রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে মৃত ভারতীয়দের ডিএনএ পরীক্ষা, বিদেশ মন্ত্রককে একগুচ্ছ নির্দেশিকা সুপ্রিম কোর্টের

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে মৃত ভারতীয়দের ডিএনএ পরীক্ষা, বিদেশ মন্ত্রককে একগুচ্ছ নির্দেশিকা সুপ্রিম কোর্টের
রাশিয়ায় গিয়ে যুদ্ধে মৃত্যু হয়েছে বহু ভারতীয়ের ৷ অনেকে এখনও নিখোঁজ ৷ এইসব ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির জন্য বিদেশ মন্ত্রককে একগুচ্ছ নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট ৷
Published : July 31, 2026 at 6:15 PM IST
নয়াদিল্লি, 31 জুলাই: এজেন্টদের ফাঁদে পড়ে রাশিয়ায় গিয়ে ইউক্রেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়িয়েছেন বহু ভারতীয় নাগরিক ৷ তাঁদের অনেকের মৃত্যু হয়েছে ৷ কিন্তু নানাবিধ জটিলতায় দেহ ফেরেনি ৷ কেউ জখম অবস্থায় পড়ে রয়েছে, কোনও ভারতীয় নিখোঁজ ৷ এই ধরনের ভারতীয় সৈন্যদের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে দেহ ফিরিয়ে আনা থেকে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে প্রাপ্য সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে একজন নোডাল অফিসার নিয়োগের নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট ৷
শুক্রবার প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি এবং বিচারপতি ভি মোহানার বেঞ্চে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে মৃত সৈন্যের শবদেহ ফিরিয়ে আনা থেকে মৃত্যুতে আর্থিক সাহায্য এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির সঙ্গে যোগাযোগ করার ব্যবস্থাপনা নিয়ে একটি মামলার শুনানি চলছিল ৷ আবেদনকারী জানান, বহু ভারতীয় এজেন্টদের ফাঁদে পা দিয়ে যুদ্ধ করতে গিয়েছেন ৷
রাশিয়ার কর্তৃপক্ষের কাছে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দাবির জন্য একটি বিশেষ ব্যবস্থাপনা চালু করতে নির্দেশ দিয়েছে দেশের শীর্ষ আদালত ৷ আঞ্চলিক ভাষায় এই বিষয়টি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির কাছে কীভাবে ব্যাখ্যা করা যায়, সেই ব্যবস্থা করতে হবে বিদেশ মন্ত্রককে ৷
এর সঙ্গে বিদেশ মন্ত্রককে ন্যাশনাল ও স্টেট লিগ্যাল সার্ভিসেস অথরিটিজ-এর (NALSA) সদস্য সচিবদের ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে বিনামূল্যে আইনি পরামর্শ দেওয়া ৷ পরিবারগুলি কীভাবে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারে এবং শবদেহের ডিএনএ পরীক্ষার আবেদন করতে পারে, সেই বিষয়ে সাহায্য করার নির্দেশ দিয়েছে আদালত ৷ এক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে শবদেহ ফিরিয়ে আনা থেকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দাবির বিষয়ে রাশিয়ার কর্তৃপক্ষদের কাছ থেকে পাওয়া নথিগুলির অনুবাদ দিতে হবে ৷
আদালত উল্লেখ করে, 2024 ও 2025 সালে বহু ভারতীয় তরুণ বিভিন্ন রকমের ভিসা নিয়ে রাশিয়ায় গিয়েছে ৷ তাদের নির্মাণ ক্ষেত্রে, হোটেল ব্যবসা এবং অন্যান্য কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে চাকরির প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল ৷ কিন্তু সেখানে পৌঁছনোর পর তাঁদের কাছ থেকে পাসপোর্ট এবং পরিচয়পত্রের নথিগুলি বাজেয়াপ্ত করা হয় ৷ পরে রাশিয়ার সেনাবাহিনীতে ঢুকিয়ে জবরদস্তি যুদ্ধে পাঠানো হয় ৷
এভাবে অনেক ভারতীয় তরুণই প্রাণ হারিয়েছেন ৷ তাঁদের পরিচয়পত্র যাচাই পর্ব মিটলেও দেহাবশেষ দেশে ফিরে আসেনি ৷ এই ক্ষেত্রে দেশের শীর্ষ আদালত বিদেশ মন্ত্রককে একগুচ্ছ নির্দেশ দিয়েছে ৷
শুনানিতে এক আবেদনকারীর পক্ষে আইনজীবী ঋত্বিক ভানোত অভিযোগ করেন, বারবার বলা সত্ত্বেও বিদেশ মন্ত্রক ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির উদ্বেগগুলির কোনও সাড়া দেয়নি ৷ তিনি জানান, রাশিয়া থেকে যে দেহগুলি পচাগলা অবস্থায় ভারতে নিয়ে আসা হচ্ছে ৷ শুধু হাড় এবং পচে যাওয়া মাংস পড়ে থাকছে ৷ এই অবস্থায় ডিএনএ পরীক্ষা ছাড়া পরিবারের পক্ষে তাদের স্বজনকে শনাক্ত করা অসম্ভব ৷ এই ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির অধিকাংশই আর্থিক দিক দিয়ে পিছিয়ে পড়া শ্রেণির ৷ তাদের জানানো হয়েছে বিদেশ মন্ত্রক আবেদনকারীদের সঙ্গে বৈঠক ডেকেছে এবং সরকার ডিএনএ পরীক্ষা করাবে ৷