জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের সুড়ঙ্গে ফাটলে বিপর্যয়, আবর্জনার বন্যায় ভাসল কুলুর গ্রাম

জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের সুড়ঙ্গে ফাটলে বিপর্যয়, আবর্জনার বন্যায় ভাসল কুলুর গ্রাম
Leakage In Hydroelectric Project : 'অ্যাডিট-5' (Adit-5)-এর প্রেশার ওয়ালে ছিদ্র হওয়ার পর হঠাৎ প্রচুর পরিমাণে জল বেরিয়ে আসতে শুরু করায় পাহাড়ের নীচে বন্যা পরিস্থিতি।
Published : September 21, 2026 at 7:38 AM IST
কুলু, 21 সেপ্টেম্বর: কুলু জেলার সাইঞ্জ উপত্যকায় পার্বতী জলবিদ্যুৎ প্রকল্প (দ্বিতীয় পর্যায়)-এর সুড়ঙ্গে ছিদ্র বা লিকেজের কারণে পার্শ্ববর্তী এলাকায় বন্যা পরিস্থিতি। শনিবার গভীর রাতে জলের তীব্র স্রোত এনএইচপিসি (NHPC)-র ডাম্পিং সাইটে জমে থাকা আবর্জনা ও ধ্বংসাবশেষ রাইলা পঞ্চায়েতের পালচারা গ্রামে বয়ে নিয়ে আসে। মাঝরাতে বাড়িঘর ও আশপাশের এলাকায় হঠাৎ জল ও আবর্জনা ঢুকে পড়ায় বাসিন্দাদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। অনেক পরিবার বাড়িঘর ছেড়ে নিরাপদ স্থান বা আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে চলে যান। তাঁদের মনে ভেসে ওঠে নেপালের হড়পা বানের স্মৃতি ।
প্রশাসনের তথ্য অনুযায়ী, পার্বতী জলবিদ্যুৎ প্রকল্প (দ্বিতীয় পর্যায়)-এর 'অ্যাডিট-5' (Adit-5)-এর প্রেশার ওয়ালে ছিদ্র দেখা দেওয়ায় হঠাৎ প্রচুর পরিমাণে জল বেরিয়ে আসতে শুরু করে পাহাড়ের নীচের দিকে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি করে। এনএইচপিসি-র ডাম্পিং সাইটে জমে থাকা বিপুল পরিমাণ আবর্জনা ও ধ্বংসাবশেষ ভেসে পালচারা গ্রামে পৌঁছয়, যার ফলে বেশ কয়েকটি বাড়ি, দোকান ও হোমস্টে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
স্থানীয়দের মতে, বাড়িঘরে জল ও আবর্জনা ঢুকে পড়ায় প্রায় 15টি পরিবার মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দা বুদ্ধি সিং বলেন, "প্রকল্প এলাকা থেকে জল ও আবর্জনা লোকালয়ে চলে আসা উদ্বেগের বিষয়। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির ক্ষয়ক্ষতির দ্রুত মূল্যায়ন করতে হবে ।"
ডাম্পিং সাইট থেকে আবর্জনা যাতে নীচে বা লোকালয়ে না আসতে পারে, সেজন্য যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানান বুদ্ধি। আরেক স্থানীয় বাসিন্দা রমেশ চাঁদ জানান, পাওয়ার হাউসের পিছনের পাহাড় থেকে জল চুঁইয়ে পড়ছিল। তিনি বলেন, "গ্রামবাসীরা তাঁদের উদ্বেগের কথা জানাতে এডিএম (ADM) এবং এনএইচপিসি কর্মকর্তাদের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। কারিগরি তদন্তের সময় লিকেজের মূল উৎস শনাক্ত করা হলেও মেরামতের কাজ শুরু করা হয়নি।"
কর্মকর্তারা জানান, পার্বতী জলবিদ্যুৎ প্রকল্প (দ্বিতীয় পর্যায়)-এর সিউন্ড (Siund) এলাকায় পাওয়ার হাউসের পিছনের পাহাড় থেকে জল চুঁইয়ে পড়ার ঘটনায় কারিগরি তদন্তের সময় লিকেজের মূল উৎস শনাক্ত করা হয়। তদন্তের স্বার্থে 2 নম্বর প্রেশার শ্যাফট থেকে জল সরবরাহ বন্ধ করে এলাকা খালি করা হয়। এই সময়ে 3 ও 4 নম্বর টারবাইন থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনও সাময়িকভাবে স্থগিত রাখা হয়েছিল।
কারিগরি তদন্তে দেখা গিয়েছে, পাওয়ার হাউসের নীচের অংশের কিছু জায়গায় ওয়েল্ডিং খুলে গিয়েছিল এবং গ্রাউটিং ছিদ্র দিয়ে জল চুঁইয়ে পড়ছিল। পাওয়ার হাউসের নীচের অংশে প্রায় 600টি গ্রাউটিং হোল (ছিদ্র) রয়েছে। বেশ কয়েকটি জায়গা দিয়ে জল চুঁইয়ে পড়ার ফলে অভ্যন্তরীণ চাপ বেড়ে যায় এবং পাহাড়ের গা বেয়ে জল বেরিয়ে আসতে শুরু করে । এই জল নীচের দিকের প্রায় 25 মিটার উচ্চতায় থাকা 'উইপ হোল' বা জল নিষ্কাশনের ছিদ্রগুলি পর্যন্ত পৌঁছে যায়।
জল চুঁইয়ে পড়ার সমস্যাটি সামনে আসার পর রাইলা, রুমরা, জিভা, শুলগা, ভাগিধর ও খারোয়ার মতো পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলির মানুষের মধ্যে উদ্বেগ দেখা দেয়। স্থানীয় বাসিন্দা ও পঞ্চায়েত প্রতিনিধিরা ওই এলাকায় ভূতাত্ত্বিক ও ভূ-প্রযুক্তিগত সমীক্ষা এবং সংবেদনশীল এলাকাগুলির উপর সর্বক্ষণ নজরদারির দাবি জানিয়েছিলেন। গভীর রাতে এই ঘটনার পর গ্রামবাসীরা ঘটনাস্থলটি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরিদর্শন এবং ক্ষয়ক্ষতির মূল্যায়নের দাবি জানানা। তাঁদের বক্তব্য, আগে চিহ্নিত হওয়া জল চুঁইয়ে পড়ার সমস্যাটি অবিলম্বে মেরামত করতে হবে । এছাড়া, ডাম্পিং সাইট থেকে আসা আবর্জনা বা ধ্বংসাবশেষ যাতে লোকালয়ে না পৌঁছয়, তার জন্য একটি স্থায়ী রিটেইনিং ওয়াল (প্রতিরক্ষামূলক দেওয়াল) বা কংক্রিটের কাঠামো তৈরি করতে হবে।
বানজারের এসডিএম পঙ্কজ শর্মা বলেছেন, "প্রশাসনের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে এবং ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ খতিয়ে দেখছে। এছাড়া, ঘটনার কারণ এবং কীভাবে প্রকল্প এলাকা থেকে জল ও আবর্জনা লোকালয়ে পৌঁছল, সে বিষয়ে তথ্য সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের কাছ থেকেও চাওয়া হচ্ছে।"