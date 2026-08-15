লালকেল্লার অনুষ্ঠানে অনুপস্থিত রাহুল, বুদ্ধিজীবী নকশাল তির বিজেপির
কেন্দ্রের শাসক দলের নেতারা রাহুলকে আক্রমণ করে বলছেন, অনুষ্ঠানে না যাওয়া তাঁর 'দিমাগি নকশাল' বা বুদ্ধিজীবী নকশাল মানসিকতার প্রতিফলন ।
By PTI
Published : August 15, 2026 at 11:59 AM IST|
Updated : August 15, 2026 at 12:14 PM IST
নয়াদিল্লি, 15 অগস্ট : লালকেল্লায় সরকারি স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে যাননি লোকসভায় বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি ৷ তাই তাঁর তীব্র সমালোচনা করল বিজেপি ৷
কেন্দ্রের শাসক দলের নেতারা রাহুলকে আক্রমণ করে বলছেন, অনুষ্ঠানে না যাওয়া তাঁর 'দিমাগি নকশাল' বা বুদ্ধিজীবী নকশাল মানসিকতার প্রতিফলন । শনিবারের অনুষ্ঠানে অমিত শাহ, রাজনাথ সিং, নির্মলা সীতারামন, এস জয়শঙ্কর সহ সমস্ত শীর্ষ কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা উপস্থিত ছিলেন । এছাড়া ভারতের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, প্রধান নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার, জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল, প্রধানমন্ত্রীর প্রধান সচিব পিকে মিশ্র ও শক্তিকান্ত দাসও উপস্থিত ছিলেন।
सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 15, 2026
आज़ादी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा दिया गया सिर्फ़ एक तोहफ़ा नहीं, बल्कि एक ज़िम्मेदारी भी है।
यह ज़िम्मेदारी है सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलने की, संविधान और तिरंगे के मूल्यों को अपने दिल में रखने की और हर हाल… pic.twitter.com/LXTnFuL3wY
বিরোধী দলনেতাকে নিশানা করে বিজেপি মুখপাত্র প্রদীপ ভান্ডারি এক্স-এ একটি পোস্টে বলেছেন, "রাহুল গান্ধি লালকেল্লায় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন না । কোনও দেশপ্রেমী বিরোধী দলনেতা বা সরকারি পদে থাকা ব্যক্তি কি এমন কাজ করতে পারেন ?" প্রদীপ অভিযোগ করেন, "রাহুলের এই অনুষ্ঠানে অনুপস্থিত থাকার সিদ্ধান্ত 'বন্দে মাতরম'-এর প্রতি তাঁর ঘৃণারই প্রতিফলন। তিনি বিরোধী দলনেতা হওয়ার অযোগ্য। তাঁর মানসিকতা 'দিমাগি নকশাল' ইকো-সিস্টেমের প্রতিফলন !"
এনিয়ে টানা দ্বিতীয় বছর রাহুল এবং কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে সরকারি স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে লালকেল্লায় অনুপস্থিত থাকলেন । এদিন বিজেপির আক্রমণ প্রসঙ্গে এখনও মুখ খোলেননি কংগ্রেসের কোনও নেতা ৷
সংসদ ও বিধানসভায় মহিলাদের জন্য 33 শতাংশ আসন সংরক্ষণ বিল পাশ না হওয়ায় এদিন লালকেল্লা থেকে বিরোধীদের নিশানা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ বিরোধীদের পাশে থাকার আর্জিও জানিয়েছেন তিনি ৷ তবে, অনুষ্ঠানে রাহুলের অনুপস্থিতি নিয়ে ছেড়ে কথা বলছেন না বিজেপি নেতারা ৷