বিলাসবহুল ট্রেনে সপরিবার রাজকীয় সফর 336 রেলকর্তার ! তদন্ত চেয়ে প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি

বিলাসবহুল ট্রেনে সপরিবার রাজকীয় সফর 336 রেলকর্তার ! তদন্ত চেয়ে প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি
DMK MP writes to PM: রেল আধিকারিকরা 'প্যালেস অন হুইলস', 'মহারাজাস এক্সপ্রেস'-র মতো বিলাসবহুল ট্রেনে ভ্রমণের জন্য সরকারি অর্থের অপব্যবহার করেছেন বলে অভিযোগ।
By PTI
Published : September 30, 2026 at 5:41 PM IST
নয়াদিল্লি, 30 সেপ্টেম্বর: মহাবিতর্কে রেল ৷ ডিএমকে-র এক লোকসভা সদস্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চিঠি লিখে অভিযোগ করেছেন, গত 12 বছরে 336 জন রেল আধিকারিক তাঁদের পরিবারের সদস্যদের নিয়ে 'প্যালেস অন হুইলস', 'মহারাজাস এক্সপ্রেস' এবং 'ডেকান ওডিসি'-র মতো বিলাসবহুল ট্রেনে ভ্রমণের জন্য সরকারি অর্থের অপব্যবহার করেছেন। তিনি এই বিষয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ তদন্তেরও দাবি করেছেন।
এই ট্রেনগুলি 'ইন্ডিয়ান রেলওয়ে ক্যাটারিং অ্যান্ড ট্যুরিজম কর্পোরেশন' (আইআরসিটিসি) দ্বারা পরিচালিত হয় এবং ভ্রমণের যাত্রাপথ বা সময়সূচির উপর ভিত্তি করে জনপ্রতি এর ভাড়া 4.5 লক্ষ টাকা থেকে 26 লক্ষ টাকা পর্যন্ত হয়ে থাকে। প্রধানমন্ত্রী মোদির উদ্দেশে 5 সেপ্টেম্বর 2026 তারিখে লেখা চিঠিতে ডিএমকে সাংসদ ভিএস ম্যাথেশ্বরন অভিযোগ করেন যে, 'রেলওয়ে সার্ভেন্টস (পাস) রুলস, 1986'-এর অধীনে এই ধরনের ভ্রমণের বৈধতা বা অনুমোদনের বিষয়ে রেল মন্ত্রক সংসদের সামনে পরস্পরবিরোধী বিবৃতি দিয়েছে।
তবে, সংবাদমাধ্যমের কাছে দেওয়া এক জবাবে রেল মন্ত্রক আধিকারিকদের এই ট্রেনগুলিতে ভ্রমণের অনুমতি দেওয়ার ক্ষেত্রে কোনও অনিয়ম বা নিয়ম লঙ্ঘনের অভিযোগ অস্বীকার করেছে। রেলওয়ের এক প্রবীণ আধিকারিক বলেন, "দুটি উত্তরের মধ্যে কোনও অসঙ্গতি নেই। আগের উত্তরে বলা হয়েছিল, পর্যটক ট্রেনগুলিতে ভ্রমণের অধিকার বা সুবিধা অন্যান্য ট্রেনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য অধিকারের মতোই।"
তিনি আরও বলেন, "পর্যটক ট্রেনে ভ্রমণের অনুমতি দেওয়ার ক্ষেত্রে যে নির্দেশিকা অনুসরণ করা হয়, তাতে 'রেলওয়ে সার্ভেন্টস (পাস) রুলস'-এর অধীনে 'পরিবার'-এর সংজ্ঞাকেই মান্যতা দেওয়া হয়েছে।" ম্যাথেশ্বরন অভিযোগ করেছেন, রেল আধিকারিকরা তাঁদের জীবনসঙ্গীদের নিয়ে বিলাসবহুল ট্রেনে ভ্রমণের মাধ্যমে সরকারি অর্থের অপব্যবহার করেছেন। সাংসদ ম্যাথেশ্বরন বলেন, "আমার কাছে থাকা তথ্য অনুযায়ী, গত 12 বছরে 336 জন রেল আধিকারিক তাঁদের জীবনসঙ্গীদের নিয়ে বিলাসবহুল ট্রেনে ভ্রমণ করেছেন এবং এই ভ্রমণের খরচ সরকারি তহবিল বা রেলের ভ্রমণ সংক্রান্ত সুযোগ-সুবিধা (ট্রাভেল এনটাইটেলমেন্ট) থেকে বহন করা হয়েছে।"
তিনি আরও যোগ করেন, "2022 সালে রেল মন্ত্রক লোকসভাকে জানিয়েছিল, রেল আধিকারিকরা প্রযোজ্য রেল পাস সংক্রান্ত বিধির আওতায় তাঁদের পরিবারের সদস্যদের নিয়ে বিলাসবহুল ট্রেনে ভ্রমণ করতে পারেন। অথচ, 29 জুলাই 2026 তারিখে আমার করা একটি প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রক এখন জানিয়েছে, রেল আধিকারিকরা তাঁদের জীবনসঙ্গীদের নিয়ে রেলপাস দিয়ে বিলাসবহুল ট্রেনে ভ্রমণ করতে পারেন না।" ম্যাথেশ্বরনের মতে, এই আপাত অসঙ্গতি ‘রেলওয়ে সার্ভেন্টস (পাস) রুলস, 1986’-এর ব্যাখ্যা ও বাস্তবায়ন এবং সেই সঙ্গে সংসদে মন্ত্রণকের দেওয়া তথ্য নিয়ে প্রশ্ন উঠছে ৷
তিনি 336 জন কর্মকর্তার তাঁদের জীবনসঙ্গীসহ ভ্রমণ, সরকারি অর্থের কথিত অপব্যবহার, ‘রেলওয়ে সার্ভেন্টস (পাস) রুলস, 1986’-এর সুনির্দিষ্ট বিধান, যেসব কর্মকর্তা এই ভ্রমণের অনুমোদন দিয়েছিলেন তাঁদের নাম, অপব্যবহার হয়ে থাকলে সেই সরকারি অর্থ পুনরুদ্ধার এবং সংসদে "পরস্পরবিরোধী" জবাব দেওয়ার কারণ—এসব বিষয়ে একটি নিরপেক্ষ, সামগ্রিক তদন্তের দাবি জানিয়েছেন। ম্যাথেশ্বরন তাঁর চিঠিতে উল্লেখ করেন, “তদন্তে যদি প্রমাণিত হয় যে কর্মকর্তাদের তাঁদের প্রাপ্য সুবিধার বাইরে ভ্রমণের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল অথবা সংসদে ভুল তথ্য সরবরাহ করা হয়েছিল, তবে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের দায় নির্ধারণ করে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক।”
তিনি আরও জানান, রেলওয়ে বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটি 2017 সালেই মন্ত্রককে বিলাসবহুল ট্রেনে সৌজন্যমূলক টিকিট (কমপ্লিমেন্টারি টিকিট) দেওয়া বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছিল, কিন্তু মন্ত্রক তা করতে অস্বীকার করে। তিনি যোগ করেন, “উপরে উল্লিখিত বিষয়গুলি যদি প্রমাণিত হয়, তবে পদমর্যাদা নির্বিশেষে দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ ও সরকারি অর্থ পুনরুদ্ধার করা আবশ্যক হয়ে পড়বে।”