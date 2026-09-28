উদ্ধার হওয়া 5 ওরাংওটাংয়ের পরিচয় জানতে DNA টেস্ট, উপযুক্ত ল্যাব খুঁজছে বন দফতর

উদ্ধার হওয়া 5 ওরাংওটাংয়ের পরিচয় জানতে DNA টেস্ট, উপযুক্ত ল্যাব খুঁজছে বন দফতর
Orangutans Health Condition: উদ্ধার হওয়া ওরাংওটাংগুলি ভালোই রয়েছে নন্দনকাননে ৷ তাদের আচর-আচরণও স্বাভাবিক ৷ এবার DNA টেস্টের তৎপরতা সরকারের ৷
Published : September 28, 2026 at 10:37 AM IST
ভুবনেশ্বর, 28 সেপ্টেম্বর: ওড়িশার নন্দনকাননে থাকা উদ্ধার হওয়া পাঁচটি ওরাংওটাংয়ের শারীরিক অবস্থা বর্তমানে স্থিতিশীল । এদের রক্তের নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষা করা হয়েছে ৷ পরীক্ষার রিপোর্টের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা ও পরিচর্যা চলছে ।
এছাড়া, একটি কারিগরি কমিটি এই পাঁচটি ওরাংওটাংয়ের বিস্তারিত শারীরিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্পন্ন করেছে । ওরাংওটাংগুলির প্রকৃত উৎস ও পরিচয় সম্পর্কে আরও তথ্য সংগ্রহের জন্য ডিএনএ (DNA) পরীক্ষা করা হবে । নন্দনকাননে এই প্রক্রিয়ার জন্য প্রয়োজনীয় গবেষণাগারের সুবিধা নেই ।
পিসিসিএফ তথা প্রধান মুখ্য বন সংরক্ষক প্রেম কুমার ঝা জানিয়েছেন, ডিএনএ পরীক্ষা করার জন্য উপযুক্ত গবেষণাগার খুঁজে বের করা হবে । এসটিএফ (STF) বর্তমানে বিষয়টির তদন্ত করছে । বর্তমানে নন্দনকাননে এই পাঁচটি ওরাংওটাং যথাযথ পরিচর্যা ও চিকিৎসা পাচ্ছে । তবে, সেগুলি নন্দনকাননেই থাকবে নাকি অন্য কোথাও স্থানান্তরিত করা হবে, সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে রাজ্য সরকার । একটি মেডিক্যাল টিম প্রতিদিন ওরাংওটাংগুলির শারীরিক অবস্থার উপর নজর রাখছে ।
তিনি আরও জানান, বাচ্চাগুলি স্বাভাবিকভাবে খাবার খাচ্ছে । এদের ক্ষুধা, আচরণ ও চলাফেরায় ধীরে ধীরে উন্নতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে । এদের মলত্যাগ স্বাভাবিক এবং খাবারের পরিমাণও ধীরে ধীরে বাড়ানো হয়েছে । খাদ্যতালিকায় কঠিন খাবারও রাখা হচ্ছে । বিশেষজ্ঞদের তত্ত্বাবধানে এই পাঁচটি ওরাংওটাংয়ের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও পরিচর্যা চলছে । এরা সবাই স্বাভাবিকভাবে খাচ্ছে এবং ওজনও ক্রমশ বাড়ছে । আচরণেও ধীরে ধীরে উন্নতি দেখা যাচ্ছে ।
ওড়িশায় এই ওরাংওটাংগুলি উদ্ধার হওয়াকে কেন্দ্র করে কোনও আন্তর্জাতিক যোগসূত্র থাকতে পারে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে ৷ তাই বিভিন্ন রাজ্যে তদন্ত চালানো হচ্ছে । স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ) এই তদন্তের দায়িত্বে রয়েছে । এদের উৎস খুঁজে বের করতে কিছুটা সময় লাগলেও অপরাধীদের শীঘ্রই ধরা হবে । এসটিএফ এবং ওয়াইল্ডলাইফ ক্রাইম কন্ট্রোল ব্যুরো (WCCB) যৌথভাবে তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে এবং বিভিন্ন রাজ্যে গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করছে । এই তদন্ত প্রক্রিয়াটি দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে । ভবিষ্যতে যাতে এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে, সেদিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে ।