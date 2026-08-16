ঝরনা দেখতে গিয়ে হড়পা বানে আটকে ! চার ঘণ্টার অভিযানে উদ্ধার 100 পর্যটক

ঝরনা দেখতে গিয়ে হড়পা বানে আটকে ! চার ঘণ্টার অভিযানে উদ্ধার 100 পর্যটক
পুলিশ, প্রশাসন, এসডিআরএফ এবং স্থানীয় গ্রামবাসীদের তৎপরতায় রাত পর্যন্ত চলে উদ্ধারকাজ । শেষ পর্যন্ত সকলকেই নিরাপদে বার করে আনা হয় ।
Published : August 16, 2026 at 1:15 PM IST
ধৌলপুর, 16 অগস্ট: ঝরনার সৌন্দর্য দেখতে গিয়ে আচমকাই বিপদ । শনিবার প্রবল বৃষ্টির মধ্যে রাজস্থানের ধৌলপুর জেলার সরমথুরা মহকুমার বিখ্যাত দমোহ ঝরনায় বেড়াতে গিয়ে আচমকা পাহাড়ি জলের স্রোতে আটকে পড়েন বহু পর্যটক । ঝরনা দেখে ফেরার সময় হঠাৎই জলস্তর বাড়তে শুরু করে । মুহূর্তের মধ্যে প্রবল স্রোতে ফুলে ওঠে পথে থাকা বর্ষার নদী । ফলে বন্ধ হয়ে যায় ফেরার রাস্তা । মাঝপথেই আটকে পড়েন প্রায় 100 জন পর্যটক ।
পরিস্থিতি আঁচ করে দ্রুত খবর দেওয়া হয় পুলিশ ও প্রশাসনকে । শুরু হয় তৎপরতা । ঘটনাস্থলে পৌঁছয় সরমথুরা থানার পুলিশ । পরে ডাকা হয় এসডিআরএফের দলকেও । স্থানীয় গ্রামবাসীরাও উদ্ধারকাজে হাত লাগান । প্রায় চার ঘণ্টা ধরে চলা অভিযানের পর শেষ পর্যন্ত রাতের দিকে আটকে থাকা সকল পর্যটককেই নিরাপদে বার করে আনা সম্ভব হয় । ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কারও হতাহত হওয়ার খবর নেই ।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার বহু মানুষ দমোহ ঝরনা দেখতে গিয়েছিলেন । বর্ষার মরসুমে পাহাড়ি ঝরনার জলপ্রপাতের রূপ দেখতে সেখানে পর্যটকদের ভিড় হয় । এ দিনও তার ব্যতিক্রম হয়নি । ঝরনার মনোরম দৃশ্য দেখে অনেকেই ফেরার পথে রওনা দিয়েছিলেন ।
কিন্তু সেই সময়ই বদলে যায় পরিস্থিতি । এলাকায় শুরু হয় প্রবল বৃষ্টি । পাহাড়ি অঞ্চলে বৃষ্টির জল দ্রুত নীচের দিকে নামতে শুরু করে । সেই জল এসে পড়ে ঝরনার আগে থাকা একটি নদীতে । অল্প সময়ের মধ্যেই নদীর জলস্তর বেড়ে যায় এবং স্রোতের গতি বিপজ্জনক হয়ে ওঠে । ফলে পর্যটকদের সামনে এগোনোর পথ বন্ধ হয়ে যায় । পিছনেও ফেরার মতো নিরাপদ রাস্তা ছিল না । এই অবস্থাতেই একসঙ্গে বহু মানুষ মাঝপথে আটকে পড়েন ।
পর্যটকদের আটকে পড়ার খবর পাওয়ার পরই সরমথুরা থানা এবং প্রশাসনের মধ্যে তৎপরতা শুরু হয় । থানার আধিকারিকেরা ঘটনাস্থলের দিকে রওনা দেন । পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে এসডিআরএফকেও খবর দেওয়া হয় । সরমথুরা থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক কৈলাশ কুমার জানিয়েছেন, স্থানীয় গ্রামবাসী এবং এসডিআরএফের সহযোগিতায় আটকে পড়া পর্যটকদের নিরাপদে উদ্ধার করা হয়েছে ।
ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন মহকুমা শাসক-সহ প্রশাসনের অন্যান্য আধিকারিকেরা । উদ্ধারকাজ যাতে কোনও ভাবেই ব্যাহত না হয়, তা নিশ্চিত করতে তাঁরা ঘটনাস্থল থেকে গোটা অভিযানের উপর নজর রাখেন । বিপজ্জনক জলস্রোতের কারণে সাধারণ ভাবে হেঁটে পর্যটকদের বার করে আনা সম্ভব ছিল না । ফলে পরিস্থিতি বুঝে বিভিন্ন উপায়ে উদ্ধারকাজ শুরু হয় । দড়ি ব্যবহার করে আটকে থাকা মানুষদের নিরাপদ জায়গায় নিয়ে আসা হয় । কোথাও কোথাও ট্র্যাক্টরের সাহায্যও নেওয়া হয় ।
প্রবল স্রোত, বৃষ্টি এবং অন্ধকার, সব মিলিয়ে উদ্ধারকারীদের জন্যও পরিস্থিতি সহজ ছিল না । তবু একে একে পর্যটকদের নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে আনা হয় । চার ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে চলা এই উদ্ধার অভিযানে শেষ পর্যন্ত কোনও পর্যটক নিখোঁজ বা আহত হননি বলেই প্রশাসন সূত্রে জানানো হয়েছে ।
উদ্ধারকাজ চলার সময় ঘটনাস্থলে প্রচুর স্থানীয় বাসিন্দার ভিড় জমে যায় । তাঁরাও উদ্ধারকারী দলকে বিভিন্ন ভাবে সাহায্য করেন । স্থানীয়দের দ্রুত সহযোগিতা বিপদে পড়া পর্যটকদের সরিয়ে আনতে বিশেষ কাজে এসেছে বলে প্রশাসন সূত্রে খবর ।
দমোহ ঝরনার পথে থাকা বর্ষার নদীটি সাধারণ সময়ে খুব বেশি বিপজ্জনক নয় । নদীতে জলের পরিমাণ কম থাকায় স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে পর্যটকেরা সহজেই সেটি পারাপার করতে পারেন । কিন্তু বর্ষায় ছবিটা সম্পূর্ণ বদলে যায় ।
ঝরনার চারপাশে পাহাড়ি এলাকা । সেখানে প্রবল বৃষ্টি হলে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে দ্রুত নীচে নেমে আসে সেই জল । অল্প সময়ের মধ্যে বিপুল পরিমাণ জল এসে জমা হয় বর্ষার নদীতে । ফলে কয়েক মিনিটের মধ্যেই শান্ত নদী ভয়ঙ্কর হতে পারে ।
এই কারণেই স্থানীয় প্রশাসনের তরফে বার বার পর্যটকদের সতর্ক করা হয় । আবহাওয়া খারাপ থাকলে শুধুমাত্র ঝরনার সৌন্দর্যের টানে এমন জায়গায় যাওয়াই যে বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে, শনিবারের ঘটনাই তার প্রমাণ ।
সরমথুরা থানার আধিকারিক কৈলাশ কুমার পর্যটকদের উদ্দেশে সতর্কবার্তা দিয়েছেন । তাঁর আবেদন, প্রবল বৃষ্টির সময় দমোহ ঝরনা বা অন্য কোনও জলপ্রপাতের কাছে না যাওয়াই ভাল । একই সঙ্গে যে সব পর্যটনস্থানে বর্ষার নদী বা পাহাড়ি জলস্রোত রয়েছে, সেখান থেকেও দূরে থাকার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি । বিশেষ করে আবহাওয়া হঠাৎ খারাপ হয়ে গেলে ঝরনার দিকে না এগিয়ে দ্রুত নিরাপদ জায়গায় ফিরে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে ।
কারণ পাহাড়ি এলাকায় বৃষ্টির জল কখন কোথা থেকে নেমে আসবে, তা আগে থেকে বোঝা কঠিন । আকাশ পরিষ্কার দেখালেও কয়েক কিলোমিটার দূরের পাহাড়ে প্রবল বৃষ্টি হলে তার জল আচমকা নীচের নদীতে নেমে আসতে পারে । তখন কয়েক মিনিটের মধ্যেই বদলে যেতে পারে গোটা পরিস্থিতি ।
বর্ষার সৌন্দর্য দেখতে গিয়ে বিপদের মুখে পড়া পর্যটকদের ক্ষেত্রে এ দিন আরও বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারত । একসঙ্গে ৭০ থেকে ১০০ জন মানুষ যখন প্রবল জলস্রোতের মধ্যে আটকে পড়েন, তখন সামান্য অসতর্কতাতেই কেউ স্রোতে ভেসে যেতে পারতেন । তবে দ্রুত প্রশাসনিক তৎপরতা, এসডিআরএফের প্রশিক্ষিত উদ্ধারকারী দল এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের সহযোগিতায় শেষ পর্যন্ত বড় বিপদ এড়ানো সম্ভব হয়েছে ।