ETV Bharat / bharat

ইরান-ইজরায়েল-আমেরিকার সংঘাতে উত্তপ্ত মধ্যপ্রাচ্য, উড়ানে 'ঝুঁকি এড়িয়ে চলুন'; বিবৃতি মোদি সরকারের

ইরানের উপর ইজরায়েল-মার্কিন যৌথ হামলার ফলে অশান্ত মধ্যপ্রাচ্য ৷ বন্ধ বহু দেশের আকাশপথ ৷ ইরান পাল্টা ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে ৷

Risk to Civil Aviation in Middle East and Persian Gulf Airspace
মধ্যপ্রাচ্যে অশান্তিতে ব্যাহত বিমান পরিষেবা (ফাইল ছবি (আইএএনএস))
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 28, 2026 at 9:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নয়াদিল্লি, 28 ফেব্রুয়ারি: বছর খানেকের ব্যবধানে আরও একবার ইরান বনাম ইজরায়েল ও আমেরিকার সংঘাতে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে মধ্যপ্রাচ্য ৷ এই সংঘাতের ফলে একাধিক দেশ তাদের আকাশপথ বন্ধ করে দেওয়ায় বিশ্বজুড়ে বিমান পরিষেবা বিঘ্নিত হয়েছে ৷ পাশাপাশি আকাশপথের নিরাপত্তার ঝুঁকির মুখে পড়েছে ৷

এই আবহে দেশের সব বিমান পরিচালন সংস্থা, বিমান পরিষেবা দফতর এবং উড়ানের সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন সংস্থাগুলির জন্য বিশেষ সতর্কতামূলক নির্দেশিকা জারি করল অসামরিক বিমান নিয়ন্ত্রক সংস্থা ডিজিসিএ ৷

নির্দেশিকায় মোট পাঁচটি বিষয় তুলে ধরা হয়েছে ৷ এই সমস্ত বিষয়গুলিকে সামনে রেখে মধ্যপ্রাচ্য ও উপসাগরীয় অঞ্চলে উদ্ভুত পরিস্থিতি নিয়ে সংশ্লিষ্ট বিভাগ, দফতর ও সংস্থাগুলিকে সতর্ক করা হয়েছে ৷ ইজরায়েল ও আমেরিকার যৌথ হামলার জবাবে ইরানও পাল্টা আক্রমণ শানাবে বলে হুমকি দিয়েছে ৷ এর ফলে ঝুঁকির মুখে পড়তে পারে বিমান পরিষেবা- এমনই আশঙ্কা প্রকাশ করেছে ডিজিসিএ ৷

আকাশে ঝুঁকি

বর্তমান পরিস্থিতিতে ইরান এবং প্রতিবেশী দেশগুলিতে বিমান পরিষেবা প্রভাবিত হতে পারে বলে মনে করছে ডিজিসিএ ৷ আর তার জেরে ক্রুজ ও ব্যালিস্টিক মিসাইল এবং অন্য বেশ কিছু অত্যাধুনিক সামরিক অস্ত্র নিয়ে একে অপরের বিরুদ্ধে হামলা চালাতে পারে যুযুধান দুই পক্ষ ৷

আকাশপথে প্রভাব
ইরানের রাজধানী তেহরান থেকে ইরাকের রাজধানী বাগদাদ, ইজরায়েলের রাজধানী তেল আভিভ থেকে জর্ডনের আম্মান, লেবাননের বেইরুট থেকে কুয়েত, সৌদি আরবের জেড্ডা থেকে আরব আমির শাহি, বাহারিন থেকে কাতারের দোহা এবং ওমানের ম্যাসকটের উল্লেখ করা হয়েছে ৷

এই অবস্থায় নিরাপত্তাজনিত আন্তর্জাতিক নির্দেশিকা মেনে চলতে হবে ৷ পাশাপাশি ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন অ্যাভিয়েশন সেফটি এজেন্সি (ইএএসএ)-র নির্দেশের দিকেও খেয়াল রাখতে হবে বলে জানিয়েছে ডিজিসিএ ৷ উল্লিখিত আকাশসীমার মধ্যে দিয়ে বিমান পরিষেবা পরিচালনা থেকে বিরত থাকতেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷

এর সঙ্গে অ্যারোনটিক্যাল ইনফরমেশন পাবলিকেশনস এবং নোটামস-এর (NOTAMs) জারি করা প্রভাবিত দেশ ও প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের তালিকা দেখতে হবে ৷ ইতিমধ্যে সিরিয়া ও ইয়েমেনের আকাশপথে যে নির্দেশিকা জারি হয়েছে, তা সম্পূর্ণ কার্যকর করা হয়েছে ৷ আপাতত 2 মার্চ পর্যন্ত এই নির্দেশিকা মেনে চলতে হবে দেশের বিমান পরিচালনের সঙ্গে জড়িত সব বিভাগ, দফতর, বিমান পরিচালন সংস্থা, উড়ান সংস্থাকে ৷ নিরাপত্তাকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছে ডিজিসিএ ৷

TAGGED:

FLIGHT SAFETY ADVISORY
IRAN ISRAEL CONFLICT
MIDDLE EAST CONFLICT
INDIA FLIGHT SUSPENSION
ISRAEL US IRAN CONFLICT

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.