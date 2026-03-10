ETV Bharat / bharat

স্পিকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা-প্রস্তাবের আলোচনায় অধ্যক্ষের চেয়ারে কে ? নয়া বিতর্কে উত্তপ্ত লোকসভা

বিরোধী সাংসদরা লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লাকে অপসারণের প্রস্তাব পেশ করেছেন ৷ এই প্রস্তাব নিয়ে বিতর্ক শুরু নিম্নকক্ষে ৷

By PTI

Published : March 10, 2026 at 2:11 PM IST

নয়াদিল্লি, 10 মার্চ: পক্ষপাতের অভিযোগে লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লাকে অপসারণ নিয়ে আলোচনায় নয়া বিতর্কের সূত্রপাত ৷ মঙ্গলবার সকালে অধ্যক্ষের চেয়ারে আসীন বিজেপি সাংসদ জগদম্বিকা পাল এই বিতর্কের জন্য 10 ঘণ্টা সময় বরাদ্দ করেন ৷ অধ্যক্ষকে অপসারণের বিতর্কের সময় তিনি চেয়ারে বসতে পারেন না ৷ সংবিধানের নিয়ম উল্লেখ করে জানালেন কংগ্রেসের উপ-নেতা গৌরব গগৈ ৷

তিনি উল্লেখ করেন, অধ্যক্ষ প্য়ানেলে চেয়ারপার্সনদের নিযুক্ত করেন ৷ এই প্যানেলের সদস্য জগদম্বিকা পাল ৷ তাহলে তিনি কীভাবে অধ্যক্ষের চেয়ারে বসে এই বিতর্ক পরিচালনা করবেন ? তিনি জানান, অতীতে এই ধরনের কোনও রেকর্ড হাউজে নেই ৷ হাউজ পরিষ্কার করে জানাক, কীভাবে বিজেপি সাংসদ জগদম্বিকা পাল চেয়ারে বসে বিতর্ক পরিচালনা করতে পারেন ৷

লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লার বিরুদ্ধে আনা অনাস্থা প্রস্তাবে বিরোধী সাংসদদের অভিযোগ, তিনি লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি এবং অন্য বিরোধী নেতাদের অধিবেশনে তাঁদের বক্তব্য পেশ করতে দেননি ৷ পাশাপাশি পুরো অধিবেশনজুড়ে তিনি বিরোধী মহিলা সাংসদদের বিরুদ্ধে অপ্রাসঙ্গিক মন্তব্য করেছেন ৷ কয়েকজন সাংসদকে সাসপেন্ড করেছেন ৷ শাসকদলের সাংসদরা আপত্তিকর মন্তব্য় করলে তাঁদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেননি ৷ অতএব, অধ্যক্ষের চেয়ারের হাউজের সবার প্রতি নিরপেক্ষতা বজায় রেখে চলা উচিত, এক্ষেত্রে ওম বিড়লা তা খাটো করেছেন ৷

বাজেট অধিবেশনের প্রথম দফায় বিরোধীরা লোকসভার অধ্যক্ষকে অপসারণের দাবি নিয়ে প্রস্তাব পেশ করে ৷ দ্বিতীয় পর্বের অধিবেশন শুরু হয়েছে গতকাল ৷ এরপর এদিন কংগ্রেসের উপনেতা গৌরব গগৈ প্রশ্ন করেন, এই বিতর্কের সময় অধ্যক্ষের চেয়ার কে বসবেন, তা সংবিধান অনুযায়ী ঠিক করা হোক ৷" তখন সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেণ রিজিজু বলেন, "লোকসভা যখন এই প্রস্তাব গৃহীত হয়, তখন চেয়ারপার্সনদের নিয়ে গঠিত প্যানেলের সদস্য ছিলেন জগদম্বিকা পাল ৷ তিনি এই বিতর্কের নেতৃত্ব দিতে পারেন ৷"

লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লাকে অপসারণের প্রস্তাবটি পেশ করেছেন সাংসদ ড. মহম্মদ জাভেদ, কোডিকুন্নিল সুরেশ এবং মাল্লু রবি ৷ সূত্রের খবর, 118 জন সাংসদ এই প্রস্তাবকে সমর্থন করেছেন ৷ সংসদের দুই কক্ষে হইচইয়ের ফলে বেলা দুটো পর্যন্ত মুলতুবি হয়ে গিয়েছে ৷

