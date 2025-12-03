ETV Bharat / bharat

তালাকের পর স্বামীর থেকে সব জিনিস ফেরত পাবেন মুসলিম মহিলা: সুপ্রিম কোর্ট

এক মুসলিম মহিলার দায়ের করা মামলায় তাঁর প্রাক্তন স্বামীকে 17 লক্ষ 67 হাজার 980 টাকা জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে শীর্ষ আদালত ৷

Supreme court
সুপ্রিম কোর্ট (ফাইল ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : December 3, 2025 at 1:32 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নয়াদিল্লি, 3 ডিসেম্বর: তালাক দিলে বিয়েতে দেওয়া কনে পক্ষের যাবতীয় উপহার বা যৌতুক স্ত্রীকে ফেরৎ দিতে হবে ৷ সুপ্রিম কোর্ট মঙ্গলবার এক নির্দেশে জানিয়েছে, একজন তালাকপ্রাপ্ত মুসলিম মহিলা তালাকের অধিকার সুরক্ষা আইন, 1986-এর আওতায় বিয়ের সময় তাঁর বাবার তরফ থেকে স্বামীকে দেওয়া নগদ অর্থ, সোনার অলঙ্কার এবং অন্যান্য জিনিসপত্র ফেরত পাবেন ৷ অর্থাৎ বিচ্ছেদের পর স্বামী সে সব জিনিস ফিরিয়ে দিতে বাধ্য ৷

এক মুসলিম মহিলার দায়ের করা মামলার শুনানিতে শীর্ষ আদালত তাঁর প্রাক্তন স্বামীকে ওই মহিলার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে 17 লক্ষ 67 হাজার 980 টাকা জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে ৷ যা মূলত স্বামীর কাছে থাকে যৌতুকের 30 ভরি সোনার গয়না এবং অন্যান্য উপহার যার মধ্যে একটি ফ্রিজ, টিভি, স্ট্যাবিলাইজার, শোকেস, বক্স খাট এবং ডাইনিংয়ের আসবাবপত্রের মতো গৃহস্থালীর জিনিসপত্রের মোট অঙ্ক । সুপ্রিম কোর্ট এও নির্দেশ দিয়েছে, ছয় সপ্তাহের মধ্যে এই টাকা স্ত্রী'র অ্যাকাউন্টে পাঠাতে হবে ৷ সঙ্গে কোর্টে একটি হলফনামাও জমা দিতে হবে। বেঞ্চ স্পষ্ট জানিয়েছে, যদি সময় মতো টাকা দেওয়া না-হয়, তবে স্বামীকে বার্ষিক 9 শতাংশ হারে সুদও দিতে হবে।

এর আগে সংশ্লিষ্ট মামলায় কলকাতা হাইকোর্টের 2022 সালের রায় বাতিল করে বিচারপতি সঞ্জয় করোল এবং বিচারপতি এন কোটিশ্বর সিংয়ের ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছে, 1986 সালের আইনের পরিধি এবং মূল উদ্দেশ্যই হল বিবাহবিচ্ছেদের পরে একজন মুসলিম মহিলার মর্যাদা এবং আর্থিক সুরক্ষা নিশ্চিত করা ৷ যা সংবিধানের 21 অনুচ্ছেদের অধীনে একজন মহিলার অধিকারের সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ। মঙ্গলবার শীর্ষ আদালত রায় দিয়ে বলেছে, “এই আইনের গঠনে সমতা, মর্যাদা এবং মহিলাদের স্বায়ত্তশাসনকে অগ্রাধিকার দিতে হবে ৷ মহিলাদের অভিজ্ঞতার আলোকেই তা করা উচিত ৷ যেখানে বিশেষত ছোট শহর এবং গ্রামীণ এলাকায় সহজাত একটা পিতৃতান্ত্রিক বৈষম্য এখনও চলে আসছে ৷”

সুপ্রিম কোর্টের এদিনের রায় স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, একজন তালাকপ্রাপ্ত মুসলিম মহিলা বিয়ের সময় তাঁর বাবা-মা বা পরিবারের তরফে তাঁর স্বামীকে দেওয়া যাবতীয় জিনিসপত্র ফের নিজের কাছে ফিরিয়ে নেওয়ার অধিকারী। বেঞ্চ এও বলেছে, 1986 সালের আইনের 3(1) ধারায় একজন মহিলাকে তাঁর বিয়ের সময় প্রদত্ত যৌতুক অথবা অন্যান্য সম্পত্তির সঙ্গে সম্পর্কিত তালাকের পর স্বামীর কাছে ফেরৎ চাওয়ার দাবি করতে পারে ৷

বেঞ্চ বলেছে, “ভারতের সংবিধান সকলের জন্যই সমতা নির্ধারণ করে ৷ যা স্পষ্টতই এখনও অর্জিত হয়নি। এই লক্ষ্যে তাদের ভূমিকা পালন করার জন্য আদালতকে সামাজিক ন্যায়বিচারের বিচারের উপর তাদের যুক্তি দিতে হবে ৷” বেঞ্চ ড্যানিয়েল লতিফি বনাম ভারত সরকার (2001) মামলার রেফারেন্সও এক্ষেত্রে দিয়েছে ৷ যেখানে বলা হয়েছে, “যুক্তিসঙ্গত, ন্যায্য বিধান এবং ভরণপোষণের পরিমাণ যেখানে বেঁধে দেওয়া হয়নি অথবা উপ-ধারা (1)-এর ধারা (ঘ)-এ উল্লিখিত সম্পত্তি তালাকের সময় একজন তালাকপ্রাপ্ত মহিলার কাছে হস্তান্তর করা হয়নি, সেখানে তিনি বা তার দ্বারা যথাযথভাবে অনুমোদিত যে কেউ তার পক্ষে দাঁড়িয়ে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে ভরণপোষণ বা সম্পত্তি হস্তান্তরের নির্দেশের জন্য আবেদন করতে পারেন। তবে আইনের ধারা 3-এর বাকি বিধানগুলি এক্ষেত্রে খুব বেশি প্রাসঙ্গিক নাও হতে পারে।”

TAGGED:

MUSLIM WOMEN PROTECTION OF RIGHTS
DIVORCED MUSLIM WOMAN
সুপ্রিম কোর্ট তালাক মামলা
WOMAN CAN RECOVER GIFT
SUPREME COURT

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.