সবেমাত্র উল্লেখ হয়েছে ৷ এই পর্বে ভিডিয়ো পরীক্ষা করে দেখার কোনও ইচ্ছে বেঞ্চের নেই ৷
তখন প্রধান বিচারপতি বলেন, "আমরা এই ভিডিয়ো দেখতে আগ্রহী নই ৷ আমাদের কাছে সময় নেই ৷ আমরা ভিডিয়ো দেখতে চাই না ৷" মামলাকারী পক্ষের আইনজীবী ফের উল্লেখ করেন, পুলিশ বিক্ষুব্ধ পড়ুয়াদের মারধর করেছে এবং তিনি আবারও ভিডিয়োর প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন ৷ তখন দেশের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত বলেন, "আমাদের সময় নষ্ট করবেন না ৷ আমরা ভিডিয়ো দেখতে চাই না ৷"
এদিকে এই ককরোচ জনতা পার্টির প্রতিষ্ঠার সঙ্গে দেশের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের মন্তব্যের যোগ রয়েছে ৷ চলতি বছরের মে মাসে দেশের প্রধান বিচারপতি দেশের বেকার যুবকদের আরশোলার সঙ্গে তুলনা করেন ৷ তিনি বলেন, "সমাজের বেকার তরুণ সমাজ আরশোলার মতো ৷ সমাজের পরজীবী ৷ তারা মিডিয়া, সোশাল মিডিয়া করে এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে আক্রমণ করে ৷"
তাঁর এই মন্তব্যের পরপরই অভিজিৎ দীপকে নামের এক যুবক ককরোচ জনতা পার্টির সূচনা করেন ৷ প্রথম তাঁর এই দলটি সোশাল মিডিয়ায় সীমিত ছিল ৷ শুরুর দিকে অভিজিতের সিজেপি বিপুল জনপ্রিয়তা পায় ৷ তবে বারবার তাঁর এই সিজেপি অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল ৷ পরে আবারও তা চালু করা হয় ৷ গত 3 মে সর্বভারতীয় মেডিক্যাল প্রবেশিকা পরীক্ষা নিট-ইউজি হয় ৷ পরে প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিষয়টি সামনে আসে ৷ এরপর থেকেই অভিজিৎ দীপকের সিজেপি শিক্ষামন্ত্রীর ইস্তফা চেয়ে সরব হয় ৷ ভার্চুয়াল মাধ্যম থেকে এই আন্দোলনকে বাস্তবের মাটিতে রূপ দিতে অভিজিৎ বিদেশ থেকে ভারতে ফেরেন ৷ তিনি যন্তর মন্তরে আন্দোলন শুরু করেন ৷