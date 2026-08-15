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লালকেল্লার অনুষ্ঠানে অনুপস্থিত রাহুল, বুদ্ধিজীবী নকশাল তির বিজেপির

কেন্দ্রের শাসক দলের নেতারা রাহুলকে আক্রমণ করে বলছেন, অনুষ্ঠানে না যাওয়া তাঁর 'দিমাগি নকশাল' বা বুদ্ধিজীবী নকশাল মানসিকতার প্রতিফলন ।

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ফের বিরোধীদের আক্রমণের মুখে রাহুল গান্ধি (পিটিআই)
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By PTI

Published : August 15, 2026 at 11:59 AM IST

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Updated : August 15, 2026 at 12:14 PM IST

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নয়াদিল্লি, 15 অগস্ট : লালকেল্লায় সরকারি স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে যাননি লোকসভায় বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি ৷ তাই তাঁর তীব্র সমালোচনা করল বিজেপি ৷

কেন্দ্রের শাসক দলের নেতারা রাহুলকে আক্রমণ করে বলছেন, অনুষ্ঠানে না যাওয়া তাঁর 'দিমাগি নকশাল' বা বুদ্ধিজীবী নকশাল মানসিকতার প্রতিফলন । শনিবারের অনুষ্ঠানে অমিত শাহ, রাজনাথ সিং, নির্মলা সীতারামন, এস জয়শঙ্কর সহ সমস্ত শীর্ষ কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা উপস্থিত ছিলেন । এছাড়া ভারতের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, প্রধান নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার, জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল, প্রধানমন্ত্রীর প্রধান সচিব পিকে মিশ্র ও শক্তিকান্ত দাসও উপস্থিত ছিলেন।

বিরোধী দলনেতাকে নিশানা করে বিজেপি মুখপাত্র প্রদীপ ভান্ডারি এক্স-এ একটি পোস্টে বলেছেন, "রাহুল গান্ধি লালকেল্লায় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন না । কোনও দেশপ্রেমী বিরোধী দলনেতা বা সরকারি পদে থাকা ব্যক্তি কি এমন কাজ করতে পারেন ?" প্রদীপ অভিযোগ করেন, "রাহুলের এই অনুষ্ঠানে অনুপস্থিত থাকার সিদ্ধান্ত 'বন্দে মাতরম'-এর প্রতি তাঁর ঘৃণারই প্রতিফলন। তিনি বিরোধী দলনেতা হওয়ার অযোগ্য। তাঁর মানসিকতা 'দিমাগি নকশাল' ইকো-সিস্টেমের প্রতিফলন !"

এনিয়ে টানা দ্বিতীয় বছর রাহুল এবং কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে সরকারি স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে লালকেল্লায় অনুপস্থিত থাকলেন । এদিন বিজেপির আক্রমণ প্রসঙ্গে এখনও মুখ খোলেননি কংগ্রেসের কোনও নেতা ৷

সংসদ ও বিধানসভায় মহিলাদের জন্য 33 শতাংশ আসন সংরক্ষণ বিল পাশ না হওয়ায় এদিন লালকেল্লা থেকে বিরোধীদের নিশানা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ বিরোধীদের পাশে থাকার আর্জিও জানিয়েছেন তিনি ৷ তবে, অনুষ্ঠানে রাহুলের অনুপস্থিতি নিয়ে ছেড়ে কথা বলছেন না বিজেপি নেতারা ৷

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Last Updated : August 15, 2026 at 12:14 PM IST

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