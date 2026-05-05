অবিশ্বাস্য লড়াই ! মাত্র 1 ভোটে পরাজিত মন্ত্রী
এমনও হয় ! ভাবতে অবাক লাগলেও এটাই সত্যি ৷ মাত্র একটা ভোটের জন্য হেরে গেলেন মন্ত্রী ৷ কোন বিধানসভা কেন্দ্রে ঘটল এমন ঘটনা ?
Published : May 5, 2026 at 1:54 PM IST
চেন্নাই, 5 মে: কথা প্রসঙ্গে আমরা প্রায়শই বলে থাকি, একটা ভোটে কি আর হার-জিত নির্ভর করে ! বিশ্বাস না-হলেও, আজকে এই খবরটা পড়ার পর আর হয়ত সে কথা বলবেন না ৷ একটা ভোটও যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ, তা ভেবে হয়ত ভাগ্যকেই দুষছেন মন্ত্রীমশাই ৷
ঘটনাটি ঘটেছে তামিলনাড়ুর শিবগঙ্গা জেলার তিরুপাত্তুর বিধানসভা কেন্দ্রের ভোট গণনায় ৷ প্রথমে ডিএমকে মন্ত্রী কেআর পেরিয়াকারুপ্পান, টিভিকে প্রার্থীর চেয়ে 30 ভোটে এগিয়ে ছিলেন । কিন্তু বিধাতার পরিকল্পনা ছিল অন্য ৷ শেষ দফায় পরিস্থিতি সম্পূর্ণ পাল্টে যায় এবং শিবগঙ্গা জেলার তিরুপাত্তুর আসনটি পেরিয়াকারুপ্পান মাত্র এক ভোটের ব্যবধানে হেরে যান ৷
তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী, তামিলগা ভেট্রি কাজাগাম (TVK)-এর শ্রীনিবাস সেতুপতি 83,365 ভোট পান ৷ অন্যদিকে, পেরিয়াকারুপ্পান পান 83,364 ভোট ৷ যা স্পষ্টভাবে দেখিয়ে দেয় যে, একটি মাত্র ভোট কীভাবে ফলাফলে বিশাল পার্থক্য গড়ে দিতে পারে ৷
অন্যদিকে, বিজেপি প্রার্থী কেসি তিরুমারান 29,054 ভোট পেয়ে তৃতীয় স্থান পান ৷ তিনি বিজয়ী প্রার্থীর চেয়ে 54,000-এরও বেশি ভোটে পিছিয়ে পড়েন ।
তিরুপাত্তুর কেন্দ্রে ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিনের (EVM) ভোটগণনা চলাকালীন পেরিয়াকারুপ্পান এবং সেতুপতির মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই দেখা যায় ৷ যেখানে দু'জনের ভোটের ব্যবধান ছিল অত্যন্ত নগণ্য । ইভিএম-এর ভোট গণনায় টিভিকে প্রার্থী 200 ভোটে এগিয়ে থাকলেও, পরবর্তীকালে পোস্টাল ব্যালটের (postal ballots) গণনা চলাকালীন মন্ত্রী পেরিয়াকারুপ্পান 200 ভোটে এগিয়ে যান ৷ তবে চূড়ান্ত ফলাফলে দেখা যায় যে, টিভিকে প্রার্থী সেতুপতি মন্ত্রী পেরিয়াকারুপ্পানকে মাত্র একটি ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করেছেন ৷
ফলাফল মেনে নিতে অস্বীকার করে, ডিএমকে কর্মীরা ভোট পুনর্গণনার দাবিতে নির্বাচনী আধিকারিক ও পুলিশ কর্মীদের সঙ্গে তীব্র বাদানুবাদে জড়িয়ে পড়েন । তবে আধিকারিকরা সেই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন এবং উত্তেজিত জনতাকে শান্ত করার পর বাতিল হয়ে যাওয়া ভোটগুলো যাচাইয়ের কাজ শুরু করেন ।
তামিলনাড়ু বিধানসভা নির্বাচনে, অভিনেতা থেকে রাজনীতিবিদ হয়ে ওঠা বিজয়ের নেতৃত্বাধীন টিভিকে(TVK) দলটি 234 সদস্যবিশিষ্ট বিধানসভায় একক বৃহত্তম দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে এবং 108টি আসনে জয়লাভ করে । দ্রাবিড় মুন্নেত্র কাজাগাম (DMK) 59টি আসন এবং সর্বভারতীয় আন্না দ্রাবিড় মুন্নেত্র কাজাগাম (AIADMK)-এর নেতৃত্বাধীন জোট 47টি আসনে জয়ী হয় ৷ কংগ্রেস মাত্র পাঁচটি আসনে জয়লাভ করতে সক্ষম হয় এবং পাত্তালি মক্কাল কাচি চারটি আসনে জয় পায় ।
এক ঐতিহাসিক অভিষেকের মধ্য দিয়ে, TVK প্রধান বিজয় পেরাম্বুর এবং তিরুচিরাপল্লি (পূর্ব) আসনে বিপুল বিজয় অর্জন করেছেন ৷ তিনি যথাক্রমে 53,715 এবং 27,416 ভোটের বিশাল ব্যবধানে জয়লাভ করেছেন । সমস্ত আসনের ভোট গণনা সম্পন্ন হওয়ার পর, একক বৃহত্তম দল হিসেবে TVK পরবর্তী সরকার গঠনে এক নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করতে চলেছে ৷