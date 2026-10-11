শর্ত দিয়ে CJP নেতাদের মুক্তি, দীপকে-আশুতোষ-সৌরভকে কী জানানো হল আদালতে ?

শর্ত দিয়ে CJP নেতাদের মুক্তি, দীপকে-আশুতোষ-সৌরভকে কী জানানো হল আদালতে ?
CJP Jantar Mantar Protest: রবিবার সকাল 9টা নাগাদ অভিজিৎ দীপকে, আশুতোষ রাঙ্কা এবং সৌরভ দাসকে দিল্লি ক্যান্টনমেন্ট থানায় এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করানো হয় ৷
By PTI
Published : October 11, 2026 at 10:04 AM IST|
Updated : October 11, 2026 at 10:50 AM IST
নয়াদিল্লি, 11 অক্টোবর: মহালয়ার দিন দিল্লিতে ব্যাপক ধরপাকড় চালায় পুলিশ। শনিবার শতাধিক বিক্ষোভকারী এবং একাধিক বিরোধী দলের নেতাকে আটক করা হয়। পাশাপাশি, দিল্লিতে বিমান অবতরণের পর বিমানের ভিতর থেকেই আটক করা হয় CJP-র প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দিপকে এবং দলের দুই সহ-আহ্বায়ক সৌরভ দাস ও আশুতোষ রাঙ্কাকে। রবিবার সকাল 10টা নাগাদ সিজেপি-র তিন নেতাকে ছেড়ে দেওয়া হয় ৷
রবিবার দিল্লি পুলিশ জানিয়েছে, সিজেপি নেতা দীপকে, আশুতোষ এবং সৌরভকে সতর্কতামূলক গ্রেফতার করা হয় গতকাল ৷ আজ তিন জনকে দিল্লি ক্যান্টনমেন্ট থানায় এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করানো হয়। তার পরেই তাঁদের মুক্তি দেওয়া হয়েছে। তবে নির্দিষ্ট শর্তে ছাড়া পেয়েছেন দীপকে-রা।
সিজেপি-র আইনি বিষয়ে দেখাশোনার দায়িত্বে থাকা প্রধান রত্না সিং আজ সকালে একটি বিবৃতি দেন ৷ তিনি জানান, আজ সকাল 9টা নাগাদ দিল্লি ক্যান্টনমেন্ট থানায় এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করানো হয়েছে তাঁদের ৷ তারপর সিজেপি নেতাদের ছেড়ে দেওয়া হয় ৷ দীপকে, সৌরভ এবং রাঙ্কা এক বছরের জন্য কোথাও শান্তি ভঙ্গ করতে পারবেন না। এই শর্তে তাঁদের মুক্তি দেওয়া হয়েছে।
VIDEO | Delhi: Executive Magistrate's court releases CJP founder Abhijeet Dipke, and party leaders Saurav Das, Ashutosh Ranka. Visuals from Delhi Cantonment Police Station. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) https://t.co/UweLl56dyU— Press Trust of India (@PTI_News) October 11, 2026
সতর্কতামূলক গ্রেফতার থেকে মুক্তি হাওয়ার পর আশুতোষ রাঙ্কা জানিয়েছেন, রবিবার দুপুর 2টোয় তাঁরা সাংবাদিক বৈঠক করবেন। দীপকে-দের মুক্তির পর সিজেপি একটি বিবৃতি দিয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, "আরশোলারা কখনও মরে না। অবশেষে দীপকে, সৌরভ এবং রাঙ্কাকে ছাড়তে বাধ্য হল দিল্লি পুলিশ।"
অন্যদিকে, রবিবার সকালে প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, হরিয়ানার গুরুগ্রাম থেকে আটক করার পর ইউটিউবার ধ্রুব রাঠী গতকাল গভীর রাতে মুক্তি পেয়েছেন। শনিবার গুরুগ্রাম থেকে রাঠিকে তুলে নেওয়া হয়েছিল। দিল্লি পুলিশ সূত্রে খবর, তিনি যন্তর মন্তরে ফের পৌঁছনোর চেষ্টা করলে তাঁর বিরুদ্ধে পুনরায় অ্যাকশন নেওয়া হতে পারে।
দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগ চেয়ে এবং ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) বাতিলের দাবি জানিয়ে শনিবার যন্তর মন্তর অভিযানের ডাক দিয়েছিলেন দীপকে-রা। উল্লেখ্য, গতকাল সিজেপির ডাক দেওয়া আন্দোলনের প্রথম দিনে কার্যত অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে রাজধানী। বিক্ষোভ রুখতে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা বলয় গড়ে তোলা হয় দিল্লিতে।
#WATCH | Delhi: CJP leaders Abhijeet Dipke, Ashutosh Ranka, and Saurav Das at Delhi Cantt Police Station after they were produced before the Executive Magistrate. https://t.co/14nNpXvqvT— ANI (@ANI) October 11, 2026
ফলে বড় জমায়েতের বদলে শহরের নানা প্রান্তে ছোট ছোট দলে প্রতিবাদ শুরু হয়। শনিবার রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব-সহ প্রায় হাজারেরও বেশি বিক্ষোভকারীকে আটক করে পুলিশ। আজ যন্তর মন্তরে দ্বিতীয় দিনের আন্দোলন শুরু আগেই নিরাপত্তায় কড়াকড়ি করেছে দিল্লি পুলিশ-প্রশাসন।