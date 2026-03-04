ETV Bharat / bharat

ধুলেটি উৎসবে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা, জলে ডুবে মৃত অন্তত 30 জন

ধুলেটি উৎসবে মহিসাগর, সুরত, আমেদাবাদ, আরাবল্লী এবং আমরেলি জেলায় জলে ডুবে 25 জনেরও বেশি মানুষের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে।

Drowning
ধুলেটি উৎসবে জলে ডুবে মৃত অন্তত 30 জন (প্রতীকী ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 4, 2026 at 10:34 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

আমেদাবাদ, 4 মার্চ: ধুলেটি উৎসব শোকে পরিণত হয়েছে। ধুলেটি উৎসব চলাকালীন নদী, খাল এবং হ্রদে ডুবে একাধিক যুবক এবং শিশুর মৃত্যু হয়েছে ৷ মৃতদের মধ্যে সুরত জেলায় 2টি পৃথক ঘটনায় মোট 7 জন, আমেদাবাদ শহর ও জেলায় 2টি পৃথক ঘটনায় মোট 7 জন, মহিসাগর জেলায় 4 জন, নর্মদা জেলায় 3 জন, মেহসানা জেলায় 2টি পৃথক ঘটনায় মোট 3 জন, আরাবল্লী জেলায় 2টি পৃথক ঘটনায় মোট 4 জন, আমরেলি জেলায় 1 জন, দ্বারকা জেলায় 1 জন মারা গিয়েছেন৷ ফলে ধুলেটি উৎসবে গুজরাতে মোট মৃতের সংখ্যা 30 জনে দাঁড়িয়েছে।

সুরত: মঙ্গরোল পানসারায় কিম নদীতে স্নান করতে নেমে 3 যুবকের মৃত্যু

সুরত জেলায় ধুলেটি উৎসব উদযাপনের মাঝেই কিম নদীতে স্নান করতে গিয়ে তিন যুবক ডুবে মারা গিয়েছেন। পানসারা গ্রামের কাছে একটি আবাসিক এলাকায় বসবাসকারী যুবকরা সকাল থেকেই উৎসাহের সঙ্গে ধুলেটি খেলছিলেন। রং নিয়ে খেলার পর, এই যুবকরা স্নান করতে কাছের কিম নদীতে যান। নদীতে স্নান করার সময় হঠাৎ করেই তিন যুবক গভীর জলে ডুবে যান। অনেক চেষ্টার পর স্থানীয় সাঁতারুদের সহায়তায় নদীর গভীর জল থেকে তিন যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। নিহতদের মধ্যে দুইজন অভিবাসী এবং একজন গুজরাতি যুবক রয়েছেন।

সুরত: ইজরোলি গ্রামের মিন্ধোলা নদীতে স্নান করতে গিয়ে 4 যুবকের মৃত্যু

ধুলেটি উৎসব উদযাপনের সময় সুরত জেলার ইজরোলি গ্রামের মিন্ধোলা নদীতে স্নান করতে যাওয়া চার যুবক ডুবে মারা গিয়েছেন। এই ঘটনার পর পুরো এলাকায় তীব্র শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

আমেদাবাদ: নদীতে ডুবে 4 যুবকের মৃত্যু

আমেদাবাদ শহরে ধুলেটি উৎসব উদযাপনের পর কুবেরনগর এলাকার 4 যুবক কোটারপুর নন্দীগ্রামের দিকে নদীতে স্নান করতে যান। এতে 3 যুবক ডুবে ঘটনাস্থলেই মারা যান এবং চিকিৎসাধীন অবস্থায় আর একজন যুবকের মৃত্যু হয়।

ঝোলাসার হ্রদে ডুবে সীতাপুর গ্রামের 3 শিশুর মৃত্যু

আমেদাবাদ জেলার সীতাপুর গ্রামের তিন শিশু ঝোলাসার হ্রদে স্নান করতে গিয়ে ডুবে মারা গিয়েছে। অনেক খোঁজাখুঁজির পর, হ্রদ থেকে তিন শিশুর মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।

মহিসাগর: একই গ্রামের 4 যুবকের মৃত্যু

মহিসাগর জেলায় ধুলেটির উৎসব শোকে পরিণত হয়েছে। কোঠাম্বার কাছে রাঘবনা মুভাদা গ্রামের পুকুরে ধুলেটি খেলতে থাকা চার যুবক জলে ডুবে মারা গিয়েছেন৷

নর্মদা: সিসোদরা ও ওরির মাঝখানে নর্মদা নদীতে ডুবে 3 যুবকের মৃত্যু

নর্মদা জেলার সিসোদরা এবং ওরির মাঝামাঝি নর্মদা নদীতে 3 জনের ডুবে যাওয়ার ঘটনা প্রকাশ্যে এসেছে। এক যুবককে বাঁচাতে গিয়ে আরও দুই যুবকও জলেতে ডুবে যায়, যার ফলে তিনজনেরই মৃত্যু হয়।

মেহসানা: খালে ডুবে দুই যুবকের মৃত্যু

মেহসানা জেলার মতিদাউ এবং কাদিতে খালে স্নান করতে যাওয়া এক কিশোর ও এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। মতিদাউয়ের কাছে সুজলাম সুফলাম খালে ভান্ডুর দুই যুবক ডুবে যায়। মেহসানা দমকল বিভাগ উভয়ের মৃতদেহ উদ্ধার করে সিভিল হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেছে।

মেহসানা: কাদির থোল রোডে ছোট খালে পড়ে এক যুবকের মৃত্যু

কাদি পান্থকে একই রকম ঘটনা ঘটেছে। কাদির থোল রোডে সিন্ধোয়াই মাতাজি মন্দিরের পাশ দিয়ে যাওয়া মূল নর্মদা খালের পাশের খালে ডুবে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। জানা গিয়েছে, ধুলেটি খেলে যুবকটি স্নান করতে খালে পড়ে গিয়েছিল। জলের প্রবাহ এবং গভীরতা সম্পর্কে সচেতন না হওয়ায় হঠাৎ সে জলে পড়ে যায় এবং ডুবে গিয়ে মৃত্যু হয়।

আরাবল্লী: জালামপুরের কাছে মাজুম নদীতে স্নান করার সময় দুই যুবকের মৃত্যু

আরাবল্লীতে ডুবে দুই যুবকের মৃত্যু হয়েছে। ধনসুরা তালুকের দুই যুবক জালামপুরের কাছে মাজুম নদীতে স্নান করতে গিয়েছিল। ধনসুরা তালুকের জালামপুরা এবং বুটালের দুই যুবক এই ঘটনায় মারা গিয়েছেন। মৃতদেহগুলি স্থানীয়রা উদ্ধার করেছেন।

আরাবল্লী: মালপুরে ডুবে দুই নিষ্পাপ শিশুর মৃত্যু

আরাবল্লীর মালপুরের নাওয়ায় জলে ডুবে যাওয়ায় দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। জানা গিয়েছে, এদের একজন পঞ্চম এবং অপরজন ষষ্ঠ শ্রেণির পড়ুয়া৷

দ্বারকা: হ্রদে স্নান করতে গিয়ে ডুবে এক যুবকের মৃত্যু

দ্বারকা জেলার কল্যাণপুরে ধুলেটি উৎসব শোকে পরিণত হয়েছে। ধুলেটি খেলার পর পুকুরে স্নান করতে যাওয়া এক যুবক জলে ডুবে মারা গিয়েছে।

আমরেলি: শেত্রুঞ্জি নদীতে ডুবে এক যুবকের মৃত্যু

আমরেলির খাম্ভালিয়া থেকে বিঠলপুরের কাছে শেত্রুজি নদীতে ডুবে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। ধুলেটি উৎসব উপলক্ষে রং খেলার পর শেত্রুজি নদীতে স্নান করার সময় ওই যুবক ডুবে যায়। মৃত যুবকটি আমরেলির উপকণ্ঠের বাসিন্দা, বয়স 20 বছর।

TAGGED:

OVER 20 PEOPLE DROWNED
DHULETI FESTIVAL
DROWNING
জলে ডুবে মৃত্যু
DHULETI FESTIVAL TRAGEDY

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.