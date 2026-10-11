'সাদা পোশাকের 20 জন আমায় তুলে নিয়ে গেল, এটা অপহরণ ছাড়া আর কী !', তোপ ধ্রুব রাঠির

'সাদা পোশাকের 20 জন আমায় তুলে নিয়ে গেল, এটা অপহরণ ছাড়া আর কী !', তোপ ধ্রুব রাঠির
YouTuber Dhruv Rathee Kidnapped: 10 অক্টোবর দিল্লির যন্তর মন্তরে বিক্ষোভ শুরুর আগে সকালে তাঁর বেডরুমে ঢুকে তাঁকে টেনেহিঁচড়ে তুলে নিয়ে যায় পুলিশ, জানান রাঠি ৷
By PTI
Published : October 11, 2026 at 3:26 PM IST
নয়াদিল্লি, 11 অক্টোবর: তাঁকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে অপহরণ করা হয়েছিল বলে দাবি করলেন ইউটিউবার ধ্রুব রাঠি ৷ 10 অক্টোবর দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে যন্তর মন্তরে বিক্ষোভ কর্মসূচি নিয়েছিল জেনজি ৷ সেই কর্মসূচিতে যাতে তিনি যোগ দিতে না পারেন তার জন্য়ই তাঁকে আটক করা হয়েছিল দাবি ধ্রুবের । সোশাল মিডিয়ার একটি পোস্টে তিনি লেখেন, "আমি কোনও বন্ডে সই করিনি ৷ আমায় ছেড়ে দেওয়ার জন্যে আমি কোনও শর্তে স্বাক্ষর করিনি ৷"
গতকাল যন্তর মন্তরের আন্দোলনের মোকাবিলায় দিল্লির 57টি মেট্রো স্টেশন বন্ধ করে, ইন্টারনেট সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে রাজধানীকে কার্যত দুর্গে পরিণত করেছিল দিল্লি পুলিশ ৷ গতকাল সকালেই ইউটিউবার ধ্রুব রাঠিকে তাঁর গুরুগ্রামের বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যায় পুলিশ ৷ এমনকী দিল্লিতে অবতরণের সঙ্গে সঙ্গে বিমানের ভিতর থেকে সিজেপি প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে ও তাঁর দুই সঙ্গী আশুতোষ রাঙ্কা এবং সৌরভ দাসকেও তুলে অজ্ঞাত একটি জায়গায় আটক করে রাখে দিল্লি পুলিশ ৷
I was not arrested or detained, I was KIDNAPPED. Thank you for your support, here's the full story 👇 https://t.co/gcN8cAUOmY— Dhruv Rathee (@dhruv_rathee) October 11, 2026
এরপর মধ্যরাতে ধ্রুব রাঠিকে ছেড়ে দেয় পুলিশ ৷ রবিবার সকালে সোশাল মিডিয়ায় ভিডিয়ো পোস্ট করে ইউটিউবার লেখেন, "আমায় গ্রেফতার বা আটক করা হয়নি, আমায় অপহরণ করা হয়েছিল ৷" তিনি ভিডিয়ো বার্তায় নিজের পাসপোর্ট হাতে নিয়ে বলেন, "আমার ভারতীয় নাগরিকত্বের পাসপোর্ট, আমি ভারতীয়, ভবিষ্যতেও থাকব ৷ গোদি মিডিয়ার লোকজন ভুল খবর ছড়াচ্ছে যে আমি বিদেশি নাগরিক, তাই আমায় আটক করা হয়েছিল ৷ আমি একজন ভারতীয় নাগরিক, একজন সাধারণ নাগরিকের যতটা অধিকার, আমারও ততটাই অধিকার ৷"
দিল্লি পুলিশকে নিয়ে ধ্রুব বলেন, "10 অক্টোবর, সকাল আনুমানিক 7টা ৷ আমি শুয়ে ছিলাম ৷ আমার মা দরজা খুলেছিলেন ৷ প্রায় 20 জন সাধারণ পোশাকের লোক মা-কে ধাক্কা মেরে বাড়িতে ঢুকে পড়ে ৷ আমার মা ভয়ে চেঁচাচ্ছিলেন ৷ ওই লোকগুলো পুরো বাড়িতে ছড়িয়ে পড়ে এবং সোজা আমার শোওয়ার ঘরে ঢুকে পড়ে ৷ আমার ঘুমের ঘোর তখনও কাটেনি ৷ আমি কিছু করব, তার আগেই এই লোকগুলো আমায় আক্ষরিক অর্থে অপহরণ করে তুলে নিয়ে যায় ৷ আমি অপহরণ শব্দটাই বলব ৷ কারণ আটক তখন বলা যেত যদি আমি কোনও বিক্ষোভের অংশ হতাম ৷ গ্রেফতার হলে উর্দিধারী পুলিশ এসে ধারা দেখিয়ে আমায় থানায় নিয়ে যেত ৷ আমি আনন্দের সঙ্গেই যেতাম ৷ কিন্তু এগুলো কোনওটা হয়নি ৷"
I did not sign any bond I did not sign any undertaking I did not sign any condition for release For all the media houses ^— Dhruv Rathee (@dhruv_rathee) October 11, 2026
তিনি আরও বলেন, "গুন্ডা পাঠিয়ে আমায় অপহরণ করা হয় ৷ আমি তখন ঘুমিয়ে ছিলাম ৷ সেই সময় বাড়িতে আমার মা, বাবা আর আমি- তিনজন ছিলাম ৷ পরে জানতে পারি, সাধারণ পোশাকে 50 জন লোক ছিল ৷ ওদের গুন্ডা বলুন বা কোনও এজেন্সির লোকই বলুন ৷ আমায় একজন অপরাধীর মতো টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ আমার সারা শরীরে চোট লেগেছে ৷"
তাঁর অবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে রাঠি বলেন, "আমায় চপ্পলটাও পরতে দেয়নি ৷ যেমন ছিলাম, তেমনই উঠিয়ে তাদের জিপে তুলে একটা থানা থেকে আরেকটা থানায় নিয়ে যায় ৷ এর কোনও ভিডিয়ো নেই ৷ কারণ, আমার ফোন, আমার বাবা-মায়ের ফোন ছিনিয় নেওয়া হয় ৷ থানায় গিয়ে আমি বলি আমার আইনজীবীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে দিন ৷ কিন্তু ওরা আমায় ফোন ব্যবহার করতে দেয়নি ৷ আইনজীবীর সঙ্গে যোগাযোগও করতে দেয়নি ৷ প্রায় 22-23 ঘণ্টা বসিয়ে রেখেছিল ৷ আমায় বলেছিল, আপনি চিন্তা করবেন না, এটা আটক নয় বা গ্রেফতার নয় ৷ আপনি ছাড়া পেয়ে যাবেন ৷"
অনুরাগীদের উদ্দেশে ধ্রুব রাঠির প্রশ্ন, "আপনার এমন কখনও শুনেছেন, যে একটি গণতান্ত্রিক দেশে একজন সাধারণ নাগরিক, যিনি আইন লঙ্ঘন করেননি, শুধু দেশের ভালোর জন্য, সত্যের জন্য, ভালো নির্বাচন কমিশনের পক্ষে সওয়াল করেছেন, তাঁকে তাঁর বাড়িতে বেডরুমে ঢুকে অপহরণ করা হচ্ছে !"