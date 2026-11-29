চেন্নাইয়ে ব্যর্থ রাহুল-মমতাদের চেষ্টা, ডিলিমিটেশন বিলের সমর্থনে অনড় স্ট্যালিন
M K Stalin: ডিলিমিটেশন বিল নিয়ে নিজের অবস্থানের ব্যাখ্যায় স্টালিনের বক্তব্য, আমাদের কাছে সবার আগে তামিলনাড়ু। তাই ডিলিমিটেশন বিলকে সমর্থন করা ছাড়া কোনও উপায় নেই!
By PTI
Published : November 29, 2026 at 8:11 PM IST
চেন্নাই, 29 নভেম্বর: ডিলিমিটেশন বিল নিয়ে বিরোধী শিবিরের ঐক্য ধরে রাখতে শেষ মুহূর্তের উদ্যোগ । ডিএমকে প্রধান এম কে স্ট্যালিনের সঙ্গে দেখা করতে রবিবার চেন্নাইয়ে তাঁর বাসভবনে যান কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্ব এবং তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ।
বৈঠকে ছিলেন সোনিয়া গান্ধি, রাহুল গান্ধি, কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । তাঁদের সঙ্গে ছিলেন কংগ্রেস শাসিত কর্ণাটক, কেরল ও তেলেঙ্গানার প্রতিনিধিরাও । সংসদের বিশেষ অধিবেশনে ডিলিমিটেশন সংক্রান্ত সংবিধান সংশোধনী বিলের বিরোধিতায় ডিএমকের সমর্থন আদায় করাই ছিল এই বৈঠকের অন্যতম উদ্দেশ্য ।
कांग्रेस अध्यक्ष श्री @kharge, CPP चेयरपर्सन श्रीमती @SoniaGandhi जी और नेता विपक्ष श्री @RahulGandhi के साथ INDIA गठबंधन के नेताओं ने तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और DMK अध्यक्ष श्री @mkstalin से मुलाकात की और Delimitation Bill के विरोध में उनका समर्थन मांगा।— Congress (@INCIndia) November 29, 2026
📍 चेन्नई,… pic.twitter.com/VAEOOHFAUx
তবে, বৈঠকের পর বিল নিয়ে নিজেদের অবস্থানের ব্যাখ্যা দিয়েছেন স্ট্যালিন । তাঁর বক্তব্য, "ডিলিমিটেশন বিল পাশ না হলে তামিলনাড়ুর জন্য যে সামান্য সুরক্ষাটুকু রয়েছে, সেটাও হারাতে হবে ।"
স্ট্যালিনের কথায়, "আমাদের কাছে সবার আগে তামিলনাড়ু ।" একই সঙ্গে l তাঁর দাবি, ডিলিমিটেশন বিলকে সমর্থন করা ছাড়া তাঁদের সামনে বিকল্প নেই । কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন দলগুলি এর কোনও বিকল্প প্রস্তাব দিতে পারেনি বলেও মন্তব্য করেন তিনি ।
850 আসন নিয়ে আপত্তি রাহুলের
বৈঠকে রাহুল গান্ধি স্ট্যালিনকে তাঁদের উদ্বেগের কথা জানিয়েছেন । তাঁর বক্তব্য, বিজেপিকে লোকসভার আসনসংখ্যা 850-এ নিয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করতে দিলে দেশের নির্বাচনী কেন্দ্রগুলির চরিত্র বদলে যেতে পারে । এর ফলে শুধু তামিলনাড়ু বা দক্ষিণ ভারত নয়, গোটা দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে বলে স্ট্যালিনকে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন তাঁরা ।
রাহুলের বক্তব্য, ডিলিমিটেশনের মাধ্যমে লোকসভা আসন পুনর্বিন্যাসের ক্ষমতা বিজেপির হাতে গেলে দেশের রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের কাঠামোয় বড় পরিবর্তন আসতে পারে । সেই আশঙ্কা থেকেই বিলের বিরোধিতায় বিরোধী দলগুলিকে একজোট হওয়ার আহ্বান জানিয়েছে কংগ্রেস ।
Congress President Shri @kharge, CPP Chairperson Smt. @SoniaGandhi ji and LoP Shri @RahulGandhi, along with other INDIA Bloc leaders, met former Tamil Nadu Chief Minister & DMK President Shri @mkstalin to seek his support in opposing the proposed Delimitation Bill. 📍 Chennai, Tamil Nadu— Congress (@INCIndia) November 29, 2026
চেন্নাইয়ে স্ট্যালিনের আলওয়ারপেটের বাসভবনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন তামিলনাড়ুর উপমুখ্যমন্ত্রী তথা ডিএমকে যুব শাখার সম্পাদক উদয়নিধি স্ট্যালিন, সাংসদ কানিমোঝি, দয়ানিধি মারান-সহ দলের একাধিক নেতা ও সাংসদ । কংগ্রেসের তরফে ছিলেন কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী ডি কে শিবকুমার, কেরলের বিরোধী দলনেতা ভিডি সতীশন এবং তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী এ রেবন্ত রেড্ডি ।
শনিবারই বিলকে সমর্থনের কথা জানিয়েছিল ডিএমকে
22 জন লোকসভা এবং 8 জন রাজ্যসভার সাংসদ থাকা ডিএমকে শনিবারই কেন্দ্রের প্রস্তাবিত ডিলিমিটেশন বিলকে সমর্থনের কথা ঘোষণা করেছিল । দলের দাবি, এই প্রস্তাবে তাদের দীর্ঘদিনের দু'টি গুরুত্বপূর্ণ দাবির প্রতিফলন রয়েছে । প্রথমত, লোকসভায় আসনসংখ্যার ক্ষেত্রে তামিলনাড়ুর বর্তমান 7.18 শতাংশ অংশীদারিত্ব কোনও ভাবেই কমানো যাবে না । দ্বিতীয়ত, রাজ্যগুলির মধ্যে সংসদীয় প্রতিনিধিত্বের অনুপাত 1971 সালের জনগণনার ভিত্তিতে বজায় রাখতে হবে ।
এর আগে কেন্দ্রের ডিলিমিটেশন প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করেছিল ডিএমকে । তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী স্ট্যালিন গত এপ্রিল মাসে কালো পোশাক পরে বিলের প্রতিলিপি পুড়িয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন । কিন্তু নতুন প্রস্তাবে দলের দাবিগুলি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে বলে দাবি করে শনিবার সমর্থনের সিদ্ধান্ত জানায় তারা । স্ট্যালিনের মতে, এই সিদ্ধান্ত ডিএমকের আন্দোলনের সাফল্য এবং দক্ষিণের সমস্ত রাজ্যের জয় ।
সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত: উদয়নিধি
বৈঠকের আগে ডিএমকে নেতা উদয়নিধি স্ট্যালিন জানিয়েছিলেন, তামিলনাড়ুর অধিকার যাতে কোনওভাবেই ক্ষুণ্ণ না হয়, তা নিশ্চিত করেই দল 'সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত' নেবে । দলের অবস্থান পুনর্বিবেচনার সম্ভাবনা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন দলীয় সভাপতি এম কে স্ট্যালিন । কানিমোঝি, এ রাজা এবং থাঙ্গাম থেনারাসু-সহ দলের শীর্ষ নেতারা ডিলিমিটেশন বিলকে সমর্থনের কারণ ইতিমধ্যেই ব্যাখ্যা করেছেন বলেও জানান তিনি ।
தொடக்கத்திலிருந்தே திமுக முன்வைத்த கோரிக்கைகள் புதிய மசோதாவில் இடம்பெற்றுள்ளன. இந்த மசோதாவை எதிர்த்து தோற்கடித்தால், தமிழ்நாட்டுக்கு தற்போது இருக்கும் குறைந்தபட்ச பாதுகாப்பும் பறிபோகும் என்பதே திமுகவின் நிலைப்பாடு. இது தென் மாநிலங்களுக்கு இப்போது “வாழ்வா, சாவா” போராட்டமாக மாறியுள்ளது. காங்கிரஸ் தலைமையிலான கட்சிகள் மாற்றுத் திட்டம் எதையும் முன்வைக்காத நிலையில், இந்த மசோதாவை ஆதரிப்பதைத் தவிர திமுகவுக்கு வேறு வழியில்லை. “எங்களைப் பொறுத்தவரை தமிழ்நாடுதான் முதன்மை” - கழகத் தலைவர் திரு.மு.க. ஸ்டாலின் அவர்கள் The demands raised by the DMK from the outset have been incorporated into the new Bill. The party's stand is that defeating the Delimitation Bill would leave Tamil Nadu with even the limited protection it currently has. This is now a “do or die” fight for the southern states, and the DMK has “no other choice but to support the Bill”, as no alternative proposal has been put forward by the Congress-led parties. “For us, Tamil Nadu comes first,” - DMK President Thiru.M.K.Stalin #TamilnaduFirst— DMK (@arivalayam) November 29, 2026
অন্যদিকে, তামিলনাড়ু কংগ্রেসের সভাপতি মানিকম টেগোর বলেন, ডিলিমিটেশন বিলের বিরুদ্ধে লড়াই কোনও ব্যক্তি বা নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের লড়াই নয় । গণতন্ত্র, সংবিধান এবং মানুষের কণ্ঠস্বর রক্ষায় সকলকে একজোট হওয়ার আহ্বান জানান তিনি । তাঁর অভিযোগ, দেশের গণতান্ত্রিক কাঠামোকে দুর্বল করার চেষ্টা চলছে ।
কী প্রস্তাব কেন্দ্রের ?
আগামী 30 নভেম্বর লোকসভা এবং 2 ডিসেম্বর রাজ্যসভায় বিশেষ অধিবেশন বসার কথা । অধিবেশন চলবে 3 ডিসেম্বর পর্যন্ত । এই অধিবেশনেই কেন্দ্র 'সংবিধান (132তম সংশোধনী) বিল, 2026' পেশ করতে পারে । প্রস্তাবে লোকসভার সর্বোচ্চ আসন সংখ্যা 850 করার কথা বলা হয়েছে । এর মধ্যে রাজ্যগুলির জন্য সর্বোচ্চ 815টি এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির জন্য 35টি আসন রাখার প্রস্তাব রয়েছে । পাশাপাশি, রাজ্য বিধানসভার সর্বোচ্চ সদস্য সংখ্যা 500 থেকে বাড়িয়ে 650 করার প্রস্তাবও রয়েছে ।
মহিলাদের জন্য এক-তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষণ কার্যকর করতে লোকসভা ও বিধানসভায় আসন বাড়ানোর পরিকল্পনা করেছে কেন্দ্র । সংশোধিত আসন বিন্যাস এবং নির্বাচনী এলাকার সীমানা 2051 সাল পর্যন্ত অপরিবর্তিত রাখার প্রস্তাবও রয়েছে ।
VIDEO | Chennai: After a meeting with DMK chief MK Stalin over Centre's proposed delimitation, LoP Rahul Gandhi says, "We are not aware of what DMK has said or done. We mentioned to brother Stalin that this is a threat to Tamil culture, to Tamil language, to Tamil people, to… pic.twitter.com/dIBZLk1Aoh— Press Trust of India (@PTI_News) November 29, 2026
অন্যদিকে, শনিবারই ইন্ডিয়া জোটের বৈঠকে এই সংবিধান সংশোধনী বিলের বিরোধিতা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় । বিরোধীদের অভিযোগ, প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় তফসিলি জাতি ও জনজাতির স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে । বিজেপি-আরএসএসের বিরুদ্ধে ক্ষমতা দীর্ঘমেয়াদে কুক্ষিগত করার চেষ্টার অভিযোগও তুলেছে জোট । এই পরিস্থিতিতে ডিএমকের অবস্থান এবং সংসদে বিল ঘিরে বিরোধীদের কৌশল- দুই দিকেই নজর রাজনৈতিক মহলের ।