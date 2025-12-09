ETV Bharat / bharat

'বন্দে মাতরম' বিভাজনই ভারত ভাগের ইন্ধন জুগিয়েছিল, কংগ্রেসকে 'শাহি' তোপ

শাহের মতে, 'বন্দে মাতরম' স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় থেকে আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক ৷ দেশকে বিকশিত ভারতের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য আগামী দিনেও গানটি প্রাসঙ্গিক থাকবে।

Home Minister Amit Shah
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ (ছবি-পিটিআই)
নয়াদিল্লি, 9 ডিসেম্বর: নরেন্দ্র মোদির সুরেই 'বন্দে মাতরম' ইস্যুতে কংগ্রেসকে নিশানা করলেন অমিত শাহ ৷ জওহরলাল নেহেরুর 'বন্দে মাতরম' স্তবক ভাগের কারণেই দেশ ভাগ হয়েছিল ৷ মঙ্গলবার রাজ্যসভায় এমনই মন্তব্য করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ৷

শাহের মতে, তোষণের রাজনীতির কারণে 'বন্দে মাতরম' গানটি বিভক্ত করা হয়েছিল ৷ এমনটা না-হলে হয়তো দেশ ভাগ রোখা সম্ভব হত ৷ পাশাপাশি জাতীয় গানের 150 বছর পূর্তির বিতর্ককে আসন্ন পশ্চিমবঙ্গ নির্বাচনের সঙ্গে মেলানোয় বিরোধীদের তীব্র সমালোচনাও করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। শাহ বলেন, "বন্দে মাতরম ছিল এক 'মন্ত্র' ৷ যা ভারতের সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদকে জাগরিত করেছিল ৷ স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় থেকে যা আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক ৷"

'বন্দে মাতরম' বিতর্কের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে প্রশ্ন তোলায় কংগ্রেসকে আক্রমণ করেন শাহ ৷ সেই সঙ্গে গানটি 'বিভক্ত' করে দু'টি স্তবকে ভাগ করার জন্য দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুকে দায়ী করেন।

তবে শাহের এই অভিযোগ উড়িয়ে দেন কংগ্রেস সভাপতি তথা রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা মল্লিকার্জুন খাড়গে ৷ তিনি জানান, বিজেপি ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এ ব্যাপারে জওহরলাল নেহেরুকে দায়ী করেছেন ৷ কিন্তু বন্দে মাতরমের প্রথম দু'টি স্তবককে জাতীয় গান হিসেবে বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে সহমত হয়েছিলেন মহাত্মা গান্ধি এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও ৷ এই সিদ্ধান্ত পাশ হয়েছিল কংগ্রেসের কার্যকরী কমিটিতে ৷ মহাত্মা গান্ধি ছাড়াও এই কমিটির সদস্য ছিলেন সুভাষ চন্দ্র বসু, মদন মোহন মালব্য এবং আর্চার্য জেবি কৃপালানি ৷

শাহ বলেন, "সোমবার লোকসভায় কয়েকজন সাংসদ প্রশ্ন তুলেছিলেন,'বন্দে মাতরম' নিয়ে আলোচনার প্রয়োজন কী ? আমি বলছি আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে ৷ গানটি স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় লেখা হয়েছিল ৷ তখনও যেমন প্রাসঙ্গিক ছিল এখনও তেমনই প্রাসঙ্গিক ৷ শুধু তাই নয়, 2047 সালে বিকশিত ভারত নির্মাণের সময়ও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক থাকবে ৷"

এ প্রসঙ্গে খাড়গে বলেন, "আমরা সব সময় বন্দে মাতরম গাই ৷ কিন্তু যাঁরা কখনও গাইনি, তাঁরাও আজ গাইতে শুরু করেছেন ৷ এটাই বন্দে মাতরমের শক্তি ৷ এটা আমাদের জাতীয় উৎসব, কোনও বিতর্ক নয় ৷" শুধু তাই নয়, খাড়গে আরও বলেন, "1921 সালে অসহযোগ আন্দোলনের সময় কংগ্রেস কর্মীরা বন্দে মাতরম গাইতে গাইতে জেলে গিয়েছিলন ৷ তখন তোমরা (গেরুয়া শিবির) কী করছিলে ? তোমরাই ব্রিটিশদের হয়ে কাজ করছিল ৷"

দেশের তরুণদের মধ্যে বন্দে মাতরমের বার্তা পৌঁছে দেওয়ার জন্য এদিন সাংসদদের আহ্বান জানান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ৷ তিনি জানান, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাংলায় গানটি লিখলেও, তা সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে ৷ কারণ এটি ছিল স্বাধীনতা আন্দোলনের 'মন্ত্র' ৷ শাহ আরও জানান, ব্রিটিশরা যখন দেশে এক নতুন সংস্কৃতি প্রবেশ করানোর চেষ্টা করেছিল, তখনই এই গান রচিত হয়েছিল ৷

তিনি বলেন, "অনেকেই বলেছেন পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনের আগে বন্দে মাতারম নিয়ে আলোচনা হচ্ছে ৷ আসলে তাঁরা বন্দে মাতরমের সঙ্গে বাংলার নির্বাচনকে জুড়ে দিয়ে জাতীয় গানের গুরুত্ব হ্রাস করতে চাইছেন ৷" তিনি আরও বলেন, "এই গান সমগ্র জাতিকে 'মা' হিসেবে দেখার সংস্কৃতি পুনরুজ্জীবিত করেছে । যদিও ব্রিটিশ সরকার এটি নিষিদ্ধ করার চেষ্টা করেছিল ৷ শুধু তাই নয়, বন্দে মাতরম উচ্চারণের জন্য মানুষকে মারধর করা হয়েছিল, জেলে পাঠানো হয়েছিল ৷ তবুও এই গান মানুষের হৃদয় স্পর্শ করে কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল ৷" এই কারণেই ঋষি অরবিন্দ ঘোষ বলেছিলেন, "বন্দে মাতরম ভারতের জাগরণের মন্ত্র।"

শাহ আরও বলেন, "ভারত একমাত্র জাতি, যার সীমানা কোনও আইন দ্বারা নির্ধারিত হয়নি ৷ সীমানা নির্ধারিত হয়েছে আমাদের সংস্কৃতি দ্বারা ৷ সংস্কৃতি আমাদের একত্রিত করেছে ৷ এই কারণেই সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের ধারণা ও জাতীয়তাবাদকে জাগ্রত করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৷" কিন্ত বন্দে মাতরমের শতবর্ষের সময় দেশে জরুরি অবস্থা জারি ছিল বলে আক্ষেপ করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ৷

