গোবর নিয়ে গোলমাল তুঙ্গে, হাতাহাতিতে মৃত প্রবীণ; আহত 7

গোবর নিয়ে গোলমাল তুঙ্গে, হাতাহাতিতে মৃত প্রবীণ; আহত 7
গোবর নিয়ে দুই প্রতিবেশীর মধ্যে তর্কাতর্কি বাধে ৷ শেষ পর্যন্ত তা মারধরের পর্যায়ে পৌঁছয় ৷ মৃত্যু হয় এক প্রবীণের ৷ রিপোর্ট দেবরাজের ৷
Published : August 1, 2026 at 2:39 PM IST
পটনা, 1 অগস্ট: গোবর নিয়ে ঝগড়ার কারণে পিটিয়ে হত্যা করা হল এক প্রবীণকে ! তিনি ছাড়া আরও সাতজন গুরুতর জখম হয়েছেন ৷ তাঁদের অবস্থা আশঙ্কাজনক ৷ শুক্রবার সন্ধ্যায় ঘটনাটি ঘটেছে বিহারের ধানারুয়ায় ৷ পটনা থেকে এই জায়গাটি 35 কিমি দক্ষিণে অবস্থিত ৷
পুলিশ সূত্রে খবর, গোবর কোথায় ফেলা হবে ? এই নিয়ে বচসা বাধে দুই প্রতিবেশীর মধ্যে ৷ তা হাতাহাতিতে গড়ায় ৷ লাঠি, রড এবং ইট নিয়ে একপক্ষ আরেক পক্ষকে আক্রমণ করতে থাকে ৷ এই হামলা পাল্টা হামলাতেই মৃত্যু হয়েছে লালকেশ্বর যাদব (65) নামে এক প্রবীণের ৷ টুনটুন যাদব নামে এক ব্যক্তির অবস্থা আশঙ্কাজনক ৷ তিনি আইসিইউতে চিকিৎসাধীন ৷
লালকেশ্বর যাদব ও টুনটুন যাদবের বাড়ি পাশাপাশি অর্থাৎ তাঁরা প্রতিবেশী ৷ টুনটুনের কয়েকটি গবাদি পশু আছে ৷ এবার তিনি গরুর গোবর প্রতিবেশী লালকেশ্বরের বাড়ির কাছে ফেলে রেখে চলে যান ৷ প্রায় রোজই এই ঘটনা ঘটে ৷ লালকেশ্বর প্রতিদিন এর প্রতিবাদ করেন ৷ তাঁর বক্তব্য, এভাবে গোবর ফেলার ফলে নালাগুলি বুজে যায় ৷ বর্জ্য জমে উপচে পড়ে এবং দুর্গন্ধ বেরতে থাকে ৷
এছাড়া টুনটুন গোবর দিয়ে তৈরি ঘুঁটে লালকেশ্বরের বাড়ির দেওয়ালে শুকোতে দেয় ৷ গ্রামাঞ্চলে ঘুঁটে জ্বালানি হিসাবে ব্যবহৃত হয় ৷ ধানারুয়ার পুলিশ আধিকারিক এই ঘটনা প্রসঙ্গে বলেন, "শুক্রবার এই গোবর আর ঘুঁটে নিয়ে ঝামেলা বাধে এবং তা বড়সড় আকার নেয় ৷ দু'তরফই একে অপরের দিকে ইটের টুকরো, পাথর এসব ছুড়তে থাকে ৷ একজন লালকেশ্বরের মাথায় লোহার রড দিয়ে মারে ৷ সঙ্গে সঙ্গে প্রবীণ লালকেশ্বরকে কাছাকাছি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ সেখানে তাঁর মৃত্যু হয়েছে ৷"
এই ঘটনায় পাঁচজন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের হয়েছে ৷ অভিযুক্তদের মধ্যে অর্জুন যাদবকে কাঁটাহিচক গ্রাম এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ তাঁকে জেরা করা হচ্ছে ৷ বাকিদের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না ৷ পুলিশ তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছে ৷
সারা ভারতে গোবর ও ঘুঁটে জ্বালানি হিসাবে ব্যাপক প্রচলিত ৷ গোবর থেকে জৈব গ্যাসও উৎপন্ন হয়, যা বায়োগ্যাস নামে পরিচিত ৷ এই বায়োগ্যাস বা বায়োমিথেন থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন হয় আবার রান্নায় জ্বালানি হিসাবেও ব্য়বহার করা যায় ৷ এদিকে ঘুঁটে শুকিয়ে রান্নার জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করা হয় ৷ গোবরে নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাশিয়াম এবং উপকারী মাইক্রোব থাকে, যা মাটিকে উর্বর করতে সাহায্য় করে ৷ চারাগাছ বা গাছের পুষ্টি জোগায় ৷