ডিলিমিটেশন বিলকে সমর্থন স্ট্যালিন-পাওয়ারের, অস্বস্তিতে ইন্ডিয়া শিবির
DMK, NCP Decides To Support Delimitation Bill: সোমবার শুরু হচ্ছে সংসদের অধিবেশন ৷ আর সেই অধিবেশনেই সীমানা পুনর্বিন্যাস বা ডিলিটেশন বিল আনতে চলেছে কেন্দ্র ৷
Published : November 28, 2026 at 12:26 PM IST
মুম্বই ও চেন্নাই, 28 নভেম্বর: ডিলিমিটেশন বিলে কেন্দ্রীয় সরকারকে সমর্থন করার ঘোষণা শরদ পাওয়ারের দলের ৷ আর তার জেরে ন্যাশনালিস্ট কংগ্রেস পার্টি (শরদ পওয়ার)-কে তীব্র ভর্ৎসনা করেছে মহারাষ্ট্র প্রদেশ কংগ্রেস। অন্যদিকে, ইন্ডিয়া শিবিরের আরও এক শরিক তামিলনাড়ুর ডিএমকেও ডিলিমিটেশন বিলকে সমর্থনের ইঙ্গিত দিয়েছে ৷ দুই রাজ্যের দুই গুরুত্বপূর্ণ দল কেন্দ্রের আনা বিলকে সমর্থন করায় ইন্ডিয়া শিবিরে অস্বস্তি চরমে পৌঁছেছে ।
সোমবার শুরু হচ্ছে সংসদের বিশেষ অধিবেশন ৷ আর সেই অধিবেশনেই সীমানা পুনর্বিন্যাস বা ডিলিটেশন বিল আনতে পারে কেন্দ্র ৷ ডিএমকে ‘ডিলিমিটেশন বিল’কে সমর্থন জানানোর ইঙ্গিত দিয়েছে ৷ ডিএমকে সাংসদ এ রাজা জানিয়েছেন, লোকসভায় তাঁদের 7.18 শতাংশ আসন বরাদ্দের দাবিটি অবশ্য অটুট রাখা হয়েছে।
দলের প্রধান এমকে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী স্ট্যালিনের সভাপতিত্বে ডিএমকে সাংসদদের এক বৈঠকের পর সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে এ রাজা বলেন, “আমাদের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল, লোকসভায় আমাদের 7.18 শতাংশ আসন বরাদ্দের হার যেন কোনওভাবেই পরিবর্তন না করা হয়। তা বজায় রাখা হয়েছে বলে কেন্দ্রের তরফে জানানো হয়েছে।” ডিএমকে-র সদর দফতর ‘আন্না আরিভালয়াম’-এ আয়োজিত এই বৈঠকে সংসদের উভয় কক্ষে দলের কৌশল নিয়ে আলোচনা করা হয়।
তিনি আরও বলেন, “অবশ্যই কিছু পদ্ধতিগত বিষয় রয়েছে ৷ আমরা সেগুলি খতিয়ে দেখব। প্রয়োজনে আমরা সংশোধনী প্রস্তাবও পেশ করব।” এই বিলের প্রতি ডিএমকে-র সমর্থন বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের জন্য বড় স্বস্তি আনবে বলেই মনে করা হচ্ছে ৷ লোকসভায় ডিএমকে-র 22 জন এবং রাজ্যসভায় 8 জন সাংসদ রয়েছেন। শুক্রবার স্ট্যালিন স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন, কোনও অবস্থাতেই লোকসভায় তামিলনাড়ুর বর্তমান 7.18 শতাংশ আসন সংখ্যা কমানো যাবে না।
অন্যদিকে, শরদ পাওয়ারের দলের তরফেও ডিলিমিটেশন বিলকে সমর্থন করার কথা ঘোষণা করতেই পাল্টা তোপ দেগেছে কংগ্রেস ৷ এক্স হ্যান্ডেলে মহারাষ্ট্র কংগ্রেস, শরদ পওয়ার এবং দলের কার্যকরী সভাপতি সুপ্রিয়া সুলেকে মনে করিয়ে দিয়েছে যে, 85 বছর বয়সি এই প্রবীণ নেতাকে রাজ্যসভায় ফের নির্বাচিত করার জন্য কংগ্রেস এ বছরের শুরুর দিকে রাজ্যসভার একটি আসনে নিজেদের দাবি ত্যাগ করেছিল।
কংগ্রেস তাদের পোস্টে লিখেছে, "শরদ পওয়ারকে রাজ্যসভায় পাঠানোর জন্য কংগ্রেস শেষ পর্যন্ত তাঁর পাশে অটল ছিল। মহারাষ্ট্রের সাতটি রাজ্যসভা আসনে 2026 সালের মার্চ মাসে নির্বাচন হওয়ার কথা ছিল। ন্যাশনালিস্ট কংগ্রেস পার্টি (শরদ পওয়ার)-এর তখন মাত্র 10 জন বিধায়ক ছিলেন । অথচ একজন প্রার্থীর জয়ের জন্য 36টি ভোটের প্রয়োজন ছিল। সেই সময় কংগ্রেসের 16 জন এবং শিবসেনা (উদ্ধব ঠাকরে)-র 20 জন বিধায়ক পাশে ছিলেন।"
মহারাষ্ট্র কংগ্রেস আরও দাবি করেছে, এনসিপি-এসপি সাংসদ সুপ্রিয়া সুলে নিজে কংগ্রেসের শীর্ষ নেতাদের কাছে গিয়ে তাঁর বাবার জন্য সমর্থন চেয়েছিলেন। কংগ্রেস তখন সেই আসনের উপর নিজেদের দাবি ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় বলেও জানিয়েছে হাত শিবির। অথচ, এখন সেই শরদ পওয়ারই বিজেপি-র প্রস্তাবিত সীমানা পুনর্নির্ধারণ বিলকে সমর্থন করছেন।
প্রস্তাবিত সীমানা পুনর্নির্ধারণ বিল অনুযায়ী, সংসদের আসন সংখ্যা বাড়িয়ে 850টি করার কথা বলা হয়েছে ৷ যার মধ্যে 815টি আসন রাজ্যগুলির জন্য এবং বাকি 35টি আসন কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির জন্য বরাদ্দ থাকবে। বর্তমানে লোকসভায় 543টি আসন রয়েছে। গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় কেন্দ্রীয় সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু এক্স হ্য়ান্ডেলে করা একটি পোস্টে লেখেন, "গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের চর্চা করতে লোকসভার স্পিকার এবং রাজ্য়সভার চেয়ারম্যানকে বিশেষ অধিবেশন ডাকার জন্য সরকারের তরফে অনুরোধ করা হয়েছে । লোকসভার অধিবেশন চলবে 30 নভেম্বর থেকে 3 ডিসেম্বর । রাজ্যসভার অধিবেশন চলবে 2 এবং 3 ডিসেম্বর ।" এরপর থেকেই রাজনৈতিক মহলে চর্চা শুরু হয় সরকার ডিলিমিটেশন বিল পাশ করাতে আগ্রহী । এরই মধ্যে শুক্রবার এ সংক্রান্ত একটি প্রস্তাব পাশ করেছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা ।