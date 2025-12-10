রান্নাঘরে পেঁয়াজ-রসুন, 22 বছরের দাম্পত্য থামল বিবাহবিচ্ছেদে

রান্নাঘরে পেঁয়াজ-রসুন, 22 বছরের দাম্পত্য থামল বিবাহবিচ্ছেদে
পেঁয়াজ-রসুনের ঝামেলায় দুই দশকের দাম্পত্যে বিচ্ছেদ ৷ খোরপোশ নিয়ে মামলা গড়াল হাইকোর্টে ৷
Published : December 10, 2025 at 2:29 PM IST
আমেদাবাদ, 10 ডিসেম্বর: পেঁয়াজ-রসুন খাওয়া নিয়ে স্বামী-স্ত্রী'র ঝগড়া ৷ যা থেকে বিচ্ছেদ ৷ শুনতে অবিশ্বাস্য হলেও বিবাহবিচ্ছেদের কারণ হিসেবে এমনই অদ্ভূত যুক্তি দিয়ে আদালতে দায়ের মামলা ৷ পারিবারিক আদালতের নির্দেশে বিচ্ছেদ হয় 22 বছরের দাম্পত্য জীবনের ৷ গুজরাত হাইকোর্টও নিম্ন আদালতের রায় বহাল রাখে ৷
2013 সালে স্ত্রী'র বিরুদ্ধে পারিবারিক আদালতে বিবাহবিচ্ছেদের আবেদন করেছিলেন স্বামী ৷ তিনি দাবি করেন, স্ত্রী খাদ্যাভাসের সঙ্গে আপোস করতে নারাজ ৷ বিষয়টিকে নিষ্ঠুরতা বলে দাবি করেন স্বামী ৷ 2024 সালে তাঁদের বিবাহবিচ্ছেদে সম্মতি দেয় পারিবারিক আদালত ৷ 2002 সালে বিয়ে হয়েছিল এই দম্পতির । তবে, শ্বশুরবাড়ির লোকজনের রসুন ও পেঁয়াজ খাওয়ার ব্যাপারে ঘোর আপত্তি ছিল স্ত্রী'র । যেহেতু তিনি নিজেও ভিন্ন সম্প্রদায়ের, তাই তিনি জোর দিয়ে বলতেন যে বাড়ির সদস্যরাও রসুন ও পেঁয়াজ খাওয়া বন্ধ করুন ।
কিন্তু যখন দেখলেন সেই কথা কেউ মানছে না, তখন 2013 সালে একদিন ওই মহিলা, স্বামী ও ছেলের কথা না-ভেবে একা ঘর থেকে বেরিয়ে যান ৷ এরপর স্বামী আদালতে বিবাহবিচ্ছেদের আবেদন করেন ৷ যা পারিবারিক আদালত গ্রহণ করে এবং বিবাহবিচ্ছেদ মঞ্জুর করে ।
পুরো মামলা সম্পর্কে আইনজীবী ভুনেশ রূপেরা বলেন, "2002 সালে বিয়ের পর থেকে স্বামী-স্ত্রী 2013 সাল পর্যন্ত একসঙ্গে বসবাস করতেন ৷ সেই সময়ে তাঁদের একটি ছেলে হয় । কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ছোট-বড় কিছু নিয়ে ঝগড়া লেগেই থাকত ৷ স্ত্রী ভিন্ন ধর্ম ও সম্প্রদায়ের ছিলেন বলে তিনি নিজে পেঁয়াজ-রসুন খেতেন না ৷ তিনি বাড়িতে জোর করতেন যে পরিবারের সদস্যরাও যেন এগুলো না-খায় । এ নিয়ে প্রায় ঝগড়া লেগে থাকত ।"
কিন্তু খোরপোশের পরিমাণ নিয়ে পারিবারিক আদালতের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে গুজরাত হাইকোর্টে যান ওই মহিলা ৷ তাঁদের পারিবারিক অশান্তির একমাত্র কারণ পেঁয়াজ-রসুন নয় বলে দাবি করেন তিনি ৷ যদিও স্বামীর দাবি ছিল, তাঁদের অশান্তির মূল কারণ ছিল পেঁয়াজ-রসুন ৷ তবে স্ত্রী আদালতে জানান, বিবাহবিচ্ছেদে তাঁর আপত্তি নেই ৷ দুই পক্ষের বক্তব্য শোনার পর গুজরাত হাইকোর্ট নিম্ন আদালতের নির্দেশ বহাল রাখে ৷
পারিবারিক আদালত বিবাহবিচ্ছেদের পাশাপাশি খোরপোশের নির্দেশ দেয় ৷ 2023 জুলাই থেকে 2020 সালের জুন পর্যন্ত ওই স্বামীকে প্রতি মাসে 8 হাজার টাকা করে খোরপোশ দেওয়ার নির্দেশ দেয় আদালত ৷ তবে 2020 সালের জুলাই থেকে এই খোরপোশের ধার্য হয় প্রতি মাসে 10 হাজার টাকা ৷ কিন্তু, আদালতে স্ত্রী দাবি করেন গত 18 মাস তাঁকে খোরপোশের টাকা দেওয়া হয়নি ৷ হাইকোর্টে খোরপোশের বকেয়া টাকা মিটিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন ৷ কিন্তু, স্ত্রীর খোরপোশের বর্ধিত পরিমাণের দাবি খারিজ করে আদালত ৷